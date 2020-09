Klaus Eberlein ist seit 50 Jahren Künstler: Eine Ausstellung gibt Überblick über sein Schaffen

Die VR-Bank Dachau gibt einen Überlick über Klaus Eberleins 50-jähriges Schaffen. Die neue Ausstellung heißt „Unterwegs und Anderswo“ und ist bis 30.9. zu sehen.

Dachau – Die Volksbank Raiffeisenbank Dachau zeigt einen Überblick über Klaus Eberleins 50-jähriges Schaffen. Die neue Ausstellung „Unterwegs und Anderswo“ ist am Mittwoch in der Reihe „Kunst und Bank“ eröffnet worden. Die Werke kann man bis 30. September in der Volksbank-Filiale in der Altstadt bewundern.

Reisen und Begegnungen sind aktuell nicht so ohne Weiteres möglich. Doch gerade darin sieht Kuratorin Bärbel Schäfer die hauptsächlichen Themen der Ausstellung. „Als Illustrator ist er im deutschsprachigen Raum eine Institution und für viele namhafte Autoren ein begehrter Partner“, sagt Kunstkennerin Schäfer über Eberlein.

Der Künstler, der sein Atelier in München hat, wurde 1941 in München-Sendling geboren. Nach dem Gymnasium machte er in einer großen Münchner Druckerei eine Ausbildung zum Chromolithografen. 1963 begann er ein Studium an der Akademie der Bildenden Künste in München, das er 1968 abschloss und seitdem als freischaffender Künstler tätig ist. Er hat in fast allen Teilen der Welt ausgestellt und hat bereits einige Preise für seine Arbeiten erhalten.

+ In den Räumen der VR-Bank ist die Ausstellung zu sehen. © Miriam Kohr

„Über 60 Arbeiten haben wir hier, darunter Radierungen, Holzschnitte, Lithografien und Kleinplastiken aus Terrakotta und Glaspaste“, kündigt Bärbel Schäfer an. Die Ausstellung ermögliche damit einen Überblick über Klaus Eberleins Schaffen aus fünf Jahrzehnten. Viele der Werke zeigen die Eindrücke seiner unzähligen Reisen nach Italien, wo er längere Zeit ein Haus am Gardasee hatte, nach Polen, genauso wie Paraguay oder nach China und Finnland. Oft sind es Landschaften oder Schaukasten-ähnliche Bilder, wo er für ihn typische Dinge aus dem Land zeichnerisch in einem Stillleben festhält.

In „Erinnerungen an Krakau“ sieht man beispielsweise Wappen, Süßigkeiten, Geldstücke und einen Kronkorken. „Bei genauem Hinsehen, fallen einem immer wieder neue Dinge auf“, erklärt Schäfer den Reiz Eberleins Arbeiten. Der Überraschungseffekt stecke überall, denn das Hintergründige und Doppelbödige seien typisch für den 79-jährigen Künstler.

Unter dem Thema „Begegnungen“ zählt sie vor allem die „Beziehungen zwischen Mann und Frau“. Die Frau an sich sei Eberleins großes Thema. „Dabei bringt er die Schönen meist in einen frivolen Zusammenhang, der eng mit der Natur verbunden ist. Diese Bilder strotzen vor Lebensfreude und Sinnlichkeit. Die Erotik springt dem Betrachter jedoch nicht aufdringlich ins Auge, sondern fügt sich aus vielen einzelnen Bildbestandteilen zu einer fantasiereichen Geschichte zusammen“, führt Schäfer aus. So setzt er symbolträchtige Dinge neben die Frauengestalten, wie die rote Flamingoblume, den Fisch, ein Symbol von Wiedergeburt oder den Nachtfalter, als Zeichen der Metamorphose.

+ Zur Vernissage am Mittwoch kamen geladene Gäste. © Miriam Kohr

Neben der Beschäftigung mit Zeichenstift und Radiernadel gehört Klaus Eberleins Leidenschaft auch dem Modellieren. Farbig glasierte Plastiken aus Terrakotta und fragile Objekte aus Glas erweitern die heiteren und ironischen Geschichten in eine dreidimensionale Räumlichkeit, so Schäfer.

„Mit großer künstlerischer Freiheit überträgt er humorvolle Lebensweisheiten ins Figurative“, erklärt sie. Ein Beispiel dafür ist ein Selbstbildnis. Eberlein setzt sich hier eine Art Krone aus Pinseln und anderen Arbeitsutensilien auf. Im Werk „Papier – gut für Gedankengut“ stecken viele verschiedene Papierrollen in einem Männerkopf. „Diese ironisch, heitere Ausstellung ist für diese Zeit genau richtig“, ist Bärbel Schäfer überzeugt.