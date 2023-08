Ein Stück Bangkok in Dachau ‒ Das Nightingale bringt thailändischen Flair nach Bayern

„Unsere Gäste sollen das Gefühl haben, bei ihren thailändischen Freunden eingeladen zu sein!“: Dominic und May Carqueville haben das Restaurant Nightingale in der Dachauer Altstadt eröffnet.

Ausgefallene Neueröffnung

Von Christiane Breitenberger schließen

Während immer mehr Restaurants wegen Personalmangels und Energiekrise schließen, hat in der Dachauer Altstadt ein neues Lokal eröffnet. Das Nightingale ist eine Mischung aus Restaurant und Bar. Nicht nur die Inneneinrichtung, auch Speisekarte und Cocktailmenü sind ausgefallen. Der Wunsch der Betreiber: thailändische Essenskultur und das Flair des Bangkoker Nachtlebens nach Dachau bringen.

Dachau – Auf dem Teller muss Chaos herrschen. Nur dann ist das kulinarische Erlebnis perfekt. Aus der Küche duftet es nach Galgant, Knoblauch Zitronengras, gebratener Ente und Kaffirblättern. Eine Großfamilie sitzt an einem Tisch, es wird viel gelacht, in der Mitte stehen zig verschiedene Speisen. Jeder bedient sich von allem – so entsteht das Chaos auf dem eigenen Teller. Es ist eine Szene, die May (35) und Dominic Carqueville (36) hunderte Male in Restaurants in Bangkok beobachtet haben – und genau diese Atmosphäre wollten sie nach Dachau holen – mit ihrem eigenen Restaurant. Zusammen mit ihrem Freund Matthias Hörl aus Dachau konzipierten sie aus der Idee das Nightingale.

Ein Stück Bangkok in Dachau

Dominic Carqueville lebte lange in Dachau, dann einige Jahre in Bangkok, wo er sich nicht nur in das thailändische Essen, sondern auch seine heutige Ehefrau verliebte. Als drei Jahre später Tochter Elli auf die Welt kam, war schnell klar: „Wir wollen wieder nach Dachau ziehen“, erzählt Dominic Carqueville.

(Unser Dachau-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Ihrer Region. Melden Sie sich hier an.)

Das Nightingale in Dachau ist eine Mischung aus Bar und Restaurant

Wer im Nightingale sitzt und nicht nach draußen schaut, hat das Gefühl, er könnte in einer Bar in Bangkok sein. Aber nicht, weil überall bunte Lichterketten hängen und Buddhastatuen zur Deko platziert sind. Im Gegenteil: Das Nightingale ist eine Mischung aus Restaurant und Bar. Die Wände dunkelblau, dicke, dunkelbraune Bambusstämme, eine florale Tapete und große Vasen sorgen für asiatisches Flair – jedoch auf moderne Art. Die Idee für das Nightingale entstand, weil sich May und Dominic Carqueville fragten: Was fehlt uns in der Dachauer Altstadt? Ihre Antwort: ein Ort, an dem man gut essen gehen und auch einfach nur an der Bar sitzen und besondere Cocktails genießen kann. Besonders heißt im Falle vom Nightingale zum Beispiel Drinks mit Galgant oder Thaibasilikum.

Der Wunsch der Betreiber: thailändische Essenskultur und das Flair des Bangkoker Nachtlebens nach Dachau bringen

Auch die Speisekarte unterscheidet sich von vielen anderen Thailändern. Wer zum Beispiel die Rubrik „Rotes Curry“ sucht, um dann eine Fleisch- oder Fischsorte dazu auszuwählen, wird nicht fündig. Dafür stehen nur ausgewählte Varianten einzelner Gerichte auf der Karte. Das Masserman-Curry gibt es zum Beispiel nur mit Rind – einer zart gekochten Querrippe (22 Euro), das Panaeng-Curry nur mit Schweinefilet (17 Euro). „Wir haben uns einfach gefragt, wie wir das Gericht und das entsprechende Fleisch am besten würdigen“, erklärt Dominik Carqueville. Trotzdem geht das Küchenteam auf individuelle Wünsche ein, zudem gibt es eine Auswahl an veganen Gerichten. „Uns ist es wichtig, traditionelle Rezepte mit modernen Einflüssen zu vereinen“, erklärt Dominik Carqueville. Alles „wird mit frischen Zutaten ohne Glutamat und andere künstliche Zusatzstoffe zubereitet“.

Zudem gibt es im Nightingale eine – nennen wir sie – regionale Variante des bekannten Papayasalats. „Weil es aufwändig ist, grüne Papayas zu importieren, haben wir uns gedacht: Wieso nicht das Gericht mit einem tollen regionalen Gemüse zuzubereiten: Kohlrabi“, erklärt Carqueville. Es gibt aber auch Klassiker wie das Pad Thai mit Garnelen für 18 Euro. Eine breite Auswahl, um Chaos auf dem Teller anzurichten. „Wir wollen, dass unsere Gäste Spaß daran haben, verschiedene Gerichte zu probieren und zu teilen“, betont Dominic Carqueville. „Unsere Gäste sollen das Gefühl haben, bei ihren thailändischen Freunden eingeladen zu sein“ – das ist Teil der Philosophie.

May Carqueville hat sehr früh gesehen, wie glücklich gutes Essen andere Menschen machen kann. Bereits ihre Oma kochte in dem kleinen Dorf für große Feste. May Carqueville hat diese Liebe, außergewöhnliche Speisen zuzubereiten, übernommen. Egal, ob sie für Freunde in Deutschland kochte oder früher für Gäste in ihrem Restaurant auf einer kleinen thailändischen Insel – es machte sie glücklich, andere glücklich zu machen. Das ist auch ihr Ziel im Nightingale. Die Carquevilles haben noch viele Ideen für ihr neues Restaurant. Als nächster Schritt wollen sie auch mittags öffnen – sobald sie genügend Personal gefunden haben.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Dachau finden Sie auf Merkur.de/Dachau.