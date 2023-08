Dachaus Landrat Stefan Löwl redet Klartext: „Wir wollen zum Mond fliegen. Aber wir schaffen es nicht mehr, ein Hallenbad zu betreiben!“

Von: Stefanie Zipfer

Teilen

Ist unzufrieden mit der Asylpolitik des Bundes und schwärmt vom „Vorbild Österreich“: Dachaus Landrat Stefan Löwl. © bodmer

Immer mehr Kommunalpolitiker kritisieren die Migrationspolitik deutlich. Dachaus Landrat Stefan Löwl (CSU) sendet nun scharfe Kritik an Berlin – und nach München.

Dachau ‒ Jeden Monat erreichen den Landkreis zwei Busse mit jeweils 50 Geflüchteten an Bord. Ein Ende des Flüchtlingsstroms ist nicht in Sicht. Ob die Fahrt Dachauer Lokalpolitiker in die Bundeshauptstadt zu einem Umsteuern der Berliner Politik geführt hat, ob andere europäische Länder mit dem Thema Flucht und Asyl eventuell besser umgehen und ob die AfD für die Probleme der Zeit wirklich Lösungen hat, darüber spricht Landrat Stefan Löwl im Interview mit der Heimatzeitung.

Herr Löwl, wie ist die aktuelle Flüchtlingssituation im Landkreis?

Stefan Löwl: Wir haben weiterhin ein kontinuierliches Wachstum.

Was bedeutet das für die Unterbringungssituation der Menschen?

Das Zelt, das wir als Asyl-Notlager in Indersdorf aufgestellt haben, werden wir wohl um drei Monate verlängern und bis November nutzen. Ansonsten haben wir auch weitere Containerunterkünfte für bis zu 600 Personen bestellt, die wir nun an verschiedenen Standorten im Landkreis errichten. Und natürlich suchen wir weiterhin Bestandsgebäude für die Unterbringung von Asylsuchenden und Flüchtlingen. Was die Belegung der Turnhalle in der Dachauer Steinstraße betrifft, sehe ich aktuell keine Perspektive, dass wir diese auf absehbare Zeit frei bekommen. Wobei ich hier betonen möchte: Unser eigentliches Problem ist nicht die Erstunterbringung!

Sondern?

Die mit der Betreuung und Integration vor Ort verbundenen Herausforderungen und die Zeit nach der Erstunterbringung, wenn ein Aufenthaltstitel erteilt wird. Für die dann anstehende normale Wohnsitznahme und alle Fragen im Zusammenhang mit der Integration gibt es keinerlei Strukturen. Integrationsmaßnahmen sind nur sogenannte freiwillige Leistungen der Kommunen, mit Ausnahme der notwendigen Obdachlosenunterbringung. Deshalb verstehe ich auch jeden Bürgermeister, der sagt, er will jetzt keine Containersiedlungen mehr in seiner Gemeinde. Eine verbindliche Quotierung gibt es nur bis auf Kreisebene.

Was sind die Folgeprobleme?

Dass die Menschen Wohnungen brauchen. Hinzu kommen alle anderen Integrationsfelder, von der Bildung und Sprachkursen über die Gesundheitsversorgung und Kinderbetreuung. Das sind massive Herausforderungen! Da reicht es nicht, wenn aus Berlin aufmunternde Worte kommen und theoretische Ziele formuliert oder irgendwelche Pilotprogramme initiiert werden.

Das heißt, Ihre Fahrt nach Berlin mit den Landkreisbürgermeistern hat also nichts gebracht?

Sagen wir es so: Innenministerin Nancy Faeser hat immerhin das Problem erkannt. Es kommt ein bisschen Bewegung in das Thema. In der ganzen Bundesregierung sowie bei den Regierungsfraktionen sind diese Realitäten aber leider noch immer nicht angekommen.

Was würden Sie sich wünschen, dass getan wird?

Wir Kommunalpolitiker haben parteiübergreifend und deutschlandweit seit Monaten unsere Kernforderungen formuliert, auch der bayerische und deutsche Landkreistag. Es braucht schnellere Asylverfahren, eine konsequente Rückführung von abgelehnten Asylbewerbern und auch bitte keine Verteilung mehr von Personen in die Kommunen, bei denen von vorn herein klar ist, dass sie keine oder nur eine geringe Bleibeperspektive haben. Außerdem benötigen wir für die Integrationsaufgaben eine deutlich bessere finanzielle Ausstattung der Gemeinden und nicht nur temporäre Förderprojekte.

AfD hat auch keine Lösungen ‒ Löwl: „Brandgefährliche Falschbehauptungen“

Wie können wir Menschen, die bleiben dürfen, besser integrieren?

