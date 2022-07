Aus privaten Gründen: Dagmar Wagner gibt FW-Fraktionsvorsitz im Kreistag ab

Dagmar Wagner © Photodesign Brandl

Dagmar Wagner legt ihr Amt als Fraktionsvorsitzende der Freien Wähler Landkreis im Kreistag zum Ende des Monats nieder und stellt auch ihren Sitz im Schulausschuss des Kreistags zur Verfügung.

Bergkirchen/Dachau ‒ Dies teilte sie in einer Presseerklärung mit. Ihr Kreistagsmandat wird sie weiterhin behalten. Über eine Nachfolge wird beraten. „Nach einem harten Jahr im familiären Umfeld gilt es, meine Kraft und Ressourcen zu sammeln und neu auszurichten“, so Wagner. Das brauche vor allem Zeit. „Durch den Schritt zurück aus der ersten Kreistags-Reihe verschaffe ich mir hierfür mehr Luft“, so die Kommunalpolitikerin. Ebenso tritt sie als stellvertretende Vorsitzende im Freie-Wähler-Kreisverband zurück.

Unberührt bleiben ihre politischen Ämter in ihrer Heimatgemeinde Bergkirchen, wo sie seit 2014 im Gemeinderat ist und seit 2020 das Amt der zweiten Bürgermeisterin innehat. dn

