Ein Lindwurm als sichtbares Zeichen für die gelebte Städtepartnerschaft Dachau-Klagenfurt

Die Städte Dachau und Klagenfurt haben ihre seit 45 Jahren andauernde Partnerschaft mit der Enthüllung der Lindwurmskulptur des Künstlers Marco Tomasi am Klagenfurter Platz manifestiert.

„Dachau und Klagenfurt haben in den letzten 45 Jahren bewiesen, dass gelebte Städtepartnerschaft ein bewährtes Werkzeug für die Aufarbeitung der Vergangenheit und echte Freundschaft und gegenseitigen Respekt ist“, so die Klagenfurter Bürgermeisterin Maria-Luise Mathiaschitz, die unter den Augen von gut 100 Besuchern gemeinsam mit Dachaus Oberbürgermeister Florian Hartmann, ihrem Stellvertreter Wolfgang Germ sowie den Klagenfurter Stadträten Frank Frey und Markus Geiger (von links) das Wahrzeichen und Wappentier seiner Bestimmung übergab. Hartmann, sichtbar angetan von der Skulptur, schlug in die selbe Kerbe wie Mathiaschitz und meinte, der Lindwurm sei ein „sichtbares Zeichen der Freundschaft“.

