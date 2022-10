Landkreis kürt Gewinner des diesjährigen Vorgarten-Fotowettbewerbs im Landratsamt

„Bunt statt grau“

Der Landkreis Dachau hat die Gewinner des diesjährigen Vorgarten-Fotowettbewerbs im Landratsamt gekürt. Der erste Preis ging an eine Familie aus Weichs.

Dachau – Dass Tier- und Klimaschutz direkt vor der eigenen Haustüre beginnt, das bewiesen wieder einmal die Preisträger des Vorgarten-Fotowettbewerbs, den das Landratsamt Dachau im Rahmen des Projekts „Der Landkreis Dachau summt“ veranstaltet hatte. Von ganz grün bis bunt, von geordnet bis sich bewusst selbst überlassen war bei den Gewinnergärten alles dabei.

Die Plätze 1 bis 10 wurden jetzt bei einer Preisverleihung im Landratsamt vorgestellt und von Landrat Stefan Löwl mit dem Schild „Insektenparadies“ ausgezeichnet. Für die ersten drei Plätze gab es zusätzlich einen Geldpreis. Löwl freute sich: „Es ist schön, zu sehen, wie viele gelungene Beispiele es im Landkreis Dachau für insektenfreundliches und naturnahes Gärtnern gibt.“ Die Preisträger sollten ihr „Insektenparadies“- Schild gut sichtbar außen aufhängen und damit zeigen, dass sie „mitsummen“. Eigentlich, so der Landrat, profitierten alle Bürger von den siegreichen Wettbewerbsteilnehmern, da diese „zur Artenvielfalt insgesamt beitragen“. Er hoffe daher, dass viele Landkreisbürger von den Wettbewerbs-Gewinnern „inspirieren“ lassen.

Mitmachen konnten Privatpersonen, deren Vorgarten im Landkreis Dachau liegt und nur zu maximal 30 Prozent betoniert oder mit Steinen bedeckt ist. Punkte wurden vergeben für alles, was Tieren, dem Klima und damit auch Menschen guttut; zum Beispiel für abwechslungsreiche Gestaltung mit Bäumen, Büschen, Stauden und der Verwendung von verschiedenen heimischen Pflanzen.

Wie wichtig es ist, dass jeder sich für die Artenvielfalt einsetzt, erklärte die stellvertretende Landrätin Marese Hoffmann, Mitglied der Wettbewerbsjury: „Die Fläche aller privaten Gärten ist zweimal so groß wie alle Naturschutzgebiete zusammen. Von daher sind wir alle gefordert, uns für die Insekten und anderen Tiere einzusetzen.“

Im Rahmen der Initiative „Der Landkreis Dachau summt“ engagiert sich der Landkreis seit 2018 besonders für Bienen und bestäubende Insekten. „Es gibt viele Möglichkeiten, auch kleine Flächen so zu gestalten, dass sie voller Leben sind. Darum haben wir bewusst Vorgärten in den Mittelpunkt unseres Wettbewerbs gestellt und uns gegen Schottergärten gewendet. In diesen Gärten des Grauens finden Tiere weder Nahrung noch Unterschlupf“, erläuterte Projektleiterin Melitta Fischer.

Beate Wild, Kreisfachberaterin für Gartenbau und Landespflege, führte weitere Nachteile an: „Sie filtern im Gegensatz zu bepflanzten Gärten Stickstoffdioxid nicht aus der Luft. Die Steine treiben außerdem die Temperatur in der Umgebung in die Höhe und durch den verdichteten Boden kann das Regenwasser nicht mehr so schnell abfließen.“ Die Praxis zeige, dass Schottergärten zudem nicht wirklich pflegeleicht seien: „Alles was der Wind anweht, muss mühevoll entfernt werden“, so Wild. Um Unkraut und Moose zwischen den Steinen zu verhindern, sei daher regelmäßig die Reinigung des gesamten Kieses nötig. Die Gewinnergärten des Wettbewerbs hingegen brauchten fast alle nur sehr wenige Pflege im Monat.

Ausführliche Informationen und – vor allem – Bilder zu den Gewinnergärten gibt es im Internet unter https://der-landkreis-dachau.deutschland-summt.de/warum-bunt-statt-grau.html. dn

