Beliebtes Café am Dachauer Stadtbahnhof vorerst geschlossen - doch Mitarbeiter machen Hoffnung 

Da wird immer geschwärmt vom Flair, das man in anderen Ländern erlebt, wenn Menschen zusammen Spaß haben. Gerne verglichen mit dem Ambiente der Straßencafés und Restaurants in Italien, Spanien, Griechenland oder Südfrankreich - ach wie schön das doch ist.

Und bei "uns" dahoam? Da stört es dann, dass Menschen die paar Tage im Freien genießen, die uns der Sommer mitbringt.

Ab 20 Uhr zur Tagesschau haben spätestens alle anderen gefälligst leise zu sein!

Wo kämen wir denn da hin? Immerhin wird andererseits ja sogar - leider teilweise erfolgreich - dagegen vorgegangen, dass Kinder draußen spielen, dass Gockel krähen oder Kühe muhen! In der Zeit der Egoisten, in der wir leben, ist sowas auf gar keinen Fall zu dulden.