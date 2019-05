Freundschaft ohne Berührungsängste

Die Tatsache, dass die Große Kreisstadt vielleicht bald eine französische Partnerstadt bekommt, verdankt sie der Knabenkapelle Dachau.

Dachau – Die jungen Musiker hatten auf ganz unvoreingenommene Art Freundschaften geknüpft – und es damit sogar ins landesweite französische Fernsehen geschafft!

Als Eduard Civeja vor 20 Jahren aus Tirana nach Deutschland kam, konnte er genau zwei Worte: „Ich Oboe.“ Doch Civeja lebte sich schnell ein, integrierte sich, lernte die Sprache. Mittlerweile ist er musikalischer Leiter der Knabenkapelle Dachau.

Einen ähnlichen Werdegang hat Civejas Bruder Bardhyl. Doch anders als Eduard landete Bardhyl nicht in Deutschland, sondern in Frankreich. Über Toulouse führte ihn sein Weg als professioneller Musiker in den französischen Südwesten, in Léognan bei Bordeaux gründete er die schließlich eine Musikschule sowie das Orchester Banda Léo.

Lesen Sie dazu auch: Neue Städtepartnerschaft für Dachau: Ein eindeutiges „Oui“!

Diese Verwandtschaft, diese gemeinsame Leidenschaft für Musik sowie der feste Wunsch von Knabenkapelle-Vorsitzendem Tilo Ederer, mit seinen jungen Musikern auch durch Frankreich zu touren, führte die Civeja-Brüder und deren Orchester vor zwei Jahren wieder zusammen.

Wobei auch Tilo Ederers Leidenschaft für Frankreich eine gewisse familiäre Vorbelastung zugrunde liegt. Ederers Vater hatte als Lehrer am Josef-Effner-Gymnasium 30 Jahre lang die Schulfreundschaft zwischen Dachau und dem nordwestfranzösischen Redon begründet und gepflegt. „Leider“, erinnert sich Ederer, sei dieser Austausch irgendwann eingeschlafen. Doch die Art und Weise, wie sowohl die Schüler, als auch die erwachsenen Beteiligten aus Dachau und Redon von der Freundschaft profitiert hätten, habe ihn nachhaltig „beeindruckt und begleitet“, so Ederer.

Umso glücklicher war Ederer daher, als über die Civeja-Brüder ein Kontakt in sein geliebtes Frankreich zustande kam. „Die Jugend muss raus aus Dachau“ lautet ohnehin sein Credo. Dass sich über die Civejas eine neue Auftrittsmöglichkeit für seine Knabenkapelle sowie – nach dem Ausscheiden von Oradour – eine potenzielle französische Partnerstadt für Dachau ergeben hat, sieht er als einmalige Chance, die es zu ergreifen gilt: „Auf so was hat Dachau gewartet“, findet Ederer.

In Frankreich hat der Dachauer mit dieser Überzeugung viele Verbündete. Die Freundschaft der beiden Kapellen sowie die jüngste Reise einer Stadtratsdelegation mit der Knabenkapelle nach Léognan (wir berichteten) sorgte sogar überregional für Aufsehen. Der TV-Sender France 3, immerhin der zweitgrößte öffentlich-rechtliche Sender des Landes, sendete einen längeren Bericht über die Reise der Kapelle aus „Daschoo“ – wie die Franzosen Dachau aussprechen – inklusive kurzer Interviews der jungen Musiker, die ganz selbstverständlich auf Französisch parlierten.

Gerade die jugendliche Lockerheit und unvoreingenommene Herangehensweise sei es gewesen, die die Freundschaft der Kapellen so schnell habe wachsen lassen, glaubt Ederer. „So sechs oder sieben können französisch“, alle anderen würden sich eben auch Englisch unterhalten. Klar, erinnert sich Ederer, sei der Besuch der KZ-Gedenkstätte für die Mitglieder der Banda Léo im vergangenen August „sehr emotional“ und „wichtig“ gewesen. Doch die Jugendlichen hätten danach einfach wieder Musik gespielt. Die Jugend, so Ederer, gehe mit beiden Themen, der Vergangenheit genauso wie der Gegenwart, „unvoreingenommen um. Die haben null Berührungsängste“.

Den Wunsch von Oberbürgermeister Florian Hartmann, eine mögliche Partnerschaft zwischen Dachau und Léognan auf eine möglichst breite Basis zu stellen und möglichst viele Vereine darin einzubinden, kann Ederer nur unterstützen. Seine bisherigen Erfahrungen mit Léognan seien „ausschließlich positiv“ gewesen.