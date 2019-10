„Dachau liest“: Von Fritz Egner bis Necla Kelek

Promis aus Film und Fernsehen, Bestsellerautoren: Es ist alles bereitet fürs Lesefest „Dachau liest“ .

Dachau –Die Stadtbücherei Dachau veranstaltet in dieser Woche wieder das Lesefest „Dachau liest“ mit bekannten Autorinnen und Autoren. In diesem Jahr sind Fritz Egner, Necla Kelek, Isabel Bogdan, Franz Dobler, Petra Hartlieb und Andrea Sawatzki zu Gast. Für die Kinder wird Christian Seltmann lesen.

Am Dienstag, 8. Oktober,20 Uhr, erzählt Fritz Egner im Ludwig-Thoma-Haus von seinen Begegnungen mit James Brown, Prince, Diana Ross, Lionel Richie und vielen weiteren Stars der Soul- und Popmusik. Seit vier Jahrzehnten ist Egner auf Du und Du mit den Größen der Musikgeschichte. Angefangen hat alles mit einem Job als Studiotechniker bei AFN – der US-Sender prägte den Musikgeschmack einer ganzen Generation. Bei Warner Brothers lernte er das Business hinter den Kulissen kennen. Fritz Egner ist ein Urgestein der Radioszene. Bei Bayern 3 war er 37 Jahre am Mikrofon.

Necla Kelek liest am Mittwoch, 9. Oktober, ab 20 Uhr in der Stadtbücherei aus „Die unheilige Familie“. Kelek ist eine deutsch-türkische Sozialwissenschaftlerin, Publizistin, Frauenrechtlerin und Islamkritikerin türkischer Abstammung. Die Bestseller-Autorin warnt in ihrem neuen Debattenbuch davor, dass muslimische Frauen inmitten unserer modernen Gesellschaft Unrecht erleiden. Gefangen in der islamischen Familien-Tradition, könnten sie ihre Grundrechte nicht wahrnehmen, ihre Kinder seien dem Patriachat ausgeliefert.

Am Donnerstag, 10. Oktober, liest Isabel Bogdan um 20 Uhr in der Stadtbücherei aus ihrem neuen Buch „Laufen“. Bogdan, geboren 1968 in Köln, studierte Anglistik und Japanologie in Heidelberg und Tokio. Sie verfasste zahlreiche Übersetzungen, u.a. von Jane Gardam, Nick Hornby und Jonathan Safran Foer. 2016 erschien ihr Roman „Der Pfau“, der zum Bestseller wurde. Sie beschreibt in ihrem Buch „Laufen“ den Weg einer Frau, die nach langer Zeit der Trauer wieder Mut fasst und ihren Lebenshunger und Humor zurückgewinnt. Das Laufen ist dabei Mittel und Zweck.

Am Freitag, 11. Oktober, 20 Uhr, Stadtbücherei, liest Franz Dobler aus seinem neuen Krimi „Ein Schuss ins Blaue“. Dobler schreibt neben Romanen auch Gedichte. 2015 wurde er für „Ein Bulle im Zug“ (Fallers erster Fall) mit dem Deutschen Krimi-Preis ausgezeichnet. In seinem dritten Fall würde Ex-Polizist Fallner sich lieber aus der Sicherheitsfirma seines Bruders verabschieden – und landet im Labyrinth deutscher Probleme. Mit seinem jüdischen Partner Landmann soll er einen islamistischen Attentäter aufspüren.

Am Samstag, 12. Oktober,liest Petra Hartlieb um 20 Uhr in der Stadtbücherei aus ihrem Roman „Sommer in Wien“. Hartlieb wurde 1967 in München geboren und ist in Oberösterreich aufgewachsen. Sie studierte Psychologie und Geschichte und arbeitete danach als Pressereferentin und Literaturkritikerin in Wien und Hamburg. 2004 übernahm sie mit ihrem Mann eine Wiener Traditionsbuchhandlung im Stadtteil Währing. Davon erzählt ihr Bestseller „Meine wundervolle Buchhandlung“ (2014). Ihr neuer Roman „Sommer in Wien“ ist die Fortsetzung von „Winter in Wien“ und „Frühling in Wien“ und beschreibt die Geschichte einer Wiener Buchhandlung und die letzten Sommer der Belle Époque in den Jahren 1912 bis 1914.

Zum Abschluss liest Andrea Sawatzki am Sonntag, 13. Oktober, um 15 Uhr in der ASV-Halle aus „Andere machen das beruflich“. Sawatzki, geboren 1963, gehört zu den bekanntesten deutschen Film- und Fernsehschauspielerinnen. Nach ihrem Spiegel-Bestseller „Ein allzu braves Mädchen“ erschien die Komödie „Tief durchatmen, die Familie kommt“ und zwei weitere Romane. Für Sawatzkis Heldin Gundula Bundschuh bietet sich die Gelegenheit, auf eigenen Füßen zu stehen: Matz’ Lehrerin fällt aus – und Gundula soll für sie einspringen.

Für kleine Leser ab vier Jahren liest Christian Seltmann amDonnerstag, 10. Oktober,um 15 Uhr in der Stadtbücherei aus dem Buch „Robin Cat – Wilde Fahrt ins Abenteuer“. Seltmann studierte Geschichte, Germanistik und Philosophie in Bochum. Er war Matratzenlieferant, Radiosprecher, Krankenwagenfahrer, Universitätsdozent, Fremdenführer und vieles mehr.

Karten gibt es in der Stadtbücherei, der Tourist-Info sowie bei München Ticket. Der Eintritt zur Kinderveranstaltung ist frei. dn