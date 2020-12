Kronkorkenaktion läuft immer besser

Eine Dachauerin freut sich über den großen Erfolg ihrer Kronkorkenaktion.

Dachau – Im Sommer dieses Jahres startete die Dachauerin Petra Bauer ihr Kronkorkenprojekt – ihr Ziel damals: 700 Kilogramm Kronkorken zusammenbekommen, um dann den Erlös für Kinder in Ghana zu spenden (wir berichteten). Bis dahin hatte sie schon 200 Kilogramm zusammenbekommen. „Es haben nach dem Bericht in der Zeitung so viele nette Leute angerufen, die Resonanz war nur positiv“, freut sich Petra Bauer über die Hilfsbereitschaft der Dachauer und Menschen aus dem gesamten Landkreis.

Auch Hans-Joachim Jende aus Niederroth las den Artikel damals und spendete spontan 500 Kilogramm Kronkorken, die eigentlich für einen anderen Zweck gedacht waren. Aber als er hörte, dass man damit Kindern in Ghana eine medizinische Versorgung ermöglichen kann, kontaktierte er sofort Petra Bauer.

Dank der zahlreichen Spenden konnte Bauer bis jetzt insgesamt 870 Kilo Kronkorken bei einem Schrotthändler in Moosach abgeben. Und auch da erlebte sie eine Überraschung. Er gab ihr nicht nur die vereinbarte Summe, sondern legte spontan noch mal den gleichen Betrag oben drauf, als er von dem Ziel der Aktion erfuhr.

Dank der erfolgreichen Aktion kann jetzt über 20 Kindern in Ghana zwei Jahre lang eine Krankenversicherung bezahlt werden. Darum kümmert sich die „Amebi Ghana Foundation“, deren Gründerin Wibke Sackeyfio-Herbert das Leid der Kinder vor Ort erlebt hat und daraufhin die Organisation gründete.

Über die Kronkorken-Sammelaktion berichtete auch der Fernsehsender München TV. „Ich war schon etwas nervös“, erzählt Petra Bauer von den Dreharbeiten. Vor allem, weil sie selbst eigentlich nicht gern in der Öffentlichkeit steht, sondern einfach mit der Aktion etwas Gutes bewirken will. Unterstützt wird sie dabei auch von der evangelischen Jugend München-Neuhausen, die ebenfalls Sammelstelle wurde.

„Abgegeben werden können die Kronkorken bei mir in Dachau, in der Sindolstraße 6 in Neuhausen oder bei meiner Arbeitsstelle in Pasing“, betont Bauer. Unter der 01 73/6 81 79 09 können Interessierte anrufen und die Abgabe vereinbaren. Denn eins ist klar: Das Kronkorkensammeln geht definitiv weiter. „Mein nächstes Ziel ist eine Tonne“, hat sich die Dachauerin fest vorgenommen.

Weitere Informationen gibt es auch unter www.kronkorken-helfen.de.

sim