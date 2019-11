„Unverzichtbarer Einsatz“

Beim Ehrenamtsempfang im Landratsamt hat Landrat Stefan Löwl 21 Persönlichkeiten gewürdigt, die sich um das Ehrenamt im Landkreis besonders verdient gemacht haben.

Dachau – Löwl zufolge gibt es im Landkreis aktuell über 400 ehrenamtliche Mandatsträger und eine große Zahl von Ehrenamtlern in Vereinen, Dorfgemeinschaften und Verbänden, die sich für die Bürger einsetzen und den Landkreis voranbringen wollten. Mit dem Empfang wolle der Landkreis diesen „unverzichtbaren Einsatz würdigen“.

Eine Ehrung für besondere Verdienste um die kommunale Selbstverwaltung ging dabei an Christa Keimerl mit der Ehrenamtsmedaille in Bronze samt Urkunde. Keimerl ist seit 1996 ununterbrochen Mitglied im Dachauer Stadtrat. Von 2002 bis 2008 hatte sie das Amt der zweiten Bürgermeisterin der Stadt inne, von 2012 bis heute ist sie Vorsitzende der SPD-Stadtratsfraktion. Ebenfalls mit Medaille in Bronze und Urkunde wurde Stadtrat Kai Kühnel geehrt, er ist seit 1996 Mitglied des Stadtrates; 2008 übernahm er den Vorsitz der Stadtratsfraktion des Bündnisses für Dachau, ehe der Stadtrat ihn 2014 zum zweiten Bürgermeister wählte.

Mit Dankurkunden wurden gewürdigt: Dr. Manfred Moosauer, Gemeinderat in Haimhausen; Josef Dunau, Gemeinderat in Hilgertshausen-Tandern und seit 2002 Verbandsrat im Wasserzweckverband Weilachgruppe; Johann Stumpferl aus Sulzemoos, Gemeinderat und Mitglied des Wasserzweckverbandes Sulzemoos-Arnbach; Richard Wohlmut aus Sulzemoos, Gemeinderat und von 1996 bis zur Auflösung der VG Odelzhausen Mitglied der Gemeinschaftsversammlung.

Mit der Verdienstmedaille des Landkreises und Urkunden wurden geehrt: Jürgen Rothaug aus Deutenhausen, der – unter anderem – über zwei Jahrzehnte den Volkschor Dachau leitete; Gabriele Haszprunar aus Dachau, die seit 24 Jahren im Chor von Heilig Kreuz singt und vier Jahre zweite Vorsitzende des Dachauer Forums war. Barbara Asselborn aus Dachau leitet seit 14 Jahren den Kleider- und Spielzeugbasar von Heilig Kreuz und war sieben Jahre Elternbeiratsvorsitzende am Ignaz-Taschner-Gymnasium. Johannes Hiller ist nicht nur beim Landesbund für Vogelschutz in Dachau tätig, sondern auch im Vorstand des Landschaftspflegeverbandes. Johannes Vogelsang aus Dachau ist seit 65 Jahren beim TSV Dachau in verschiedenen Funktionen tätig. Gertrud Weber aus Dachau ist seit 1970 in der Ludwig-Thoma-Gemeinde aktiv. Alfred Reiner aus Unterweikertshofen ist seit 2002 Gauschützenmeister im Gau Dachau, 2015 wurde er zudem Bezirksschützenmeister in Oberbayern. Thomas und Sabine Polz aus Hebertshausen sind laut Landrat Löwl „ein großes Vorbild für Menschlichkeit und Humanität“, in deren Backstube über 15 Nationalitäten arbeiten. Nikolaus Andreas Rößle aus Odelzhausen ist SPD-Gemeinderat und seit 2005 Vorstand im Krieger- und Soldatenverein. Dr. Joachim Jacob ist Vorsitzender des Helferkreises Asyl in Petershausen und Landesvorsitzender der ehrenamtlichen Flüchtlingshelfer. Klaus Reindl aus Pfaffenhofen sitzt seit 2002 im Gemeinderat und ist – unter anderem – zweiter Vorsitzender des Förderkreises Furthmühle Egenhofen. Vitalis Mairhanser aus Röhrmoos singt seit 1950 im Kirchenchor, spielte in der Siegmertshauser Klarinettenmusik und beim Niederother Dreigesang. Dr. Wolfgang Tins aus Schwabhausen ist zweiter Vorsitzender der Bund-Naturschutz-Kreisgruppe und im Vorstand des Regionalentwicklungsvereins Dachau Agil. Albrecht Funk aus Vierkirchen engagiert sich seit 15 Jahren in der Radlwerkstatt in Schönbrunn und kümmert sich seit der Eröffnung des Naturbades in Vierkirchen um die Ausbildung der Rettungsschwimmer.

fh