Immer häufiger Pornografie auf Smartphones

Insgesamt 4668 Straftaten hat die Polizei Dachau im Landkreis Dachau registriert. Dies entspricht gegenüber dem Vorjahr 2018 einem Rückgang um 4,4 Prozent. In einigen Bereichen jedoch gab es deutliche Anstiege. Beispielsweise bei den Sexualdelikten. Es gebe laut Polizei immer mehr Pornografie-Fälle auf Smartphones. Die Täter: Jugendliche und Heranwachsende.

Landkreis– Den größten Anteil an den erfassten Straftaten nehmen in der Kriminalitätsstatistik der Polizei mit 24 Prozent Diebstahl-Delikte ein. Bei 16,8 Prozent der Straftaten handelt es sich um Vermögens- und Fälschungsdelikte. Körperverletzungs-Delikte sind mit einen Anteil von 13 Prozent bei den Straftaten vertreten.

Insgesamt liege der Landkreis Dachau mit der Kriminalitätsstatistik im Durchschnitt, sowohl bayernweit als auch im Bereich des Polizeipräsidiums Oberbayern-Nord, wie Polizeihauptkommissar Björn Scheid mitteilte. Im Einzelnen wurden laut Scheid folgende Straftaten registriert: Vier vollendete und versuchte Tötungsdelikte beschäftigten die Beamten im vergangenen Jahr – gegenüber neun im Jahr 2018. Im November erstach eine Frau ihren Freund in der gemeinsamen Wohnung in Petershausen, auf dem Volksfest in Indersdorf wurde ein junger Mann bis zur Bewusstlosigkeit gewürgt, und in Dachau wurde ein 20-Jähriger Opfer einer Messerattacke.

Ein enormes Plus von 37,5 Prozent verzeichnet die Polizei bei den Sexualdelikten: 88 Fälle beschäftigten die Polizei im vergangenen Jahr. Hier handele es sich laut Scheid hauptsächlich um Pornografie-Fälle auf Smartphones, „die Täter sind meist Jugendliche oder Heranwachsende“, so Scheid. Doch es gibt auch positive Zahlen: Einen leichten Rückgang von fünf Prozent meldet die Polizei bei Körperverletzungs-Delikten mit 608 Fällen. Zurück gingen ebenfalls die Rauschgiftdelikte (270 Fälle, minus 7,5 Prozent), die Fahrraddiebstähle (281 Fälle, minus 4,4 Prozent). Zugenommen haben die Sachbeschädigungen (668, plus 1,8 Prozent), Ladendiebstähle (120, plus 4,3 Prozent) und Wohnungseinbruchs-Delikte (48 Fälle, plus 2,1 Prozent).

Die Kriminalitätsbelastung betrug damit 3033 Straftaten pro 100 000 Einwohner. Der Vergleichswert für Gesamt-Bayern beträgt hier 4615 Delikte. Ohne Berücksichtigung ausländerrechtlicher Delikte ergibt sich für den Landkreis Dachau eine Kriminalitätsbelastung von 2863 Straftaten pro 100 000 Einwohner (Gesamt-Bayern: 4343).

Die Aufklärungsquote für das Jahr 2019 beträgt 62,8 Prozent und ging damit im Vergleich zum Vorjahr um 0,4 Prozentpunkte zurück.

38 Prozent der insgesamt 4668 Delikte wurden im Jahr 23018 von Ausländern verübt, das bedeutet einen Rückgang um 3,5 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Rund 10 Prozent dieser Delikte wurden von Asylbewerbern bzw. Personen mit Flüchtlingsstatus oder illegal bei uns lebenden Personen verübt. Der Anteil der Kinder, Jugendlichen und Heranwachsenden (Personen unter 21 Jahre) an den ermittelten Tatverdächtigen liegt laut Scheid bei 21,6 Prozent (plus 2,2 Prozent).

Bei Betrachtung der einzelnen Gemeinden des Landkreises wurden im Verhältnis zur Einwohnerzahl die meisten Straftaten in Bergkirchen mit 56 Delikten – jeweils pro 1000 Einwohner – registriert. Das liege zum einen am Gewerbegebiet, das nachts wenig belebt sei und in dem daher vermehrt Einbrüche stattfinden. Zudem gehöre Tankbetrug zu den häufigsten Straftaten. Die große Kreisstadt liegt auf Platz 2 mit 44 Delikten, gefolgt von Petershausen, Karlsfeld, Vierkirchen (je 26). Die geringste Belastung weist mit neun Delikten Pfaffenhofen auf.

Tankbetrug und Einbrüche im Gewerbegebiet