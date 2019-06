Kreisrätinnen setzen Doppelspitze durch

Die Fraktionen im Kreistag sollen künftig von einem Mann und einer Frau geführt werden. Der Kreisausschuss billigte die von 16 Kreisrätinnen parteiübergreifend geforderte Doppelspitze mit großer Mehrheit. Ein Muss ist die neue Regelung aber nicht.

Dachau – Die Hälfte des Himmels, die Hälfte der Erde, die Hälfte der Macht: Im Dachauer Kreistag haben die Frauen nun zumindest die Hälfte aller Fraktionsvorsitze inne. Der Kreisausschuss gab damit – gegen die Stimme von Michael Reindl (FW) – einem fraktionsübergreifenden Antrag von 16 Kreisrätinnen statt, die gefordert hatten, jede Fraktion mit einer verpflichtenden Doppelspitze aus einem Mann und einer Frau zu besetzen. Der Entscheidung vorausgegangen war eine leidenschaftliche und teils befremdlich anmutende Diskussion: Keine und vor allem keiner der Anwesenden wollte etwas Falsches oder Unsensibles sagen.

So leitete Marese Hoffmann (Grüne) die Diskussion mit den Worten ein: „Liebe Kolleginnen!“ Damit spreche sie bewusst auch „die Männer in der weiblichen Form an, damit sie mal einen Eindruck bekommen, wie es ist, als Frau immer mitgemeint zu sein“. Die Welt sei derzeit in einem „größtmöglichen Ungleichgewicht. Wir können es uns nicht leisten, dass Männer das Monopol auf Entscheidungen haben“.

Elisabeth Kappes (ÖDP) nannte sich selbst eine „betroffene Frau, die es ohne Quote in Gemeinderat und Kreistag geschafft hat“. Damit Frauen aber überhaupt eine Doppelspitze bilden könnten, „müssten Frauen erst mal Frauen wählen!“ Eva Rehm (CSU) übte ebenfalls leise Kritik an ihrem Geschlecht, als sie anmahnte, dass Frauen „tolle Arbeit leisten. Aber wir machen es oft nicht sichtbar genug“. Marianne Klaffki (SPD) fand die Entscheidung zur Doppelspitze einen „sehr kraftvollen Schritt, den wir heute tun müssen“.

Doch so kraftvoll der Schritt auch sein mag: Einfach mal so einzuführen ist er nicht, wie Landrat Stefan Löwl ausführte. Löwl betonte zwar ausdrücklich, für die Doppelspitze zu sein, weil „Frauen das Gleiche können wie Männer. Sie können es vielleicht anders.“ Aber alle Frauen, die beispielsweise im Landratsamt als Abteilungsleiterinnen beschäftig seien, würden „ihren Mann stehen, also ihre Frau“.

Dennoch könne man aus rechtlichen Gründen die Doppelspitze nicht in Form einer Muss-Regelung vorschreiben, da dies die demokratischen Rechte einer Fraktion, die eigene Ordnung selbst zu regeln, übergehen würde. Eine Kann-Regelung sei daher – natürlich nur rein rechtlich – der sicherere Weg. Zudem erhält Löwl zufolge aktuell jede der sechs Fraktionsspitzen im Kreistag pauschal eine monatliche Aufwandsentschädigung von 110 Euro; diese doppelt zu zahlen, „dafür haben wir im Moment nicht die Mittel“.

Michael Reindl (FW) gab zu, von dem Antrag seiner 16 Kolleginnen ohnehin „sehr wenig“ zu halten. Seiner Meinung nach sollte jede Partei selbst regeln können, wer für sie spricht. Überhaupt: Wie solle eine Doppelspitze funktionieren beispielsweise bei einer „Ein-Mann-Fraktion“ wie der von Jürgen Seidl (FDP) oder bei den drei Männern der Freien Wähler Dachau?

Florian Schiller und Wolfgang Offenbeck (beide CSU) widersprachen ihrem Geschlechtsgenossen jedoch entschieden: Schiller gab zu, „früher kein Freund der Quote“ gewesen zu sein, halte sie heute aber für ein „klares Zeichen, unser Anliegen in eine entscheidende Position zu bringen“: nämlich mehr Frauen in die Politik zu locken. Wolfgang Offenbeck fand ebenfalls, dass „meine Kinder so etwas wohl nicht mehr brauchen werden“. Heute aber sei es „leider noch nötig“, die Einführung der Doppelspitze erfolge daher zu einem „guten und klugen Zeitpunkt“.

Am Ende wurde Löwls Vorschlag – gegen die expliziten Bedenken Marese Hoffmanns – angenommen: Die Doppelspitze wird als Kann-Regelung eingeführt, die monatliche Aufwandsentschädigung von 110 Euro sollen sich die beiden Fraktionsvorsitzenden teilen. Der neue Kreistag könne sich ja in einem Jahr über etwaige Modifikationen Gedanken machen. Bis dahin, so Hoffmann, „bedanke ich mich für die männliche Unterstützung“.