Dachauer Luft wird besser

Ein ganzes Jahr lang sind an drei Stellen im Dachauer Stadtgebiet Luftschadstoffmessungen durchgeführt worden. Ergebnis: An allen Messstellen wurden die Grenzwerte laut Gutachten „sicher eingehalten“. Lediglich an der Mittermayerstraße geht’s zuweilen zu wie am Stachus.

Dachau – Ein Bündnis aus Bund Naturschutz, Verkehrsclub Deutschland, Allgemeinem Fahrradclub Deutschland (ADFC), dem Bündnis für Dachau und den Grünen hatte vor gut drei Jahren eigenständige Schadstoffmessungen in der Großen Kreisstadt durchgeführt. Das Ergebnis war erschreckend, „in Dachau herrscht dicke Luft“, lautete das Fazit der Umweltschützer. Vor allem die Belastung mit den potenziell krebserregenden Stickstoffdioxiden war an manchen Stellen gefährlich hoch.

Der Stadtrat beauftragte daraufhin das Planegger Ingenieurbüro Müller-BBM, die Luft der Stadt gemäß der 39. Bundes-Immissionsschutzverordnung offiziell zu untersuchen. Von 8. November 2018 bis 31. Dezember 2019 stellten die Experten an drei Stellen ihre Messgeräte auf: an der Münchner Straße 42a, an der Schleißheimer Straße 135b sowie an der Mittermayerstraße 32. An letzterem Standort wurde sowohl die Stickstoffdioxid-, als auch die Feinstaubbelastung gemessen; an ersteren beiden Messstellen wurde lediglich der Stickstoffdioxidgehalt der Luft ermittelt.

Laut Diplom-Ingenieurin Rebecca Thiel sei der Standort an der inneren Münchner Straße deshalb ausgewählt worden, weil dort viel Stopp-and-Go-Verkehr unterwegs sei, die Autos würden bremsen, anfahren, Parkplätze suchen. Die Schleißheimer Straße sei eine „klassische Einfallsstraße“ und die Mittermayerstraße aufgrund ihrer baulichen Enge schlicht „der Hotspot in Dachau“.

Das Ergebnis nach zwölfmonatiger Schadstoffmessung ist Thiel zufolge dennoch positiv: An allen Messstellen seien die „Grenzwerte sicher eingehalten“ und vor allem beim Stickstoffdioxid „ein deutlicher Rückgang“ verzeichnet worden.

In Zahlen bedeutet dies: Der Feinstaub-Grenzwert liegt bei einem Jahresmittel von 40 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft. An der Messstelle Mittermayerstraße wurde dieser Grenzwert um 50 Prozent unterschritten, das Jahresmittel liegt dort bei 20 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft.

Was das Stickoxid betrifft, liegt die kritische Grenze ebenfalls bei einem Jahresmittelwert von 40 Mikrogramm pro Kubikmeter. An der Mittermayer Straße betrug das Jahresmittel 33 Mikrogramm pro Kubikmeter, an der Münchner Straße 27 Mikrogramm pro Kubikmeter und an der Schleißheimer Straße 29 Mikrogramm pro Kubikmeter.

Einziger Schönheitsfehler an den ansonsten positiven Ergebnissen: An der Mittermayerstraße ist die Feinstaubbelastung höher als am Münchner Stachus. Der sogenannte PM10-Wert, erklärte Ingenieurin Thiel, liege dort nur bei 19 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft. Die Feinstaubwerte der höchstbelasteten Stelle der Landeshauptstadt, der Landshuter Allee am Mittleren Ring, würden in Dachau allerdings zu keiner Zeit erreicht.

Stadtrat Peter Strauch (CSU) gab sich bei der Vorstellung der Untersuchung im Umwelt- und Verkehrsausschuss erleichtert, „dass sich die Messungen des Bund Naturschutz nicht bestätigt haben“ und „beide Werte deutlich zurückgegangen“ seien. Die Hoffnung, dass die Stadt durch zusätzliche Begrünung ihrer Flächen einen weiteren Rückgang erreichen könnte, musste Ingenieurin Thiel jedoch enttäuschen. Die Gründe für die positive Entwicklung – die nicht nur in Dachau, sondern deutschlandweit zu beobachten sei – lägen in der „Flottenerneuerung“: Die Dachauer würden schlicht modernere und damit umweltfreundlichere Autos fahren. Bäume dagegen könnten sogar einen negativen Effekt für die Luftqualität haben, weil der Wind nicht mehr ungehindert durch die Straßen wehen könne. In Punkto Luftschadstoffen sei es „das Beste“, so Thiel, „wenn die Straßen und Gehwege breit sind und der Abstand zur Wohnbebauung groß ist“.

Stadtrat Michael Eisenmann (Bündnis) merkte an, dass der „Grenzwert 40 als viel zu hoch“ in der Kritik stehe. Er frage sich daher, ob die Ergebnisse in Dachau wirklich gut seien? Thiel verwies darauf, sich nur an gesetzlichen Grenzwerte halten zu können und betonte, auch das Messverfahren – inklusive Standortwahl – streng nach den vorgeschriebenen Regularien durchgeführt zu haben. Umweltreferent Thomas Kreß (Grüne) sah es denn auch „positiv, dass wir unter dem Grenzwert sind“. Dass die Mittermayerstraße jedoch belastet sei wie der Stachus, sei „kein Grund sich auszuruhen. Zum Wohl unserer Bürger müssen wir noch weiter runterkommen“!