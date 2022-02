Hier entsteht ein neuer Stadtteil: Planungen fürs MD-Gelände sind auf der Zielgeraden

Von: Petra Schafflik

Hier entsteht ein neuer Stadtteil – Bauarbeiten am ehemaligen MD-Gelände. © Norbert Habschied

Die Planungen für das MD-Gelände kommen nun offenbar auf die Zielgerade. Der Bauausschuss und der Stadtrat verabschiedeten ein Konzept, in das nun noch einige Änderungen eingearbeitet werden.

Dachau – Zuletzt war fast zwei Jahre lang nicht mehr öffentlich über dieses zentrale Vorhaben beraten worden, gab es keine Debatte zur künftigen Bebauung und Nutzung der 18 Hektar großen Fläche mitten in der Stadt, die dem privaten Investor Isaria gehört. Doch am Dienstag befassten sich die Stadträte im Bauausschuss nun in einer mehrstündigen Sondersitzung intensiv mit konkreten Vorschlägen zur Fortentwicklung der Planung, deren Anfänge 15 Jahre zurückreichen und die seit 2007 vom Münchner Büro bgsm betreut wird. Der Stadtrat verabschiedete dann direkt im Anschluss das Konzept.

MD-Gelände Dachau: Großes öffentliches Interesse

Wie bedeutend dieses Thema ist, zeigte das große öffentliche Interesse: Neben Planern und Vertretern von Isaria waren auch Bürger und Mitglieder des Architekturforums in den Sitzungssaal im Rathaus gekommen. Tatsächlich, so Oberbürgermeister Florian Hartmann (SPD), habe in Sachen MD-Planung nie Stillstand geherrscht. Vielmehr sei der Entwurf in internen Gesprächen mit Eigentümer Isaria, Planern und Fraktionsvorsitzenden stets weiterentwickelt worden. „Diese Diskussion hat der Planung sicherlich gutgetan.“ Auch das vom Dachauer Architekturforum im Herbst 2021 vorgelegte alternative Konzept (wir berichteten) blieb nicht ohne Auswirkung (siehe Kasten). Anregungen seien in die Planung eingeflossen. Und Isaria habe den Entwurf des ehrenamtlichen Fachgremiums, der nicht wie fälschlich berichtet auf Bitten des OB, sondern auf Initiative der Gruppe bei der Stadt eingereicht wurde, zum Anlass, eine Klimastudie zu beauftragen.

Alle Ergebnisse der internen Entwicklungsphase stellten die Planer nun den Stadträten ausführlich vor. Wichtige Kernpunkte nannte der OB in Stichworten.

Oberbürgermeister stellt Kernpunkte für MD-Gelände vor

Die Wohnfläche wird leicht reduziert von 60 auf 58 Prozent, im Gegenzug steigt entsprechend der Gewerbeanteil. Für Kultur und Soziales sind fast doppelt so viele Quadratmeter vorgesehen als bisher, weil neu auch ein Alten- und Pflegeheim entstehen soll. Das öffentliche Grün bekommt mehr Raum und macht nun 26 Prozent am Areal aus. Weil die Geschossfläche gleichbleibt, wachsen die Gebäude stärker in die Höhe. Für private Parkplätze künftiger Bewohner gilt der reguläre Stellplatzschlüssel der Stadt zum Zeitpunkt, an dem die Planung in Zukunft einmal Rechtskraft erlangen wird. Am Streit um die richtige Zahl der Stellplätze war im Jahr 2020 die Verabschiedung der fertig ausgearbeiteten Planung im Stadtrat gescheitert. Jetzt wurde darüber nicht diskutiert. Entscheidende Neuerung: Der Entwurf wurde – hier spiegeln sich auch Anregungen des Architekturforums – an vielen Stellen an die Herausforderungen des Klimawandels angepasst.

„Die Verbesserungen liegen im Detail“, erklärte Architekt Christian Böhm vom Planungsbüro bgsm. Gebäude wurden gedreht, damit nächtliche Kaltluft besser durchs Quartier strömen kann. Statt der bisher vorgesehenen Satteldächer, die das neue Wohnviertel optisch dem Ensemble der Altstadt annähern sollten, werden begrünte Flachdächer als Retentions- und Verdunstungsfläche vorgegeben. Auch wird der Grünzug, der das Areal von Nord nach Süd durchzieht, größer ausfallen, das grüne Areal an der Amper auf 50 Meter verbreitert und „deutlich naturnäher gestaltet“, so Landschaftsarchitektin Ursula Hochrein vom Planungsbüro Lohrer.Hochrein. Ein kleiner Wasserlauf soll zusätzlich entstehen, der das Viertel von Nord nach Süd vom Mühlbach zur Amper durchströmt.

Kritik zu Wohnfläche

Grundlegende Kritik kam aus dem Gremium einzig zur Frage, wie viel Wohnfläche auf dem ehemaligen MD-Gelände die Stadt verträgt. Die vorgesehen 85000 Quadratmeter Geschossfläche Wohnen – im Plan 2020 waren es noch 91 747 Quadratmeter – halten einige Stadträte für zu viel. „Maximal 80 000“, forderte Ingrid Sedlbauer (ÜB). Markus Kellerer (AfD) fände besser, Wohnraum für 1500 Bewohner zu planen, statt für rund 2000 Bürger. Mit ÜB und AfD stimmten auch Grüne und Bündnis-Stadtrat Kai Kühnel für weniger Wohnfläche, konnten sich aber nicht durchsetzen. Dagegen folgten die Stadträte einstimmig dem Wunsch der SPD, die Planung nach dem Konzept einer Schwammstadt auszurichten. Das bedeutet, Regenwasser wird nicht abgeleitet, sondern vor Ort versickert und verdunstet.

Das Thema „Grün“

Intensiv und im Detail wurde rund ums Thema „Grün“ diskutiert. Laut OB werden klimaangepasste Bäume gepflanzt und „von Anfang an einige sehr große Bäume“. Den neuen kleinen Wasserlauf sieht August Haas (CSU) aus seiner „Berufs- und Lebenserfahrung kritisch“. Dagegen lobte Anke Drexler (SPD), das Konzept habe „mit der Orientierung am Klimawandel und für mehr Aufenthaltsqualität einen großen Sprung gemacht“.

Bauausschuss wie Stadtrat billigten mehrheitlich das Konzept. Gegenstimmen kamen im Stadtrat von ÜB, FDP, AfD und Grünen-Stadtrat Helmut Esch. Die Änderungen werden in die Planung eingearbeitet, dann stimmt der Stadtrat erneut ab. Auf dieser Grundlage geht es in die frühzeitige Bürgerbeteiligung, die laut Bauamtsleiter Moritz Reinhold wohl nach der Sommerpause starten könnte.