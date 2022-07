MD-Gelände in Dachau: Jetzt darf die Öffentlichkeit mitreden!

Von: Stefanie Zipfer

So in etwa soll’s aussehen, das ehemalige MD-Papierfabrikgelände. Bevor der erste Stein gesetzt wird, hat Bauherr Isaria allerdings noch ein langes Verfahren vor sich. Modell: bgsm Angst vor zweitem Erl-Bau © BGSM

Das Bebauungsplanverfahren für das MD-Gelände hat eine nächste wichtige Hürde genommen. Der Bauausschuss des Stadtrats billigte in seiner jüngsten Sitzung den sogenannten Bebauungsplan-Vorentwurf, womit nun die Öffentlichkeitsbeteiligung starten kann. Schon nach den Sommerferien soll es eine erste Infoveranstaltung für die Bürger geben.

Dachau – Der kleine Aufstand hat offensichtlich Wirkung gezeigt. Wie berichtet, hatten sich Anlieger der Martin-Huber-Straße, die mit ihren Grundstücken direkt an die Großbaustelle „Mühlbachquartier“ – den Dachauern besser bekannt als MD-Gelände – angrenzen, im Frühjahr öffentlich Sorgen gemacht, dass ihre Häuser im Zuge der Bauarbeiten Schaden nehmen könnten. Auch hatten sie beklagt, von der Stadt über die anstehenden Maßnahmen nicht genug informiert worden zu sein. Zur Not, so hatten sie gedroht, würden sie diese Informationen eben mit rechtlichen Mitteln erzwingen wollen.

MD Gelände: Es gibt ein Beweissicherungsverfahren

Dies ist nun nicht mehr nötig. Wie Bauamtsleiter Moritz Reinhold in der jüngsten Sitzung des Bauausschusses des Stadtrats auf Nachfrage von Markus Kellerer (AfD) erklärte, gebe es nun ein Beweissicherungsverfahren. Einige Anwohner hätten das Angebot, bestehende Schäden oder Risse an ihren Häusern amtlich dokumentieren zu lassen, bereits in Anspruch genommen. Damit, so Reinhold, werde sichergestellt: „Schadensersatz wird geleistet!“

MD-Gelände: Bürger werden beteiligt

Auch die Beteiligung der Bürger an dem für die Große Kreisstadt so bedeutenden Projekt werde laut Oberbürgermeister Florian Hartmann „anders als bei anderen Bebauungsplänen“ besonders umfassend erfolgen. Schon nach den Sommerferien soll es eine erste Info- und Erörterungsveranstaltung geben, denn, klar: „Das Projekt ist schon sehr umfangreich.“

Im Sinne der Transparenz durfte am Dienstag schließlich auch Emil Kath, Mitglied des Dachauer Architekturforums, sein Konzept für die Bebauung des rund 140 000 Quadratmeter großen Areals vorstellen. Einigkeit herrschte dabei am Ende dann zumindest darin, dass es natürlich theoretisch schön wäre, wenn im künftigen Mühlbachquartier weniger Beton und dafür mehr Grün verbaut würde. Praktisch ist dies jedoch nicht möglich: Das Gelände gehört der Stadt nicht, die aktuelle Planung beruht auf einem vor 15 Jahren offiziell zum Siegerentwurf gekürten Beitrag des Stadtplanungsbüros Trojan und Trojan, und dann regelt auch noch die bayerische Bauordnung die Rechte und Pflichten von Bauherr und Genehmigungsbehörde. Die Vorschläge Kaths empfand der OB daher fast schon als ehrenrührig: „Sie unterstellen uns, dass wir für Dachau nicht das Beste wollen. Das ist nicht gerechtfertigt!“

Serge Schimpfle vom Planungsbüro „bgsm“ beruhigte die kurzzeitig erhitzten Gemüter dann aber wieder schnell. Seit 2019 ist das Münchner Büro mit der Erarbeitung eines Bebauungsplans beauftragt; einen ersten Entwurf hatten die Stadträte Anfang Februar mit entsprechenden Änderungswünschen versehen. Nun meldete Schimpfle Vollzug, präsentierte die überarbeitete Fassung – und brachte das Projekt damit ein entscheidendes Stück weiter.

MD-Gelände: Wichtige Neuerungen

Die wichtigsten Neuerungen gegenüber dem Konzept vom Februar sind nun: Der Bereich nordöstlich der Bahnlinie soll ein reines Gewerbegebiet werden – in der ursprünglichen Planung war dort ein Mischgebiet vorgesehen. Tankstellen, Gartenbaubetriebe und Vergnügungsstätten – im Sinne von Bordellen – soll es im neuen Stadtviertel gar nicht geben. Sogenannter „Einzelhandel mit einem nahversorgungsrelevanten Kernsortiment“ soll es nur im Bereich der ehemaligen MD-Kalanderhalle geben.

