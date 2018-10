Kreis plant Umfahrung auf eigene Kosten

Mit seinem Plan, den Bau einer Nordumfahrung um Dachau zu beschleunigen, ist Landrat Stefan Löwl im Kreisausschuss auf breite Zustimmung gestoßen. Rund 800 000 Euro investiert der Landkreis nun in die Realisierung des Projekts. Als Gegenleistung verspricht der Freistaat, die Straße zehn Jahre eher zu bauen als geplant.

Dachau – Landrat Stefan Löwl eröffnete die jüngste Kreisausschusssitzung mit einer Frage: „Wer kann sich noch an den letzten großen Straßenneubau im Landkreis erinnern?“ Die Antwort war: Schweigen. Löwl schien mit dieser Reaktion gerechnet zu haben und kommentierte sie so: „Mit Verlaub, aber damit sind wir in der ganzen Region einzigartig!“

Tatsächlich hat der Landkreis Dachau – im Vergleich zu seinen Nachbarlandkreisen – in den vergangenen Jahren wenig in Straßenbau investiert. Gleichzeitig wächst die Bevölkerung, die sich Löwl zufolge auch immer mehr dadurch auszeichnet, immer mobiler zu werden. Natürlich, betonte der Landrat, bringe eine Ortsumfahrung vor diesem Hintergrund nicht mehr „die große Entlastung“, aber immerhin verringere sie den wachsenden Verkehrsdruck. Im Grunde, so Löwl, gehe es schlicht um die Entscheidung: „Wird alles noch viel schlimmer oder bleibt es so schlecht, wie es ist?“

Löwl und der Großteil des Kreisausschusses entschieden sich dafür, zu handeln. „Wir sind offenkundig keine Straßenbaufetischisten“, erklärte der Karlsfelder Kreisrat Wolfgang Offenbeck (CSU). Aber die Erfahrung mit Großprojekten zeige immer wieder, „dass selbst kritische Bürger hinterher fragen: ,Warum haben wir das nicht schon viel früher gemacht?’“

Der von Landrat Löwl und dem zuständigen Staatssekretär Josef Zellmeier aus dem Bayerischen Verkehrsministerium ausgehandelte Deal sieht nun folgendes vor: Wenn der Landkreis die für den Bau notwendigen Planungskosten übernimmt, wird das Staatliche Bauamt Freising – trotz der eigentlich nachrangigen Einstufung – die Umfahrung noch in den aktuellen Ausbauplan aufnehmen. Konkret, so Löwl, bedeutet das: „Wir kaufen uns Zeit.“ Denn: Normalerweise hätte das Bauamt die Straße nicht vor dem Jahr 2028 „angefasst“; nun, mit der erkauften Beschleunigung, könne die Nordumfahrung sogar mit der – planungstechnisch bereits weiter fortgeschrittenen – Ostumfahrung „synchronisiert“ werden. Die Ostumfahrung nämlich geht laut Aussage des Bauamts ab cirka 2021 in die Umsetzungsphase, wobei das Bauamt ohnehin signalisiert habe, beide Projekte gerne gemeinsam bearbeiten zu wollen.

Natürlich brauche es zudem Umfahrungen flankierende Maßnahmen, der Landkreis beispielsweise investiere rund 5 Millionen Euro jährlich in den Öffentlichen Personennahverkehr. Bei den Planungskosten für die Nordumfahrung, so Löwl, „reden wir über nur über 750 000 Euro. Ich weiß nicht, ob wir die Wirkung, die die Umfahrung haben wird, beim ÖPNV genauso billig haben würden“.

Kreisrat und Dachaus Oberbürgermeister Florian Hartmann (SPD), dessen Verkehrsausschuss in der vergangenen Woche den Plan Löwls bereits gebilligt hatte (wir berichteten), fand es „schade, dass wir das Geld in die Hand nehmen müssen. Eigentlich ist das die Aufgabe des Freistaats Bayern!“ Es könne nicht sein, dass die Städte und Gemeinden mit der Steuerung des Wachstums allein gelassen würden. In diesem Punkt brauche der Freistaat „mehr Geld und mehr personelle Ressourcen“!

Gegen den Bau der Nordumfahrung sprachen sich lediglich Marese Hoffmann (Grüne) und Georg Weigl (ÖDP) aus – wobei Hoffmann lange mit sich ringen musste. Die Biolandwirtin wohnt in Badersfeld, das von vielen Autofahrern als Schleichweg genutzt wird. „Auf einer Straße für zehn Autos fahren jetzt 1000 durch“, klagte sie. Weshalb ihr auch „das Hemd näher als der Rock“ sei und sie, „auch wenn meine Grünen mich dafür schlachten werden“, für die Umfahrung sei. Später allerdings korrigierte sie sich.

Georg Weigl aus Markt Indersdorf war grundsätzlich der Meinung, dass es keine Umfahrung brauche, „ich habe die großen Probleme bisher nicht gesehen“. Kreisrat und Karlsfelds Bürgermeister Stefan Kolbe (CSU) lud ihn daraufhin einmal ein, um 8 Uhr morgens an die Kreuzung B 304 und Bajuwarenstraße zu kommen: Dort träfe sich „alles aus dem Hinterland“, in Summe 45 000 Autos täglich. Apropos Karlsfeld: Ja, gab Löwl zu, den Stau in Richtung MAN und MTU würden Nord- und Ostumfahrung nicht lösen. „Aber die, die zu BMW, nach Garching oder zu Knorr-Bremse wollen, die kriegen wir weg!“