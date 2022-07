Die Kita-Plätze reichen bei weitem nicht

Die noch im Bau befindliche Kindertagesstätte am Amperweg soll 50 Kindergartenplätze in zwei Gruppen bekommen. © rds

Rekordverdächtige 232 angemeldete Kinder werden im Herbst wohl nicht den gewünschten Kita-Platz erhalten. Platz wäre schon da, es fehlt aber das Betreuungspersonal. Vor allem im Krippenbereich klafft eine riesige Lücke.

Dachau – Für das Betreuungsjahr 2022/2023 sind bei der Stadt Dachau über das Online-Anmeldeverfahren „Kitaplatz-Bedarfsanmeldung“ insgesamt 1220 Anmeldungen für Krippen-, Kindergarten-, Hort- und Mittagsbetreuungsplätze eingegangen. Das geht aus der Sitzungsvorlage von Markus Haberls Amt für Schule, Kinderbetreuung, Jugend, Soziales, Sport hervor, die Oberbürgermeister Florian Hartmann (SPD) bei der jüngsten Sitzung des Dachauer Familien- und Sozialausschusses vorstellte.

Das sind 64 Anmeldungen oder fünf Prozent mehr als im Vorjahr. Laut Verwaltung konnte nur in 945 Fällen – das sind 77,5 Prozent – der 1220 Anmeldungen ein Platzangebot gemacht werden.

Das heißt im Umkehrschluss, dass zum Stichtag 27. Juni noch 232 Anmeldungen oder 19 Prozent „offen“ waren – nahezug jedes fünfte angemeldete Kind steht noch ohne Betreuungsplatz da. Auch in der Vergangenheit gab es diesen Überhang, vor einem Jahr, am 21. Juli 2021, waren beispielsweise noch 108 Anmeldungen offen – die Lücke war nicht einmal halb so groß wie heuer.

Jedoch sind nur für 176 Kinder pünktlich bis zum Anmeldeschluss am 31. März die Unterlagen abgegeben worden, sie werden bevorzugt bearbeitet. Deshalb sprach der OB in der Sitzung auch nur von diesen 176 Plätzen.

Vor einem Jahr gab es auch eine Lücke, aber die war wesentlich kleiner

Die größte Nachfrage besteht dabei mit 117 pünktlich und 15 nachträglich eingegangenen offenen Anmeldungen bei Kindern ab elf Monaten bis zwei Jahren und neun Monaten für Krippenplätze – im Vorjahr waren nur 60 nicht gedeckt. Dieses Defizit könne auch die neue Kindertagesstätte am Amperweg mit einer Krippengruppe, die voraussichtlich Anfang 2023 in Betrieb gehen wird, nicht ausgleichen, so die Verwaltung.

Die Zahl für den Kindergartenbereich gab OB Hartmann mit insgesamt 45 pünktlichen und 28 nachträglichen offenen Anmeldungen an. Die neue Einrichtung am Amperweg soll 50 Kindergartenplätze in zwei Gruppen bekommen. Sollte darüber hinaus für die städtische Kindertagesstätte Neufelder Strolche genug Personal gefunden werden, könnte dort eine dritte Kindergartengruppe mit weiteren 25 Kindern starten.

Theoretisch. Denn der OB warnte vor allzu großen Hoffnungen: „Die verfügbaren Räume sind nicht bespielbar, weil uns das Personal fehlt.“

Bei den Schulkindern ist die Situation mit 20 noch offenen Anmeldungen für Hort oder Mittagsbetreuung – zehn pünktlich, zehn verspätet – dagegen überschaubar. Das sei auf die massive Ausweitung der Mittagsbetreuungsplätze an der Grundschule Augustenfeld zurückzuführen.

CSU kritisiert: „Laufen immer dem Bedarf hinterher“

Hartmann betonte in diesem Zusammenhang, die Prognosen der Stadt hätten sich als richtig erwiesen. Das hielt den Fraktionssprecher der CSU, Florian Schiller, nicht von einem Seitenhieb auf den OB ab: „Ich verfolge das seit 2008. Immer noch laufen die Zahlen dem Bedarf hinterher.“ Dabei habe Hartmann doch nach seiner Wahl 2014 versprochen, alles besser machen zu wollen und vorausschauend und damit bedarfsgerechter planen zu wollen. Schiller: „Wir müssen schauen, dass wir dranbleiben und die Projekte abschließen.“

Zur Frage, wie es neben guter Bezahlung gelingen könne, mehr Betreuungskräfte auf einem leer gefegten Arbeitsmarkt zu finden, brachte Hartmann die Wohnungssituation ins Spiel. Es gelte, mit dem Personalrat bei der Stadtverwaltung auszudiskutieren, ob dem Kita-Personal bevorzugt städtische Wohnungen angeboten werden sollen. „Das wird spannend, das zu regeln.“

Ein weiteres Fragezeichen setzte der OB bei den in die Höhe schnellenden Baupreisen. Er wisse nicht, wie solche städtischen Betriebswohnungen überhaupt finanziert werden sollten: „Es wird noch hoch anstrengend, zu bauen.“

Nachdem nicht alle Kinder einen Betreuungsplatz bekommen können, wollte Sarah Jacob (Grüne) wissen, nach welchen Kriterien die 20 Plätze für die Schulkinder vergeben werden. Amtsleiter Markus Haberl antwortete: „Es geht nach dem Alter der Kinder und wie sie in die Gruppe passen.“ Ob dabei Alleinerziehende priorisiert würden, wollte ergänzend Helmut Esch (Grüne) wissen. Haberl bestätigte das. Reinhard-Dietmar Sponder