Das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil wir die Menschen ja für unseren Arbeitsmarkt brauchen! Allerdings haben wir in Deutschland im Moment viel zu wenig Anreize, eine Arbeit aufzunehmen. Das Lohn- und Sozialhilfeniveau liegt viel zu eng beieinander. Ich verstehe jeden Ukrainer, der sagt: Für den Unterschied zwischen Bürgergeld und Lohn lohnt es sich nicht zu arbeiten. Dies ist nach meiner Einschätzung auch einer der Gründe, warum die Erwerbsquote bei ukrainischen Kriegsflüchtlingen in Deutschland deutlich geringer ist als in vielen anderen europäischen Ländern.

Sprechen wir hier von Einzelfällen?

Leider nein. In zahlreichen europäischen Ländern verringern sich beispielsweise Sozialleistungen nach einem Jahr deutlich. Also kommen Ukrainer zu uns, weil sie hier einfach mehr Geld erhalten. Wir merken gerade deutlich, dass andere europäische Länder, beispielsweise auch frühere Mustereinwanderungsländer wie Dänemark, Schweden oder Österreich, massiv ihre Unterstützungsleistungen einschränken. Bei uns ist dies nicht Fall, vielmehr wurden durch den sogenannten Rechtskreiswechsel ukrainische Kriegsflüchtlinge ja sofort den Bürgergeldempfängern gleichgestellt. Mein Eindruck ist, dass in Berlin viele einfach die Augen vor den Problemen verschließen. Auf Dauer ist das politisch und sozial gefährlich.

Sie spielen auf die AfD an?

Ich will sagen: Die Probleme in unserem Land – also Wohnungsknappheit, Fachkräftemangel, ein überlastetes Gesundheits- und Bildungssystem, verfallende Infrastruktur – die sind lange bekannt und waren auch schon vor den Flüchtlingen da. Die Flüchtlingskrise hat diese Probleme nur verstärkt. Nun also zu sagen: „Wenn man keine Flüchtlinge mehr ins Land lässt, wird alles wieder gut“, ist eine brandgefährliche Falschbehauptung.

Weniger Wohlfahrtsstaat, mehr Leistungsgerechtigkeit

Wer hat denn dann eine Lösung?

Es gibt zahlreiche erfolgreiche Einwanderungssysteme. Meiner Meinung nach haben die Österreicher beispielsweise in den letzten Monaten gezeigt, wie es gehen kann. Und ich betone: Ich verstehe, wenn große Teile der Bevölkerung sich Sorgen machen, dass wir uns gerade in vielerlei Hinsicht übernehmen. Wir entwickeln uns gerade in zahlreichen Politikfeldern in eine falsche Richtung, insbesondere überlasten oder zumindest verunsichern wir die unseren Staat tragende Mittelschicht. Auch ich mache mir ernsthafteste Sorgen.

Was im Landkreis viele Menschen erschüttert hat, ist, dass sich eine Gemeinde wie Karlsfeld kein Hallenbad mehr leisten kann.

Das verstehe ich. Die Menschen haben das Gefühl, dass wir als Staat und Kommunen unsere Pflichtaufgaben nicht mehr hinbekommen. Aus Berlin und München kommen immer wieder neue Ideen und Impulse. Wir wollen zum Mond fliegen! Aber wir schaffen es nicht mehr, ein Hallenbad zu betreiben.

Das heißt, Sie sind nicht begeistert von Bayerns Weltraumprogramm „Bavaria One“?

Das Programm ist für die Zukunft Bayerns bestimmt ganz wichtig und ich unterstütze hier alle Impulse in Forschung und zukünftige Wirtschaftsfelder. Aber wir dürfen auf dem Weg dorthin das Hallenbad, unsere Straßen und Schienen, die öffentlichen Gebäude und viele anderen Dinge nicht vergessen. Dies passiert aktuell, weil die finanzielle Ausstattung der kommunalen Ebene für die Pflichtaufgaben nicht mehr ausreicht.

Also brauchen wir mehr oder weniger Wohlfahrtsstaat?

Die Frage können Sie selbst beantworten: Wenn eine vollzeitarbeitende Friseurin mit einer kleinen Wohnung im Großraum München am Monatsende weniger Geld zur Verfügung hat als eine Frau, die vom Jobcenter ihre Wohnung bezahlt und 503 Euro Bürgergeld bekommt, dann haben wir ein grundsätzliches Problem. Und als Gesellschaft können wir uns dieses Problem auf Dauer nicht leisten.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Dachau finden Sie auf Merkur.de/Dachau.