Konzerte und Theater im Landkreis Dachau: Der Sommer wird bunt, musikalisch und urig

Von: Verena Möckl

Jeremy Loops tritt am 31. Juli am Rathausplatz in Dachau auf. Es gibt noch Karten. © Universal music

Konzerte, Kabarett und Theateraufführungen im Landkreis Dachau: Wir präsentieren eine Auswahl, was in den kommenden zwei Monaten geboten ist.

Theatersommer in Bergkirchen

Die Vorbereitungen für den Theatersommer Bergkirchen sind in vollem Gange. Gespielt wird vom 14. Juli bis 20. August immer donnerstags bis samstags jeweils um 20 Uhr in der Halle des TC Lauterbach.

Im Mittelpunkt steht das Volksstück „Der Brandner Kaspar und das ewig´ Leben“. Der Vorverkauf läuft bereits. Interessierte können Karten per E-Mail an mail@hoftheater-bergkirchen.de oder unter Telefon 0 81 31/3 26 400 vorbestellen.

Ein Benefizkonzert mit Klavier und Streichquartett für die Ukraine gibt es am Mittwoch, 3. August, 20 Uhr. Eintritt: 20 Euro.

Die Bluestrings, die Streicherbigband aus Fürstenfeldbruck, kommen am Mittwoch, 20 Juli, 20 Uhr, in die Halle des TC Lauterbach. Eintritt: 20 Euro.

Jakarta Blues spielen am 2. Juli um 20 Uhr ein Konzert in der Alten Schule Lauterbach. Eintritt: 15 Euro.

Das Sommerkonzert „Capriccio: Sommerlaune – Sommerlust“ findet am Sonntag, 31. Juli, 19 Uhr statt. Eintritt: 20 Euro.

Crossover-Kammermusik des Ensembles „Met in Munich“ gibt es in der Halle des TC Lauterbach am 24. Juli ab 20 Uhr zu hören. Tickets im Vorverkauf: 21 Euro an der Abendkasse: 24 Euro.

Konzert der akustischen Mittelalter Rockband „Totus Gaudeo“ auf dem Hof der Familie Stefan (Firma EBS), Ludwig-Thoma-Straße 39, in Bergkirchen-Unterbachern am Samstag, 2. Juli, um 19 Uhr. Der Eintritt kostet 15 Euro.

Die Ampermusikanten Bergkirchen veranstalten am heutigen Freitag, 19 Uhr, eine Serenade am Dorfplatz in Lauterbach.

Alegría Mannhardt, selbst Sängerin in einer Band, lädt befreundete Musiker am Freitag, 8. Juli, 20 Uhr, zu einer Session unter dem Motto „Lautermusiker Session Stadt-Land-Fluss“ in die Alte Schule Lauterbach ein.

Dachauer Musiksommer

Konzert von Ólafur Arnalds am Dienstag, 28. Juni, 20 Uhr, Rathausplatz. Eintritt: 30 Euro.

Barockpicknick mit Passo Avanti (Klassik) am Freitag, 22. Juli, 20 Uhr.

Barockpicknick mit Garou (Akustik-Pop) am Samstag, 23. Juli, 20 Uhr. Eintritt jeweils 10 Euro.

Konzert von Jeremy Loops am Sonntag, 31. Juli, 20 Uhr, am Rathausplatz. Kartenpreis: 28 Euro.

Konzert von Sportfreunde Stiller am Samstag, 20. August, 19.30 Uhr. Eintritt: 42 Euro.

Die russischen Musikerinnen Pussy Riot kommen am Samstag, 6. August, nach Dachau.

Kultur in Erdweg

Ein Musik-Kabarett der Well-Brüder aus‘m Biermoos gibt es am Donnerstag, 30. Juni, 20 Uhr, im Festzelt, Festplatz am Bahnhof. Einlass ist um 18 Uhr. Eintritt: 19 Euro im Vorverkauf und 24 Euro an der Abendkasse.

Roland Hefter mit Band Isarrider spielt ein Konzert am Freitag, 1. Juli, 20 Uhr im Festzelt, Festplatz am Bahnhof. Einlass ist um 18 Uhr. Eintritt im Vorverkauf: 23 Euro, an der Abendkasse: 28 Euro.

Tickets gibt es für beide Veranstaltungen im Internet unter www.kulturverein-erdweg.de oder im Bürgerbüro Erdweg zu den regulären Öffnungszeiten

Theater und Konzert in Haimhausen

Das Musiktheater „Das Geheimnis von Haimhausen“ ist noch am Samstag, 25. Juni, und von Mittwoch, 29. Juni, bis Samstag, 2. Juli, jeweils um 20 Uhr im Haimhauser Theaterstadl zu sehen. Einlass ist ab 18.30 Uhr. Der Preis pro Karte beträgt 25 Euro.

Das Haimhauser Schlossfest mit historischen Kostümen „Mozart unter Sternen“ findet am Samstag, 23. Juli, statt. Einlass ist um 17 Uhr, Beginn um 18 Uhr. Der Eintritt kostet für Erwachsene 25 Euro. Tickets gibt es bei den VVK-Stellen Bäckerei Polz/Haimhausen, dem Dorfladen, in der Kulturkneipe – jeweils zu deren Öffnungszeiten – und unter www.haimhauser-kulturkreis.de.