Teilweise, so Schimpfle, seien im überarbeiteten Entwurf die Baukörper auch gedreht worden beziehungsweise soll es zum geplanten Grünzug hin auch keine abgewinkelten Baukörper mehr geben. Ziel dieser Maßnahmen: eine bessere Durchlüftung der Häuser. Indem man an drei Stellen des Plans die Grünflächen erweitert habe - so wurde beispielsweise die Entfernung zwischen der Wohnbebauung und der Amper von 30 auf 50 Meter erhöht – habe man erreicht, dass „41 Prozent beziehungsweise 76 100 Quadratmeter des gesamten Areals eine mehr oder weniger starke Grünausstattung bekommen“, so Schimpfle.

So geht es jetzt weiter mit dem neuen Mühlbachviertel Die nun auf den Weg gebrachten frühzeitigen Beteiligungsverfahren sollen nach den Sommerferien starten. Diese Verfahren werden laut Stadtbauamt zirka einen Monat dauern. Jeder Bürger hat dann die Möglichkeit, die Planunterlagen zu sichten, Fragen zu stellen und sich zur Planung zu äußern. Die Planunterlagen werden im Rathaus ausliegen und im Internet aufrufbar sein. Der zusätzliche Informations- und Erörterungstermin für die Bürger soll „idealerweise im ersten Drittel des Auslegungszeitraums als Abendtermin stattfinden“, wie es aus dem Rathaus heißt. In den darauffolgenden Monaten werden die eingehenden Stellungnahmen der Bürger, der beteiligten Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange ausgewertet. Parallel wird der städtebauliche Vertrag mit der Grundstückseigentümerin Isaria ausgehandelt. Darüber hinaus gibt es zahlreiche Themen die noch zu behandeln sind, wie die Gestaltung der Gebäude und des öffentliches Raumes. Wie lange dieser Prozess dauern wird, ist laut Stadt „derzeit noch nicht abschätzbar“.

Verkehr ist nach wie vor ein Problem

Für Stirnrunzeln und Sorgenfalten sorgte lediglich das Thema Verkehr. Das Problem: In welcher Reihenfolge das Gelände bebaut wird, ist – entsprechend einem Schallschutzgutachten – streng geregelt. Wie Bauamtsleiter Reinhold ausführt, diene „insbesondere die Bebauung entlang der Bahn und der Ostenstraße als Lärmschutzbebauung und muss erstellt sein, bevor die Bebauung im dahinterliegenden Bereich des ehemaligen Holzlagerplatzes und des ehemaligen Fabrikgeländes genutzt werden darf“.

Außerdem ist festgelegt, dass das sogenannte Pentagon, also der großflächige Einzelhandelsstandort im Bereich des künftigen Mühlbachforums nahe der Kalanderhalle erst gebaut werden kann, wenn die neue Bahnunterführung an der Freisinger Straße fertig ist. Die Idee dahinter: Während die Bauarbeiten an der Unterführung laufen, muss der Verkehr umgeleitet werden; befände sich in unmittelbarer Nähe dann auch noch ein großes Einzelhandelszentrum, würde der Verkehr völlig kollabieren.

Bedenken wegen der Unterführung

Kai Kühnel (Bündnis für Dachau), der sich seit Jahren am hohen Anteil der geplanten Wohnbebauung für den neuen Stadtteil stört, fragte daher nach: „Was, wenn die Unterführung nicht kommt? Kann es passieren, dass wir dann am Ende nur noch Wohnbebauung kriegen?“ Richard Seidl (Grüne) gab zu: „Ich tu mich schwer, mir vorzustellen, dass es dort eine Besiedelung gibt ohne eine neue Unterführung.“ Sollte die Bahn tatsächlich keine Unterführung bauen wollen, „sollte es da eigentlich gar keine Wohnbebauung geben dürfen“.

Angst vor zweitem Erl-Bau

Bernd Hubensack (SPD) erinnerte zudem an das Negativ-Beispiel Karlsfeld, wo der Besitzer eines Gourmet-Grundstücks in Bahnhofsnähe, die Firma Erl-Bau, sich beharrlich weigert, nach den Wohnhäusern auch den versprochenen Supermarkt zu bauen. „Ist es möglich“, fragte er, dass die Isaria „nur die attraktiven Flächen bebaut und den Rest nicht macht“?

OB Hartmann aber wiegelte ab: Er verwies auf den derzeit in der Ausarbeitung befindlichen städtebaulichen Vertrag zwischen Stadt und Isaria. Zudem sehe er das Thema Unterführung „nicht so pessimistisch“: Es sei „nur eine Frage der Zeit, bis sie kommt“. Auch Reinhold sprach von einer „hypothetischen Diskussion. Gegenwärtig gehen wir davon aus, dass die Unterführung gebaut wird“. Am Ende, gab Hartmann zu, haben wir sicher noch „den einen oder anderen Punkt zu klären“. All dies werde jedoch ein „interessanter Prozess“, für den die nun abgesegnete, „sehr weit durchdachte“ Entwurfsplanung eine hervorragende Grundlage sei.

