Nach der Klage gegen den Landkreis Dachau: AfD wird wohl Recht behalten

Justitia hat gesprochen. In diesem Fall hat sich ihre Waage dabei wohl eher in Richtung der Dachauer AfD geneigt. © Blatterspiel / IMAGO

Das Verwaltungsgericht entscheidet an diesem Donnerstag über die Frage, ob die Sitzverteilung in fünf Dachauer Kreistagsausschüssen richtig ist. Bei der Verhandlung zu der pikanten Streitfrage deutete das Gericht aber bereits an, wohl eher den Argumenten der Klägerin, also der Dachauer AfD, zu folgen.

Dachau/München – Seit einer Eilentscheidung des Münchner Verwaltungsgerichts im Februar dieses Jahres ist die AfD in fünf Ausschüssen des Dachauer Kreistags vertreten. Vor dem Verwaltungsgerichtshof ging es am Mittwoch darum, ob sie diese auch behalten darf. Eine Entscheidung ist nicht gefallen. Eine Tendenz haben die obersten bayerischen Verwaltungsrichter aber schon erkennen lassen.

Es geht um den Schul-, den Kreis-, den Kultur-, den Umwelt- und den Verkehrsausschuss (wir berichteten). Nach dem vom Kreisrat beschlossenen Besetzungsschlüssel hätte der AfD eigentlich ein Sitz in jedem der Ausschüsse zugestanden. Nachdem sich allerdings drei stimmenschwächere Gruppen – das Bündnis für Dachau, die ÖDP und die Linke – zu einer Ausschussgemeinschaft zusammengeschlossen hatten, beanspruchten diese den Sitz für sich, und der AfD blieb kein Platz mehr in den jeweils 14-köpfigen Gremien.

Grundlage für die Bildung der Ausschussgemeinschaft war eine Vorschrift der Bayerischen Landkreisordnung: „Kreisräte können sich zur Entsendung gemeinsamer Vertreter in den Kreisausschuss zusammenschließen“.

Alle Beteiligten waren sich einig, dass die Vorschrift für alle Ausschüsse gilt, dem Minderheitenschutz und damit einem „Mehr an Pluralität“ dient und der Wortlaut auch den Fall erfasst, dass für eine eigentlich vertretene Gruppe kein Sitz mehr übrig ist. Die Frage war, ob aus Verfassungsgründen eine einschränkende Auslegung geboten ist.

Nach Ansicht des Anwalts des Landkreises ergibt sich aus dem Prinzip der Gewaltenteilung, dass es Sache des Kreistags sei, sich zu organisieren. Dies gelte nicht nur für „2 auf 1“, sondern auch für „1 auf 0“, also den Fall, dass eine Gruppe aus Ausschüssen verdrängt werde.

AfD-Anwalt: Der Wähler hat diese Sitzverteilung gewollt!

Dies widerspreche dem Spiegelbildprinzip, hielt der Anwalt der AfD dagegen. Ausschüsse müssten dem Stärkeverhältnis der im Kreistag vertretenen Gruppierungen entsprechen. Das folge aus dem Demokratieprinzip. Das Ergebnis demokratischer Wahlen dürfe nicht verfälscht werden. „Der Wähler hat’s gewollt“, betonte er.

Der Vorsitzende Richter kündigte eine Entscheidung am Donnerstag an, ließ aber keinen Zweifel daran, dass ihn die Argumente des Landkreises „nicht überzeugt haben“, und begründete: „Zählgemeinschaften, die allein zum Zweck geschlossen werden, Ausschusssitze zu erlangen“, dürften nicht zu „starken Verzerrungen“ führen. Nach der jüngeren Rechtsprechung sei dies jedoch bei der Verdrängung einer Gruppierung der Fall.

Auf die Anregung des Landkreisvertreters, die Revision zum Bundesverwaltungsgericht in Leipzig zuzulassen, reagierte der Vorsitzende zurückhaltend. Es handele sich um Landes- und nicht um Bundesrecht, gab er zu bedenken. So bleibt dem Landkreis bei einem abweisenden Urteil wohl nur der Weg zum Verfassungsgericht. Das Risiko ist allerdings hoch: Sollte am Ende die Nichtigkeit des Gesetzes festgestellt werden, würde die Möglichkeit, Ausschussgemeinschaften zu bilden, gänzlich entfallen. Dann wäre der Schuss nach hinten losgegangen – und zwar bayernweit.

Bündnis- und Linke-Kreisräte wehrten sich heftig gegen Umbesetzung der Ausschüsse

Der AfD-Sprecher im Kreistag, Michael Stauch, hatte ebenfalls bereits angekündigt, sich im Fall einer Niederlage an die nächsthöhere Instanz zu wenden. Der AfD-Landesverband würde den Rechtsstreit dann federführend betreuen.

Im Dachauer Kreistag war die Streitfrage vor einem Jahr heftig diskutiert worden. Kreisrat Peter Heller (Bündnis für Dachau) nannte die AfD damals „eine Herde von braunen Schafen“. Sein Kollege Jonathan Westermeier (Linke) hält die Partei für „im Kern undemokratisch und faschistisch“. Andreas Müller