Sommerkomödie in Hebertshausen

Die Sommerkomödie „Viel Lärm um Nichts“ findet am Samstag, 30. Juli, und am Sonntag, 31. Juli, um 19 Uhr, im Schlosspark Unterweilbach, Graf-Spreti-Straße 3 in Hebertshausen statt. Die Ausweichtermine bei schlechtem Wetter sind: Samstag, 6. August, und Sonntag, 7. August. Der Eintritt kostet 22 Euro.

Musikalisches aus Indersdorf

In Markt Indersdorf gibt es eine Opernaufführung im Freien, am Samstag, 1. Juli, 19 Uhr. Die kostenlose Aufführung „Musik auf Rädern – Oper im Taschenbuchformat“ findet bei gutem Wetter im Pausenhof, bei schlechtem in der Aula der Mittelschule Markt Indersdorf statt.

10. Sommerkonzert am Gymnasium Markt Indersdorf am morgigen Samstag ab 19 Uhr. Freier Eintritt.

Kultur und Kreatives in Karlsfeld

Ein Sommerkonzert findet in der Korneliuskirche am 26. Juni, 19 Uhr statt. Der Eintritt ist frei.

Eine Schlagerparty mit Mickie Krause live am Montag, 4. Juli, ab 18 Uhr am Karlsfelder Siedlerfest. Karten givt es im Vorverkauf unter muenchenticket.de

Kleinkünstler „Brettl-Spitzen“ live auf dem Karlsfelder Siedlerfest am Donnerstag, 30. Juni, um 20 Uhr. Einlass ist ab 18 Uhr.

Ein Musiktheater der Reihe „Musicals in Concert“ können Interessierte am Montag, 11. Juli, um 19.30 Uhr im Bürgerhaus besuchen. Restkarten sind ab dem 27. Juni in der Gemeindekasse im Erdgeschoss des Rathauses Karlsfeld erhältlich. Terminvereinbarung unter 0 81 31/99 244 oder 99 144.

Eine Sommerserenade des Karlsfelder Sinfonieorchesters gibt es am Sonntag, 24. Juli, 19 Uhr, im Bürgerhaus.

Open-Air in Odelzhausen

Ein Open-Air-Konzert geben The Monroes am Samstag, 25. Juni, 21 Uhr in der Steinbrechanlage, Konrad-Kreppold-Platz 1. Einlass: ab 19 Uhr. Der Eintritt kostet 15 Euro. Tickets gibt es im Vorverkauf im Buchladen Odelzhausen, im Scribo Schreibwarengeschäft Odelzhausen und Markt Indersdorf; oder unter muenchenticket.de.

Konzerte am Petersberg

Der Liederabend Hagios findet am Samstag, 2. Juli, 19.30 Uhr in der Basilika statt. Der Eintritt ist frei.

Ein Konzert im Rahmen des Friedensgebetes mit „The Gospel Voices“ gibt es am Sonntag, 3. Juli, 18 Uhr, in der Basilika zu hören.

Der Münchner Frauenchor „STERNE – Nordische Chormusik“ tritt am Sonntag, 17. Juli, 18.30 Uhr, in der Basilika auf. Der Eintritt ist frei.

Partystimmung in Petershausen

Heiße karibische Klänge und fetzige Rhythmen erwarten die Besucher bei der Latin-Jazz-Night am Sonntag, 3. Juli, 18 Uhr, in der SVP-Halle am Sportplatz an der Moosfeldstraße 15 in Petershausen. Karten gibt es im Vorverkauf zu 15 Euro unter post@kulturfoerderkreis-petershausen.de.

Festliche Einweihung des neuen Schulhofs am Pfarranger 1 mit einer kostenlosen Open-Air-Sommernachtsserenade am Freitag, 22. Juli, 20 Uhr.

Konzert in Pfaffenhofen

Konzert von Lisa Wahlandt in der Pfarrkirche in Egenburg am Sonntag, 24. Juli, um 18 Uhr. Der Eintritt ist frei.

Sommerfestival in Sulzemoos

Der zweite Konzertabend des Kult-A8 Sommerfestivals findet am heutigen Freitag, 19 Uhr, mit den Gitanes Blondes und anschließend Harmonic Brass am Gut Schloss Sulzemoos statt. Eintritt: 40 Euro.

Sommerkonzert in Tandern

Das 7. Sommerkonzert von Zukunft Tandern mit „Operabrass“, den Blechbläsern des bayerischen Staatsorchesters, gibt es am Samstag 25. Juni, 20 Uhr, im Schloss Tandern. Eintritt: 28 Euro. Vorbestellungen sind auch per E-Mail unter kontakt@zukunft-tandern.de möglich. Die Eintrittskarten werden an der Abendkasse hinterlegt. Bei schlechtem Wetter findet das Konzert in der Pfarrkirche Sankt Peter und Paul statt.

Gemischtes in Vierkirchen

Im Naturbad Vierkirchen findet eine Serenade des Musikvereins Vierkirchen am Freitag, 8. Juli, um 20 Uhr statt. Der Eintritt ist frei, aber erst nach dem Ende des offiziellen Badebetriebs ab zirka 19 Uhr.

Ein Kabarettabend zum 125-jährigen Bestehen der Feuerwehr Pasenbach findet am Freitag, 15. Juli, 18 Uhr, in der Vereins- und Kulturhalle Pasenbach am Krautgarten 4 statt. Eintritt im Vorverkauf: 23 Euro, an der Abendkasse: 26 Euro.