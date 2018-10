Ewig lächeln die Landtagskandidaten - so lange dürfen ihre Plakate hängen bleiben

Knapp zehn Tage nach der Landtagswahl sind Versprechen der Parteien vielerorts noch gut lesbar. Bürger wundern sich, warum Spitzenkandidaten weiterhin von Plakaten lächeln.

Dachau – Wie lange Wahlwerbung im öffentlichen Raum präsent sein darf, hat die Stadt Dachau in einer städtischen Plakatierungsverordnung geregelt. Sechs Wochen vor dem Urnengang können Parteien beginnen, ihre Agenda auf Plakaten im Stadtgebiet zu bewerben. Im Vorfeld der Landtagswahl hatte das Ordnungsamt einen umfangreichen Genehmigungsbescheid ausgegeben. Darin wurden die beteiligten Parteien über die rechtlichen Details aufgeklärt.

„Im Bescheid wurde eine Frist von drei Arbeitstagen genannt, bis zu der Plakate nach einem Wahltermin wieder entfernt werden müssen“, erklärt Stefan Januschkowetz, Abteilungsleiter des Ordnungsamtes. Zuständig für die Entfernung sind die Parteien selbst. Verstöße gegen die Frist gelten als Ordnungswidrigkeit, die mit Bußgeld geahndet werden kann. „Zumeist reichen jedoch schriftliche Hinweise der Stadt aus, damit die Verantwortlichen selbst tätig werden“, sagt Januschkowetz. Dennoch waren in Dachau auch am Dienstag noch vereinzelt Aufsteller der Parteien zu sehen.

Von der Frist ausgenommen sind die 61 offiziellen Wahlplakattafeln der Stadt. In Kürze beginnen Mitarbeiter des Bauhofs laut Januschkowetz, diese abzubauen.

Auch die Gemeinden haben eigene Verordnungen

Auch die Gemeinden Karlsfeld und Markt Indersdorf haben rechtliche Details der Wahlwerbung in einer Plakatierungsverordnung geregelt. Immerhin zwei Wochen geben die Kommunen den Parteien Zeit, ihre Aufsteller zu entfernen. Geschieht der Abbau nicht fristgerecht, schreiten Mitarbeiter der Gemeinde zur Tat. Die entstandenen Kosten haben die Parteien zu tragen.

In Karlsfeld macht die Verordnung für Plakate auf Privatgrundstücken keine Ausnahme. „Anschläge befinden sich in der Öffentlichkeit, wenn sie von einer unbestimmten Anzahl von Personen wahrgenommen werden können“, heißt es in einer Stellungnahme der Gemeinde. Dies gelte besonders für den öffentlichen Verkehrsraum.

Anders verhält es sich in der Gemeinde Markt Indersdorf. „Auf Privatgrundstücken haben wir nur bedingt die Möglichkeit, Plakate entfernen zu lassen“, erklärt eine Sprecherin der Gemeindeverwaltung. Hier könne man nur eingreifen, wenn die Anschläge etwa die Sicht für Autofahrer und Fußgänger einschränken, oder sonstige Behinderungen auftreten.