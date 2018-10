Nach Krankheitsfällen im Rathaus: Sportvereine bekommen keine Zuschüsse mehr

Manchmal, sagt Markus Haberl, kommt es eben ganz dick. Als Leiter des Amts für Schule, Kinderbetreuung, Jugend, Soziales und Sport im Rathaus hat das Unglück zuletzt ihn getroffen.

Dachau – Und zwar in der Form, dass zwei Mitarbeiter seiner Abteilung mehrere Monate zeitgleich krankheitsbedingt ausfielen. Und deren Arbeit dementsprechend liegen blieb.

Das Problem: Exakt diese beiden Mitarbeiter sind es, die für die Verteilung der städtischen Zuschüsse an die Sportvereine zuständig sind. Da beide noch dazu als ihre jeweiligen Vertreter fungieren, gibt es daher seit fast einem halben Jahr keine Zahlung mehr. Haberl betont, die „Not der Vereine zu verstehen“; bittet aber auch um Verständnis für die Not in seiner Abteilung. Denn: „Die übrige Arbeit muss ja auch noch gemacht werden.“

Gerade bei den beiden großen Dachauer Sportvereinen reißt dieser Krankenstand Löcher in die Kassen. Laut Haberl bekommen die Vereine nämlich Zuschüsse für ihre Freiflächen – beim ASV sind dies jährlich 81.000 Euro, beim TSV 97.000 Euro – sowie Zuschüsse für ihre Hallen, den Unterhalt der Sportstätten sowie die Übungsleiter. Manche Zuschüsse werden als monatliche Abschlagszahlung überwiesen, andere jährlich ausbezahlt.

Haberl: „Das ist nicht schön“

Gerade die Zuschüsse für die Übungsleiter sollten Haberl zufolge zum Stichtag 1. Mai bei der Stadt beantragt und anschließend überwiesen werden; hier aber, so Haberl, „hängen wir hinten dran, das Geld wurde noch nicht ausbezahlt“. Um die Übungsleiter dennoch zu bezahlen, so Haberl, seien einige Vereine in Vorleistung gegangen. Aber klar, „das ist nicht schön“.

Um derartige Säumnisse in Zukunft zu vermeiden, soll im kommenden Jahr eine weitere Kraft in diesen Arbeitsbereich eingestellt werden. Zudem sei die eine kranke Kollegin nun wieder aus dem Krankenstand zurückgekehrt. Die aufgelaufenen Zahlungen würden derzeit sukzessive abgearbeitet. Bis Jahresende, hofft Haberl, sollten die Sportvereine dann alle ihr Geld erhalten haben. Zugleich verspricht er, „es im nächsten Jahr besser hinzukriegen – sofern dann nicht alle drei Mitarbeiter erkranken“.

Moll zeigt Verständnis für Nöte der Stadt

TSV-Vorsitzender Wolfgang Moll gibt zwar zu, dass angesichts der ausbleibenden Zuschüsse „auch wir jonglieren mussten“. Dennoch hat er Verständnis: Derartige Situationen seien „bedauerlich und machen keinen Spaß. Aber leider kommen sie nun mal vor.“ Bei der städtischen Sportförderung handle es sich ja um „laufende Zahlungen. Wir planen ja mit dem Geld“. Dennoch ist es Moll – als Chef des größten Dachauer Sportvereins – wichtig zu betonen: Die Stadt habe sich bei der Lösung des Problems „erkennbar Mühe gegeben“.

Die Tatsache, dass das Personalproblem nun zumindest teilweise gelöst ist und die Sportvereine ihr Geld erhalten, erleichtet übrigens auch Oberbürgermeister Florian Hartmann. Dies, so der OB, sei „ein Lichtblick“.

