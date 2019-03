Dachau soll mehr Laufstreifen bekommen

Die sogenannten Laufstreifen sollen an mehreren Stellen im Stadtgebiet Dachau gebaut werden: damit Menschen mit Rollatoren oder Kinderwagen einfacher laufen können. Die Stadtverwaltung war teilte die Begeisterung der Stadträte allerdings nicht.

Dachau – Für die Altstadt sind sie bereits geplant, nun sollen sie auch an weiteren, stark frequentierten und ansonsten mit Kopfsteinpflaster befestigten Stellen der Großen Kreisstadt gebaut werden: sogenannte Laufstreifen, die sich durch einen flacheren Belag auszeichnen und damit auch Gehbehinderten mit Rollatoren oder Frauen mit Kinderwagen problemloses Laufen ermöglichen.

Der Verkehrs- und Umweltausschuss stimmte einem entsprechenden Antrag der SPD-Fraktion einstimmig zu. Volker C. Koch (SPD) begründete seinen Vorstoß damit, dass er im Laufe seines Lebens mit seiner Mutter im Rollstuhl an diversen Stellen Schwierigkeiten gehabt hätte. Ihm sei klar, so Koch, dass der Bau der Streifen „nicht in einem Jahr passieren wird“. Dennoch sei das Projekt wichtig, um eine barrierefreie Teilhabe für Menschen, die auf Rollstuhl oder Rollator angewiesen sind, sicherzustellen

In seinem Antrag nannte Koch direkt drei Beispiele, an denen er Laufstreifen für nötig halte: am Unteren Markt sowie am Sparkassenhochhaus und vor dem Drogeriemarkt am Ernst-Reuter-Platz. Die Liste nötiger Laufstreifen ließe sich jedoch beliebig fortsetzen, „das sind nur die Stellen, die mir mit meiner Mutter aufgefallen sind“.

Peter Strauch für die CSU, Franz-Xaver Vieregg für die ÜB und Bernhard Sturm für das Bündnis für Dachau sicherten Koch dabei ihre Unterstützung zu. Vieregg regte zudem an, an problematischen Stellen die Pflastersteine kurzfristig zu verfugen, um das Gehen dort zu erleichtern, bis langfristig eine bessere Lösung mittels Laufstreifen umgesetzt wurde.

Allein: Die Verwaltung teilte den Enthusiasmus der Stadträte nicht so ganz. Am Ernst-Reuter-Platz würden Laufstreifen „den Platzcharakter eher stören“, und auch am Unteren Markt sei ein Laufstreifen als Verlängerung des Fußgängerüberwegs von der Sparkasse kommend in Richtung Herzog-Albrecht-Straße „aufgrund der Bäume und des Maibaums nicht zufriedenstellend umsetzbar“. Überhaupt, so hieß es in der Bauamts-Stellungnahme, sei „zu beobachten, dass es sich hierbei nicht um die Hauptlaufrichtung der Fußgänger handelt“, sondern die Fußgänger doch tatsächlich „auf der Platzfläche in unterschiedliche Richtungen laufen“. Thomas Kreß (Grüne) konterte das Argument des gestörten Platzcharakters allerdings damit, dass „uns das Wohl unserer Bürger doch mehr wert sein sollte als die Optik“!

Andreas Meyer vom Tiefbauamt war am Ende „dankbar“, dass ihm die Stadträte, wenn sie mit ihrem Laufstreifen-Wunsch schon nicht nachgaben, ihm zumindest bei der Umsetzung Zeit lassen. Denn: „Ganz ehrlich: Das wird dauern!“