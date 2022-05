Baukultur auf MD-Gelände soll verbessert werden - „Soll nicht aussehen wie ein Ufo“

Von: Stefanie Zipfer

Hier entsteht ein neuer Stadtteil – Bauarbeiten am ehemaligen MD-Gelände. © hab

Der Beschluss für einen Gestaltungsbeirat für das neue Dachauer Stadtviertel auf dem MD-Gelände wurde gekippt. Man wolle nun etwas „Verbindlicheres“ finden, um die Baukultur zu verbessern.

Dachau ‒ Vor sechs Jahren hatte der Stadtrat beschlossen, einen temporären Gestaltungsbeirat für das MD-Gelände zu bestellen. Dieser Beschluss wurde jetzt zurückgenommen. Grund: Der Beirat könnte „nur das Schlimmste verhindern“. Stattdessen soll nun mit anderen Mitteln versucht werden, den Investor zu einer qualitätvollen Bebauung zu zwingen.

MD-Gelände Dachau: Ein neues Stadtviertel „aus einem Guss“

Zuletzt waren die Stimmen der Bürger, die ihre Bedenken angesichts der massiven Bebauung des früheren MD-Papierfabrikgeländes äußerten, erstens lauter und zweitens zahlreicher geworden. Vor allem der offenkundige Tempowechsel von Bauamt und Stadtrat, der im Februar in der Billigung eines vorläufigen Bebauungskonzepts gemündet war, führte vor allem bei den Bewohnern der Unteren Stadt zur bangen Frage: Wird das Mega-Bauprojekt nun ohne Rücksicht auf Verluste durchgeboxt? Darf der private Investor, die Isaria, nun einfach bauen, wie es ihm passt?

Pläne für MD-Gelände sollen nicht mehr von Gestaltungsbeirat überprüft werden

Nein, sagt man im Bauamt. Und um diesen festen Willen zu unterstreichen, wandte sich Bauamts-Chef Moritz Reinhold in der vergangenen Woche mit einem überraschenden Vorstoß an die Stadträte im Bau- und Planungsausschuss.

Reinholds Plan: Der Beschluss, die MD-Pläne des Investors von einem Gestaltungsbeirat überprüfen und gegebenenfalls modifizieren zu lassen, wird gekippt. Dieser Beirat nämlich, so Reinhold, könnte letztlich „nur das Schlimmste verhindern“. Doch selbst das funktioniere nur, „wenn sich der Vorhabenträger auf den Gestaltungsbeirat einlässt“.

Oberbürgermeister Florian Hartmann beschrieb das Problem des Gestaltungsbeirats so: „Der hat nur empfehlenden Charakter. Wenn’s hart auf hart kommt, setzt er sich nicht durch.“ Daher habe sich die Frage gestellt: „Gibt es etwas Verbindlicheres als einen Gestaltungsbeirat?“

Realisierungswettbewerbe sollen Baukultur sichern und verbessern

Reinhold sieht die Antwort auf diese Frage in sogenannten Realisierungswettbewerben. Rein verfahrenstechnisch bedeute dies zwar viele zusätzliche „Schleifen, bis es zur Bebauung kommt“. Allerdings habe Investor Isaria sein Einverständnis signalisiert. Und am Ende sei mit dieser Lösung gewährleistet, dass sich das neue Stadtviertel in das übrige Stadtbild einfügt. Das MD-Gelände solle „aussehen wie aus einem Guss, und nicht wie ein Raumschiff, das gelandet ist“.

Konkret soll es nun so funktionieren: Ein Expertengremium soll „grundlegende hochbauliche und freiraumplanerische Gestaltungsideen“ vorschlagen, die im Bebauungsplan rechtlich verbindlich verankert werden.

Anschließend, wenn der Stadtrat diesen Bebauungsplan zur Satzung beschließt und damit das von der Isaria so dringend gewünschte Baurecht schafft, sollen Realisierungswettbewerbe durchgeführt werden. In der Jury für diese Wettbewerbe sollen auch Mitglieder des Expertengremiums sitzen, um „eine gewisse Kontinuität“ zu erreichen, wie Reinhold weiter erklärt.

Basis zur Bauantragstellung für neues Dachauer Stadtviertel durch Isaria

Insgesamt zehn bis zwölf Wettbewerbe sollen es werden, wofür die knapp 14 Hektar große Fläche in einzelne Baufelder aufgeteilt wird. Im Prinzip, so Reinhold, „wäre mein Wunsch, dass wir für jedes Gebäude einen Wettbewerb machen“. Auf Basis dieser Wettbewerbsergebnisse dann kann die Isaria einen Bauantrag stellen. Dass die Wettbewerbe überhaupt stattfinden und der Investor sie sowohl finanziert als auch umsetzt, sollen Stadt und Isaria einen städtebaulichen Vertrag unterzeichnen.

ÜB-Stadträtin Ingrid Sedlbauer war zunächst nicht begeistert von Reinholds Vorschlag: Ihre ÜB war es, die im Januar 2016 die Idee des Gestaltungsbeirats hatte. Am Ende aber ließ auch sie sich, wie der Rest des Bauausschusses, überzeugen. „Nun haben wir ein Instrument, um die Baukultur im MD-Gelände zu verbessern und zu sichern“, verspricht Reinhold. Wobei dem Bauamt „Entwurfs- und Bauqualität dem Stadtbauamt nicht nur im MD-Gelände immer wichtig ist“, wie er betont.

Sorgen, dass sich um mit diesen zusätzlichen „Schleifen“ das Verfahren bis zum Sanktnimmerleinstag in die Länge zieht, muss Reinhold zufolge niemand haben. Parallel zu den Realisierungswettbewerben würden nämlich die Erschließungsmaßnahmen – also der Bau der öffentlichen Straßen, Wege, und Grünanlagen – geplant und anschließend umgesetzt. Die Realisierungswettbewerbe, ist Reinhold überzeugt, „werden längst abgeschlossen sein, wenn die Grundstücke baureif, sprich bebaubar sind“.

