Legionellen in Dachauer Kita: Stadt verklagt Planer

Von: Stefanie Zipfer

Die Wasserleitungen dieser Kinderkrippe waren von Legionellen befallen. Kinder kamen durch die Bakterien aber nie zu Schaden, sagt der Stadtjurist. © hab

Das Trinkwasser in einer Dachauer Kindertagesstätte ist kontaminiert, schuld daran war ein massiver Legionellenbefall. Die Stadt hat nun den mit dem Bau der Kita beauftragten Planer auf Schadensersatz in Höhe von 450 000 Euro verklagt. Der Planer aber spricht von „fehlerhaftem Nutzerverhalten“ und will nicht zahlen.

München/Dachau – Man kannte sich, man vertraute sich, man arbeitete über Jahrzehnte gut zusammen. Am Dienstag aber trafen sich ein Dachauer Ingenieurbüro sowie die Große Kreisstadt vor dem Landgericht München II – als Gegner. Es ging um schlechte Arbeit, falsche Angaben und vor allem: um richtig viel Geld.

Konkret wirft die Stadt, vor Gericht vertreten durch den Augsburger Rechtsanwalt Dr. Sebastian Bachmann, dem Planungsbüro vor, beim Bau der Kinderkrippe an der Friedenstraße 4 im Jahr 2009 sowie bei der vier Jahre später erfolgten Erweiterung des Gebäudes im Zuge der Bauüberwachung nicht hinreichend geprüft zu haben, dass die Ausführung der Wärmedämmung der Trinkwasserleitungen abweichend von der Planung ausgeführt wurde.

So sei die Dämmung in den nebeneinander verlaufenden Warm- und Kaltwasserleitungen so schlecht, dass das heiße Wasser das kalte Wasser nebenan erwärmt und das kalte Wasser das in der Leitung nebenan fließende warme Wasser kühlt. Die Folge sei hüben wie drüben lauwarmes Wasser, das zu einem „massiven, wiederkehrenden Legionellenbefall der Trinkwasserleitungen der Kinderkrippe“ geführt haben soll.

Da die Stadt, so formulierte es vor Gericht der Rathaus-Jurist Philipp Greisel, „das Risiko für die Kinder im weitesten Maß minimieren“ will, soll dieser Mangel in den Leitungen nun beseitigt werden. Der von der Stadt beauftragte Sachverständige habe dazu bereits ein Konzept ausgearbeitet, dessen Umsetzung 446 448 Euro kosten und für die das beklagte Ingenieurbüro nun aufkommen soll.

Planer sagt, Kita sei selbst schuld an Situation: „Legionellen kommen, wenn Leitungen nicht benutzt werden“

Dagegen aber wehrt sich das Dachauer Unternehmen. Der Firmenchef persönlich erschien zur Verhandlung, begleitet von seinem Anwalt Ulrich Messerschmidt aus München sowie – als sogenannte Streithelferin – dem Vertreter der damals den Leitungsbau ausführenden Firma. Auch dieser Betrieb erschien mit einem Rechtsanwalt an der Seite, sodass die Argumentation der Stadt, dass allein die Dämmung ursächlich für das Legionellen-Problem sei, auch schnell Widerspruch fand.

Das „Nutzerverhalten“, so argumentierte der verklagte Planer, sei nämlich „fehlerhaft. Legionellen kommen, wenn man Leitungen nicht benutzt“, trug er vor. So gebe es in dem Gebäude ein Behinderten-WC, das als Rumpelkammer benutzt würde, eine Dusche, aus der noch nie ein Tropfen Wasser geflossen sei, und ein Waschbecken in einem Bewegungsraum, das seit Jahren – vergebens – auf kleine und große Hände warte. Eine „Wasseranlage“ im Garten speise sich aus unsachgemäß angeschlossenen Gartenschläuchen. „Ich hatte mich damals geweigert, das zu bauen“, betonte der Planer.

Sein Vorschlag: das Legionellen-Problem durch „kleinere“ Maßnahmen zu lösen. „Desinfizieren wir doch einfach mal, benutzen alle Leitungen und beobachten die Entwicklung. Dann müssen wir nicht gleich alles rausreißen.“ Der Vertreter der Haustechnik-Firma pflichtete dem Planungsbüro bei. Die von der Stadt gewünschten Maßnahmen für fast 500 000 Euro seien „Irrsinn“.

Rechtsanwalt Bachmann betonte, die Stadt sei für „Alternativvorschläge“ offen. Allerdings sollte die Gegenseite dafür ein Konzept ausarbeiten, das bitte umfangreicher sein sollte als das bisher vorgelegte „vierseitige pdf-Dokument“. Und vor allem: Die Stadt werde für dieses Konzept nichts zahlen!

Hier ging die Vorsitzende Richterin dazwischen. Die Stadt müsse sich in der ganzen Causa nämlich „schon auch an die eigene Nase fassen“. Warum habe sie denn das Problem nicht schon viel früher und nicht erst fünf Jahre nach Fertigstellung des Erweiterungsbaus festgestellt? Möglich sei also auch, dass am Ende „nur ein Teilbetrag“ für die Stadt herausspringe.

Stadt betont: „Kinder kamen nie Schaden“

Doch selbst das ist offen. Das Gericht gewährte dem beklagten Planer nämlich eine sechswöchige Frist, innerhalb derer er darlegen soll, ob und, wenn ja, wie er die Ausführung der Wärmedämmung überwacht habe. Nur wenn sich herausstellt, dass der Planer bei den Leitungen nicht genau genug hingeschaut und dies der Stadt auch nicht gesagt hat, würde das Gericht dies als Arglist auslegen – für die der Planer dann teuer haften muss.

Die liebste Lösung wäre der Kammer aber, wenn sich beide Seiten auf einen Geldbetrag einigen. „Vielleicht kriegen Sie’s ja hin“, so die Hoffnung der Vorsitzenden Richterin für die nächsten Wochen.

In der Krippe an der Friedenstraße selbst geht das Leben derweil seinen gewohnten Gang. „In stetiger Absprache mit dem Gesundheitsamt und auch dem uns beratenden Sachverständigen“ seien Legionellenfilter an Wasseranschlüssen und eine sogenannte technische Zwangsspülung mit Zeitschaltvorrichtung installiert worden, erklärt Stadt-Jurist Greisel auf Nachfrage. Daneben werde nun regelmäßig eine labortechnische Beprobung des Wassers durchgeführt. Durch diese Maßnahmen sei ein Betrieb der Kita „ohne Einschränkungen möglich“. Kinder seien durch die Legionellen nie zu Schaden gekommen.

