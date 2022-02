Der jüngste „Magier des Jahres“ aller Zeiten ist ein Dachauer

Teilen

Jüngster „Magier des Jahres“ aller Zeiten: Magic Maxl (15) aus Dachau. © privat

Der Magische Zirkel von Deutschland hat Magic Maxl zum „Magier des Jahres 2021“ ernannt. Maximilian Schmalhofer (15) aus Dachau ist jüngster „Magier des Jahres“ aller Zeiten.

Dachau – Mit dem Titel „Magier des Jahres“ ehrt der Magische Zirkel von Deutschland (MZvD) herausragende Zauberkünstler und Ausnahmekünstler. Er wird Künstlern verliehen, die in der Zauberkunst besonders erfolgreich sind, die Neues erschaffen, die man als „Aushängeschild“ der Zauberkunst und des MZvD verstehen kann, auch, weil sie auch in der breiten Öffentlichkeit aufgrund ihrer Qualitäten eine gewisse Aufmerksamkeit genießen.

Der jüngste „Magier des Jahres“ aller Zeiten ist ein Dachauer

Um all diese Kriterien zu erfüllen, muss der Ausgezeichnete gemeinhin ein gewisses Alter und eine gewisse Reife erlangen – so war es zumindest bei den vorangegangen 23 „Magiern des Jahres“ wie David Copperfield, Hans Moretti, den Ehrlich Brothers, Simon Pierro… .

Nun ist Magic Maxl (Maximilian Schmalhofer) aus Dachau noch nicht sonderlich alt – er feierte gerade erst seinen 15. Geburtstag –, aber er erfüllt alle Kriterien als „Magier des Jahres“.

Maximilian Schmalhofer selbst wusste nichts von der Auszeichnung. „Ich bin richtig überrascht und kann es gar nicht glauben“, so der 15-Jährige, der davon erst aus der neuesten Ausgabe der MZvD-Mitgliederzeitschrift erfuhr. „Das ist eine riesen Ehre für mich, wenn man bedenkt, wer da alles zuvor bereits ausgezeichnet worden ist.“

Besondere Auszeichnung für Magic Maxl (15) aus Dachau

Noch als 14-Jähriger „foolte“ (täuschte) er im vergangenen Jahr die Zauberstars „Penn & Teller“ in deren US-amerikanischer Fernsehserie „Fool Us“. Es geht darum, den beiden Zauberprofis Kunststücke zu präsentieren, hinter deren Geheimnis selbst sie nicht kommen. Den wenigsten der internationalen Protagonisten der Show gelingt das. Magic Maxl war nicht nur der jüngste Teilnehmer aller Zeiten in dem TV-Format, es ist ihm auch gelungen, Penn und Teller hinters Licht zu führen. Sie haben keine Ahnung, wie Magic Maxl das gemacht hat. Der Nachwuchszauberer wird als Folge dieses Sieges in Las Vegas auftreten (wir berichteten).

„Wann das ist, kann ich noch nicht sagen“, so Magic Maxl. Wegen Corona sei das alles noch in der Schwebe. Ob es eine Veranstaltung zum „Magier des Jahres 2021“ des MZvD geben wird, steht momentan ebenfalls noch nicht fest.

Sieben Zaubertitel hat Magic Maxl bereits gewonnen, allein drei Mal wurde er deutscher Jugendmeister der Zauberkunst. Als er dort zum ersten Mal siegte, war Magic Maxl neun Jahre alt. Seitdem hat er kontinuierlich weitergearbeitet, war allein in 40 Fernsehsendungen zu sehen, stand mit mehr als 150 Auftritten weltweit vor hunderten von Zuschauern. Dabei geht er aber auch weiterhin in die 9. Klasse des das Ignaz-Taschner-Gymnasiums in Dachau, bringt beste Noten nach Hause und bleibt auf dem Teppich. Mit seiner Brezel-Darbietung im Wies’n-Ambiente zauberte der junge Bayer sich in die Herzen. Auch hat er bereits im größten deutschsprachigen Fachmagazin für Zauberkunst, der „Magie“, Beiträge veröffentlicht, darunter Beschreibungen von Kunststückideen, die er weitergedacht oder sich ausgedacht hat.

Und in diesem Jahr wird er ein wenig „Tourneeluft“ schnuppern, wenn er gemeinsam mit Till Frömmel und Mellow (Marco Weissenberg) mit abendfüllender Zauberkunst und Comedy in „Wunder hoch 3 – Magie von Nord bis Süd“ eine kleine Tour absolvieren wird, die sie nach Unna, Deidesheim und ins Deutsche Theater München führen wird.

Magic Maxl ist ein Ausnahmekünstler, ein toller Zauberkünstler, ein souveräner Performer und ein großer Sympathieträger. Er ist jemand, der die Zauberkunst ganz im Sinne des Wortes voranbringt, weil er nicht ruht, sich nicht auf seinen Erfolgen ausruht, sondern immer weitertüftelt, beharrlich die Perfektion der Täuschung anstrebt und zum Ansehen der Zauberkunst beiträgt. Dabei ist seine Zauberkunst unter dem Motto „Junge bayerische Zauberkunst“ modern, frech, beste Unterhaltung, innovativ und originell, hochprofessionell und vor allem: sehr täuschend – und all das mit 15.