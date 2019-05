Kron-Maus-Preis für D‘Etzahausa Theatara

D’Etzahausa Theatara werden mit dem Kron-Maus-Kulturpreis ausgezeichnet - im Jubiläumsjahr für den Preis selbst und für den Preisträger.

Dachau – Für den neuen Vorstand der Überparteilichen Bürgergemeinschaft (ÜB) Jürgen Schleich war es vergangenen Mittwoch eine Premiere. Zum ersten Mal durfte er den Kron-Maus-Kulturpreis der ÜB überreichen; für den Preis und den Preisträger selbst dagegen war es ein Jubiläum: Den Kron-Maus-Preis nämlich verleiht die ÜB heuer zum 30. Mal, und der Preisträger – D’Etzahausa Theatara – feiert heuer sein 30-jähriges Bestehen.

1990 wurde der Kulturpreis, der an die früh verstorbene ÜB-Stadträtin Margarete Kron erinnern soll, ins Leben gerufen, seitdem finden die Verleihungen jährlich an verdiente Einzelpersonen oder Gruppen statt, welche sich „engagiert und mit Herzblut für das kulturelle Leben in und um Dachau einsetzen und es bereichern“, erklärt der Vorsitzende Schleich. Mit den D’Etzahausa Theatara habe die ÜB laut Oberbürgermeister Florian Hartmann einen „absolut würdigen Preisträger gefunden“.

Für das Theater hatte alles im Jahr 1988 mit einem selbstgeschriebenen Sketch für die Weihnachtsfeier des Schützenvereins „Einigkeit Dorfgemeinschaft Etzenhausen“ begonnen. Der Erfolg dieses Auftrittes brachte die Darsteller dazu, den Theaterverein zu gründen. Mit der Maschinenhalle des Reindlbauern wurde schließlich eine Spielstätte gefunden, in der im Sommer 1989 das Stück „No amoi a Lausbua sei“ gespielt wurde. „Bereits nach der ersten Aufführung stand fest: Etzenhausen hat sein eigenes Theater“, erzählt Schleich.

Doch dann hatte der Verein kurzfristig keine Halle mehr. „Zwei Jahre gingen ins Land, viele Theatergruppen wären daran zerbrochen. Doch durch ihren Gemeinschaftssinn meisterten sie die Krise und konnten mit dem Salettl der Familie Burgmaier einen neuen Ort finden“, so Schleich weiter.

„Das große Zusammengehörigkeitsgefühl, aber auch die Offenheit für Neues sowie das Gespür für einen reibungslosen Generationenwechsel sollten uns Vorbild für den Alltag sein“, begründete Schleich die Entscheidung der ÜB, dem Theater den Preis zu verleihen. Nicht ausgrenzen und übereinander reden stärke die Gemeinschaft und das Miteinander. Ein Mitglied der Theatergruppe bestätigte nach der Überreichung der Urkunde und einem Umschlag an Vorsitzende Carolin Oefner: „Der Zusammenhalt der Spieler ist groß, es haben sich viele Freundschaften entwickelt, und es entstand eine Familie.“

Als Kostprobe ihres Könnens und ihres Humors führten die Theatara dann die erste Szene ihres neuen Stückes „Der Liebestrank“ auf, das eigentlich erst im Juli Premiere feiert. Bernhard Will und Thomas Wiedmann geben darin die Tagelöhner Matheis und Blasi, die sich beim Wirt Hans (Rudi Rosenkranz) über ihre Lage beschweren: Sie sind arbeitslos und knapp bei Kasse. Um ihre Lage aufzubessern, wildern sie im Revier des alten Jägers.

Karten für das Stück,

das am Freitag, 5. Juli, Premiere feiert, kann man für 10 Euro per E-Mail unter kontakt@etzahausa-theatara.de reservieren.

Miriam Kohr