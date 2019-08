Angeklagter geht Richter verbal an

Eigentlich war es ein einfacher Fall, den Amtsrichter Lukas Neubeck zu verhandeln hatte. Doch während des Prozesses musste er scharf eingreifen, nachdem er vom Angeklagten ungebührlich angegangen wurde.

Dachau –Bei einem eBay-Geschäft um einen Heizofen war im April 2018 etwas schief gegangen. Der verärgerte Käufer aus dem Raum Hilgertshausen-Tandern hatte schließlich im November 2018 bei der Polizei Dachau eine Online-Anzeige gemacht und den Verkäufer aus dem Raum Berlin des Betrugs bezichtigt. Die Polizei hatte daraufhin den E-Mail-Verkehr der beiden unglücklichen Geschäftemacher unter die Lupe genommen. Trotz des miserablen Deutschs in den Mails erkannten die Ermittler messerscharf: Der Käufer hatte nicht den vollen Kaufpreis überwiesen. Die gesetzliche Folge: Der säumige Käufer hatte ein Verfahren wegen Vortäuschens einer Straftat an der Backe.

Kein Ofen und ein Rechtsgeschäft, bei dem er mit dem Ofenrohr ins Gebirge schaute, das war zuviel des Kummers für den Käufer. In der Hauptverhandlung vor dem Dachauer Amtsgericht verlor der 51-Jährige die Fassung.

„Ihnen geht’s bloß darum, mich dranzukriegen!“, schleuderte er dem Richter entgegen. Offenbar, so redete er sich der Angeklagte in Rage, brauche irgendeine wohltätige Organisation monetäre Unterstützung in Form des Geldes, das er bei einer Verurteilung blechen solle. Als Neubeck ruhig blieb, legte der arbeitslose Schlosser nach: „Oder wollen Sie das Geld für Ihren Urlaub haben!?“ Das wollte Neubeck nicht. Er wollte stattdessen Ruhe im Gerichtssaal haben und drohte dem Angeklagten ein Ordnungsgeld in Höhe von 500 Euro an, wenn er nicht auf der Stelle den Mund halte.

Das zog. Der eh schon von Geldproblemen geplagte Angeklagte wollte seine finanzielle Schieflage nicht noch schiefer machen und zügelte sich – ein wenig. 450 Euro sei der vereinbarte Kaufpreis für den Ofen gewesen, 430 Euro habe er überwiesen, und „ich war zu 100 Prozent sicher, dass die Mama die restlichen 20 Euro überwiesen hat“, gab er zu Protokoll. Der „Psycho“ – er meinte damit den Verkäufer – habe aber einfach nicht den Ofen rausrücken wollen.

Warum auch, meinte der Richter. Aus dem E-Mail-Verkehr, der aus vielen „zusammengewurschtelten Worten“ bestehe, sei trotz mancher Rechtschreibschwäche eindeutig zu ersehen, dass der Verkäufer vielfach die restlichen 20 Euro gefordert habe. Zudem sei ermittelt worden, dass die Mama ihrem Sohn nicht aus der Patsche geholfen habe.

Nun ist es so, dass der Angeklagte als „sehr unzuverlässig“ gilt, so die Polizei in ihrem Protokoll an die Staatsanwaltschaft. Man könnte auch sagen, er ist ein unverbesserlicher Intensivtäter, der bereits 24 Mal verurteilt wurde – beispielsweise wegen Betrugs, Diebstahls, Urkundenfälschung, Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Schusswaffeneinfuhr, unerlaubten Besitzes einer Schusswaffe sowie kinderpornografischer Schriften. Dennoch forderte sein Verteidiger einen Freispruch, da sein Mandant „wider besseres Wissen gehandelt hat“.

Das sah Richter Lukas Neubeck anders. Er verurteilte den 51-Jährigen zu einer Geldstrafe in Höhe von 900 Euro. Wohin das Geld fließt, wurde nicht bekannt.