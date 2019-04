„Obdachlosigkeit ist Chefsache“

Bündnis 90/Die Grünen kämpften dafür, dass am Landratsamt Dachau eine Fachstelle zur Verhinderung der Obdachlosigkeit eingerichtet wird. Vergeblich.

Dachau – Marese Hoffmann hat im Kreisausschuss vehement für den Antrag ihrer Partei Bündnis 90/Die Grünen gekämpft, am Landratsamt eine Fachstelle zur Verhinderung der Obdachlosigkeit einzurichten. So sehr die Grünen-Kreisrätin sich auch ins Zeug legte, der Antrag wurde mit großer Mehrheit abgeschmettert – weil die geballte Macht aktueller und ehemaliger Gemeindechefs im Kollegenkreis das anders sah.

Vorab sei mitgeteilt, dass sich die 17 Gemeinden im Dachauer Land und nicht das Landratsamt um Bürger zu kümmern haben, die ihre Wohnung verlieren. Solche Menschen gibt es beispielsweise auch in Karlsfeld. „Bei uns“, sagte Gemeindechef Stefan Kolbe, „ist das Problem Obdachlosigkeit nicht so groß.“ Verliere ein Mensch seine Bleibe, ginge er zuerst zur Gemeinde, wo sich das Personal um ihn kümmere, meinte Kolbe und fügte hinzu: „Wir haben das Thema im Griff!“

Kolbes Bürgermeisterkollege Simon Landmann stimmte dem zu und gab einen interessanten Einblick in die Situation seiner Kommune Bergkirchen. Dort gibt es laut Landmann derzeit sechs Obdachlose. Unterkünfte für sie zu finden, gelinge in aller Regel, wobei es aber nicht immer einfach sei, die Leute zu vermitteln. Landmann: „Wir hatten einmal eine junge Mutter mit zwei Kindern, da hat es zwei Jahre gedauert, bis wir für sie eine Wohnung gefunden hatten.“

Michael Reindl war bis 2014 sage und schreibe 34 Jahre lang Bürgermeister in Erdweg und ist in der Sache dementsprechend erfahren. Reindl meinte, Obdachlosigkeit sei „Chefsache“. In der Zeit, als er Chef gewesen sei, habe er „immer eine Lösung gefunden“, notfalls habe die Kommune Wohnungssuchende auch einmal in Pensionen unterbringen müssen.

Landrat Stefan Löwl sagte in diesem Zusammenhang, dass es „Gemeindesache ist, Wohnraum zu schaffen“. Das Installieren einer Fachstelle am Landratsamt sei eine freiwillige Leistung des Kreises, die angesichts der enormen Investitionen, die er momentan tätigt (Neubau Landratsamt, zwei neue Gymnasien), nicht angezeigt sei.

Antragstellerin Marese Hoffmann teilte die Ansicht ihrer Kollegen nicht. Heutzutage können „Menschen aus allen Schichten obdachlos werden – nicht nur Penner“. Ihrer festen Überzeugung nach ist in puncto Obdachlosigkeit „der Kreis moralisch zuständig“.