Klosterschüler lernen bald im Container

Die Klosterschule in der Dachauer Altstadt braucht dringend weitere Klassenzimmer. Die kurzfristig Lösung sind: Container.

Dachau – An der Klosterschule in der Altstadt wird es eng. Oder anders formuliert: In der Grundschule ist es schon eng, und es wird, angesichts der regen Bautätigkeit in der Altstadt, bald noch viel voller.

Deshalb hatte sich Schulleiterin Karin Ernstorfer auch an die Stadt gewandt mit der Bitte, Platz zu schaffen. Diesem sogenannten zusätzlichen Raumbedarf stimmte der Familien- und Sozialausschuss in seiner jüngsten Sitzung nun zu: Eine Containeranlage soll – kurzfristig – Platz für drei Klassenzimmer bieten.

Gleichzeitig war sich das Gremium aber auch einig darin, dass Container nur eine kurzfristige Lösung sein könnten. „Angesichts des Siedlungsdrucks kommen wir nicht drumrum, über den Bau einer neuen Grundschule nachzudenken“, fasste es SPD-Stadträtin Christa Keimerl zusammen. Noch in den kommenden drei Monaten soll sich daher das sogenannte Schulentwicklungsteam – bestehend aus Stadträten und Verwaltung – treffen und entsprechende Möglichkeiten beraten.

Dabei wird es vor allem um den alten Metzgerhof zwischen Burgfriedenstraße und Spitalgasse gehen. Bereits vor sechs Jahren hatte der Stadtrat überlegt, auf dem Grundstück eine Turnhalle und neue Klassenzimmer zu bauen, den Plan dann aber verworfen.

Aktuell gibt es im Metzgerhof eine Freifläche, auf die nach dem Wunsch des Ausschusses nun die Containeranlage gebaut werden soll. Markus Haberl, zuständiger Amtsleiter im Rathaus, gab zwar zu bedenken, dass diese kurzfristige Maßnahme die langfristigen Handlungsoptionen für das Grundstück einschränken würden. Stadträtin Sabine Geißler (Bündnis für Dachau) stellte zudem fest, dass die Container in der Altstadt „nicht schön“ seien.

Allerdings erwiesen sich alle anderen Optionen, wo man schnell drei neue Klassenzimmer für Klosterschüler schaffen kann, als noch ungünstiger: So hatte Haberl vorgeschlagen, den Klosterkindergarten in die Containeranlage an der Ludwig-Thoma-Wiese umzusiedeln und den Kindergarten in Schulräume umzubauen; dies würde aber, so Haberl, wohl „größeren zeitlichen Vorlauf erfordern“ und zudem zu Widerständen aus der Elternschaft führen.

Auch war die Rede davon, einige Klosterschüler in die Thomaschule umziehen zu lassen. Christa Keimerl aber erinnerte daran, dass die Vhs die Räume der Thomaschule ebenfalls nutze, daran sei „nicht zu rütteln“. Das von der Klosterschul-Leitung für die Container ins Spiel gebrachte Grundstück am Hofgartenweg 8 darf laut Bauamt überhaupt nicht bebaut werden.

So war am Ende klar: „Wir sprechen nur von einer zeitweisen Lösung“, so Stadträtin Geißler. „Aber wir sind in einer Notsituation!“