Matthias Schilcher gibt Roxibar ab

Von: Nikola Obermeier

Geschäftsübergabe in der Roxibar: Matthias Schilcher (links) steht ab sofort nicht mehr hinter der Bar. Er übergab den Club an Alex Schmid, der in der Gastronomie bisher noch keine Erfahrungen hat. © no

Die Roxibar in der Dachauer Altstadt wechselt den Betreiber: Matthias Schilcher gibt den Club nach 15 Jahren ab: an Alex Schmid, Quereinsteiger in der Gastronomie und ein „echtes Altstadtkind“.

Dachau – Vor 15 Jahren, im März 2008, ist Matthias Schilcher „wie die Jungfrau zum Kind gekommen“ und wurde der Wirt der Roxibar. Nun, etwa 1000 Partys später, übergibt er den Club in der Dachauer Altstadt an Alex Schmid, 34. Schmid ist in der Gastronomie ebenfalls ein Quereinsteiger. Er will ein bisschen umgestalten, aber Bewährtes übernehmen. Sein offizieller Start ist am Freitag, 3. März.

Matthias Schilcher muss „aus gesundheitlichen Gründen ruhiger machen“, erklärt der 43-Jährige. Seit 2015 führt er auch den Kochwirt in der Altstadt, privat renoviert er zusammen mit seiner Lebensgefährtin Dr. Katharina Osterauer ein 183 Jahre altes Anwesen bei Markt Indersdorf. Schilcher hat Probleme mit den Ellbogen, muss möglicherweise operiert werden. „Zu viel gewerkelt“, sagt der gelernte Schreiner lapidar. Er habe schon eine Weile mit dem Gedanken gespielt, das Roxi abzugeben. „Es ist in aller Interesse, dass da frischer Wind reinkommt“, findet Schilcher. Und fand in Alex Schmid einen Nachfolger, der den Club nun für fünf Jahre zur Untermiete übernimmt.

„Ich war im Kochwirt auf ein Bier, da sind wir auf die Idee gekommen“, berichtet Schmid. Er ist jahrelanger Gast im Roxi gewesen, ist ein „Altstadtkind“, lebt in Dachau. Beruflich ist in der Automobil-Branche tätig, angestellt in einer Werkstatt in Dachau als Beulendoktor: „Ich entferne Dellen und Beulen aus den Autos, zum Beispiel nach einem Hagelschaden.“ Der 34-Jährige ist verheiratet, hat zwei Töchter (1 und 3) – und will nun eben diesen frischen Wind ins Roxi bringen.

Roxi bekommt einen frischen Anstrich, bleibt aber Club

„Zum einen optisch, dass man auch sieht, dass sich etwas verändert hat.“ Das Roxi kriegt einen frischen Anstrich. Aber: „Es bleibt ein Club“, stellt Schmid klar. Im hinteren Bereich will er einen Barbetrieb etablieren, mit Barhockern und gemütlicher Atmosphäre, wo man schon ab 20 Uhr einen Cocktail trinken kann. „Es gibt einen fließenden Übergang von Bar zu Club.“

Ein bisschen wehmütig ist Matthias Schilcher schon, wenn er zurückschaut. Als er vor 15 Jahren das Roxi übernahm, öffnete er den Club wieder regelmäßig jeden Freitag und zusätzlich während des Volksfestes. Das Roxi wurde zu einem beliebten Laden in der Altstadt. „Am schönsten war es immer, wenn es richtig voll war – ganz egal, ob DJs aufgelegt oder Bands gespielt haben.“ Natürlich steht er seinem Nachfolger jederzeit mit Rat und Tat zur Seite: „Wir zwei verstehen uns ja!“

Alex Schmid will das Konzept so weiterführen, auch beliebte DJs weiter engagieren, „aber natürlich auch ein paar frische dazu holen“, sagt er voller Tatendrang. Er übernimmt das komplette Personal. Und natürlich kann die Roxibar auch weiterhin für Privatpartys gemietet werden.

Seinen Einstand als Chef der Roxibar feiert Alex Schmid mit dem Weiberfasching am Donnerstag, 16. Februar. Danach wird zugesperrt – und mit neuem Anstrich am Freitag, 3. März, wiedereröffnet. Dass er als Quereinsteiger keine Erfahrung in der Gastronomie hat, ist kein Manko: wie man am Erfolg der Roxibar in den vergangenen 15 Jahren sieht.

