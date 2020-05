Die Dachauer KZ-Gedenkstätte wird immer digitaler

Die KZ-Gedenkstätte hat in Teilen wieder geöffnet. Die in der Zwischenzeit angebotenen virtuellen Rundgänge sind dennoch beliebt und sollen weiter stattfinden.

Nach und nach hat die KZ-Gedenkstätte wieder für Besucher geöffnet.

Die virtuellen Rundgänge zur Überbrückung der Zeit sind sehr beliebt.

Sie sollen auch in der Zukunft beibehalten werden.

Dachau – „Stufenweise“ will die KZ-Gedenkstätte Dachau ihr Gelände für die Öffentlichkeit zugänglich machen. Zunächst wurden am vergangenen Montag das Außengelände sowie der Krematoriumsbereich geöffnet. Ab kommenden Montag dann, erklärt Sprecher Dominik Schenk, soll das Besucherzentrum geöffnet werden. Geführte Rundgänge gebe es derzeit nicht, auch die Ausstellungsräume bleiben vorerst noch geschlossen, „bis die notwendigen Hygiene-Maßnahmen dort umgesetzt sind“. Nach Öffnung des Besucherzentrums können Besucher Schenk zufolge auch wieder regelmäßig desinfizierte Audioguides entleihen. Das Bistro im Besucherzentrum bleibt allerdings noch bis „mindestens 29. Mai“ geschlossen, wie Schenk bestätigt. Für die geplante Öffnung der Ausstellungsbereiche „werden zudem Zugangskontrollen unerlässlich sein, um die vorgeschriebene Höchstzahl an Besucher nicht zu überschreiten“.

Dass sich viele Besucher unter diesen Umständen jedoch in die Gedenkstätte begeben, ist fraglich. In den vergangenen Tagen, sagt Schenk, seien jedenfalls „verhältnismäßig wenig“ Besucher gekommen.

Seit Mitte April werden virtuelle Rundgänge angeboten

Sehr großen Zuspruchs erfreuen sich nach Aussage des Gedenkstätten-Sprechers dagegen die sogenannten virtuellen Rundgänge, die die Gedenkstätte seit Mitte April auf ihrer Facebook-Seite anbietet: „Während der Rundgänge sind bis zu 250 Personen live dabei, im Nachgang werden die Rundgänge teils über 7000 Mal aufgerufen.“ Daher soll das virtuelle Angebot auch beibehalten beziehungsweise ausgebaut werden: So sind Schenk zufolge neben englischsprachigen gestreamten Live-Rundgängen derzeit auch spanische und italienische virtuelle Rundgänge in Planung. In der kommenden Woche werde die Bildungsabteilung der Gedenkstätte zudem „einen Rundgang direkt in das Klassenzimmer einer Schulklasse streamen und dabei auch in Realzeit auf Fragen eingehen“. Außerdem, so Schenk, werden derzeit Videos produziert, die zu Bildungszwecken genutzt werden können.

Wegen Corona musste das Gedenken zum 75. Jahrestag virtuell stattfinden

Für die Entscheidung der Gedenkstättenleitung, den 75. Jahrestag der KZ-Befreiung wegen Corona überwiegend virtuell stattfinden zu lassen, sei ebenfalls auf positive Resonanz gestoßen: „Vor allem Angehörige von Überlebenden drücken immer wieder aus, dass der gefundene Weg mit Grußbotschaften und Impressionen der niedergelegten Kränze auf der Website der Gedenkstätte eine angemessene und würdevolle Form des Gedenkens war. Auch von Konsulaten, Vereinen und Kooperationspartnern sowie Sponsoren erhalten wir viel Lob und Dank“, betont Sprecher Schenk. In all den Rückmeldungen schwinge jedoch „stets das Bedauern mit, dass die eigentlich geplanten Veranstaltungen ausfallen mussten. Alle eint die Hoffnung, das Versäumte im kommenden Jahr nachholen zu können“.

zip