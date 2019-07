500 000 Euro vom Freistaat für Defis

Im höchsten Notfall kann ein Defibrillator Leben retten. Nach einem DN-Bericht verweist Bernhard Seidenath, MdL für den Landkreis Dachau, auf eine Defi-Aktion des Freistaats. Die Zahl der Herztodfälle ist in der Tat alarmierend.

Dachau – In einer Replik auf unsere Berichterstattung über die Rettung eines Tennisspielers durch seine Mitspieler mittels eines Defibrillators sowie den Tatsachen, dass die Geräte in Sportvereinen bisweilen fehlen oder schwer zugänglich sind, hat der Vorsitzende des Ausschusses für Gesundheit und Pflege im Landtag Bernhard Seidenath (CSU) darauf hingewiesen, dass der Freistaat im laufenden Jahr überplanmäßig 500 000 Euro für die Anschaffung von Defibrillatoren bereitstellt.

„In Deutschland sterben jährlich 150 000 Menschen am plötzlichen Herztod, die grundsätzlich gerettet hätten werden können. Das entspricht fast der Einwohnerzahl von Ingolstadt“, so der Dachauer Stimmkreisabgeordnete. Es gebe jährlich 3400 Verkehrstote. Am Herztod würden also 50 mal mehr Menschen sterben, zieht der Abgeordnete einen weiteren Vergleich, um die Dimensionen des Themas „Defibrillator“ deutlich zu machen.

Neben der Anschaffung von Geräten soll auch eine Machbarkeitsprüfung für ein Defibrillatoren-Kataster erfolgen. Weiter will der Freistaat dafür sorgen, dass in den höheren Jahrgangsstufen der Schulen Erste-Hilfe-Unterricht samt Unterweisung am Defi stattfindet. Schließlich sollen Menschen, die für eine Vielzahl anderer verantwortlich sind, wie beispielsweise Übungsleiter, wenn nötig geschult werden. Dazu werden laut Seidenath die Gesundheitsregionen Plus eingeschaltet. Die regionalen Netzwerke auf kommunaler Ebene sollen überdies melden, „wo es Defibrillatoren gibt, wer sie betreibt und wer sie wartet“, so Seidenath. zim