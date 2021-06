Zu schweres Mathe Abitur? Das sagen Schulleiter und Schüler im Landkreis Dachau

Das Ruder in der Nachprüfung rumreißen

Dachau – Die einen sagen viel zu schwer, die anderen sagen: Es gibt keinen Grund zur Kritik. So stehen Schulleiter und Schüler im Landkreis Dachau zum Mathe-Abi.

Laut diversen Medienberichten ist das Mathematik-Abitur 2021 bei Schülern und Eltern in Kritik geraten, die meinten, die Aufgaben seien unverhältnismäßig schwer. Nicht weniger als 31 500 Abiturienten hatten daraufhin eine Beschwerde-Petition unterschrieben und an das bayerische Kultusministerium geschickt. „Wir bekommen Feedback von Mathematiklehrern, die die Aufgaben korrigieren. Und es gibt von diesen Lehrern bislang keine Hinweise darauf, dass die Kritik gerechtfertigt wäre“, hatte ein Sprecher des Kultusministeriums öffentlich geäußert. Und Erwin Lenz, Schulleiter am Dachauer Ignaz-Taschner-Gymnasium (ITG), versichert: „Ich habe keine Anrufe von Eltern oder Schülern bezüglich des Mathemathik-Abiturs bekommen.“

Am ITG sieht die Situation konkret wie folgt aus: 2021 haben dort 140 Schüler Abi gemacht, vorläufig haben 16 davon nicht bestanden. Der Schnitt liegt vor den Nachprüfungen bei 2,18. Er könne sich aber durch die Nachprüfungen verschlechtern; laut seiner Schätzung auf etwa 2,30 – ähnlich wie im Vorjahr. Zum Vergleich: 2020 waren 151 Schüler am Start, zwölf gingen in die Nachprüfung, wobei zehn hinterher bestanden. Endgültig durchgefallen sind damals lediglich zwei Schüler. Der Notenschnitt: 2,36. Im Jahr 2019 lauteten die Zahlen am ITG wie folgt: 146 Schüler, sechs „Durchfaller“, Schnitt 2,49.

Heuer bekamen allerdings acht Schüler in Mathe keinen einzigen Punkt.

Heuer bekamen allerdings acht Schüler in Mathe keinen einzigen Punkt. Laut Lenz sind das nur „ein paar mehr als in den letzten Jahren“. Seine Mathematikkollegen hätten Lenz versichert, dass das Mathe-Abitur tatsächlich schlechter ausgefallen sei als im Vorjahr, allerdings nur „um ein paar Zehntel“. Besondere Auffälligkeiten sieht Lenz daher nicht. Und als „durchgefallen“, will er die Schüler zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht bezeichnen. „Die Abiturprüfungen sind noch nicht zu Ende“, betont der Schulleiter. Denn Ende der Woche fänden die mündlichen Zusatzprüfungen statt, und da könne man vieles „heilen“, betont Lenz. Gerade einmal drei Punkte benötige man in dieser Nachprüfung, um das Abitur zu bestehen.

Sogar drei 1,0-Absolventen gab es. „Auch das hatten wir noch nie“, meint Lenz.

Bei aller Diskussion um die vermeintliche, pandemiebedingte Benachteiligung des diesjährigen Abiturjahrgangs, „wir haben 17 Schüler, die einen Schnitt unter 1,5 hatten, das hatten wir noch nie“, freut sich Lenz. Sogar drei 1,0-Absolventen gab es. „Auch das hatten wir noch nie“, meint Lenz.

Sein Pendant Thomas Höhenleitner vom Gymnasium Markt Indersdorf (GMI) sieht die Situation ähnlich wie sein Dachauer Kollege. Ohne konkrete Zahlen nennen zu wollen, versichert auch er, dass man die Schüler zum jetzigen Zeitpunkt nicht als „durchgefallen“ bezeichnen dürfe. Was auch Höhenleitner bestätigt, ist, dass es auch am GMI überdurchschnittlich viele Absolventen mit einer Eins vor dem Komma gibt.

Und was das Mathe-Abitur angeht, sei dieses „mitnichten schlechter ausgefallen“ als in vergangenen Jahren. Im Gegenteil: „Wir haben sogar ganz, ganz hervorragende Ergebnisse“, berichtet Höhenleitner. Die Höchstpunktzahl von 15 sei gleich mehrmals vergeben worden.

Natürlich gab es aber auch in Indersdorf Schüler, die in der Prüfung keinen einzigen Punkt ergattern konnten. In der Nachprüfung können aber auch sie noch das Ruder rumreißen. Ihre Anzahl, so Höhenleiter, sei allerdings „nicht exorbitant hoch“.

Auch bei ihm seien weder Eltern noch Schüler wegen angeblich zu schwerer Matheabituraufgaben „im Büro Sturm gelaufen“. Und Mathematik sei auch nicht das einzige Fach gewesen, wegen dem Abiturienten vorläufig nicht bestanden hätten.

Die Eins vor dem Komma steht bei einem Drittel (!) der insgesamt 155 Abiturienten vorne dran

Ähnlich stellt sich die Situation am Dachauer Josef-Effner-Gymnasium (JEG) dar. „Es hat keine Auffälligkeiten gegeben, weder in Mathematik, noch in anderen Fächern“, betont Schulleiter Peter Mareis. Die Anzahl derjenigen, die es nicht geschafft haben, sei „vergleichbar“ mit dem Vorjahr. Was jedoch am JEG heraussticht, ist die Eins vor dem Komma: die steht bei einem Drittel (!) der insgesamt 155 Abiturienten vorne dran. Und das im sogenannten Pandemie-Schuljahr.

Keine Eins vor dem Komma, sondern eine Zwei hat die 19-jährige Schülerin aus Dachau. Sie ist eine derjenigen, die vom ITG am vergangenen Freitagvormittag einen Anruf bekam, dass sie sich im Sekretariat melden soll. Da wusste sie schon, was los war. In einem der Fächer musste sie null Punkte bekommen haben, somit erstmal durchgefallen sein. „Als ich in der Schule erfahren habe, dass ich in Mathe null Punkte habe, war das schon sehr enttäuschend, denn dafür habe ich am meisten gelernt“, sagt die Schülerin, die sich gut vorbereitet fühlte.

„Als ich die Aufgaben angeschaut habe, hab’ ich erstmal die Panik bekommen, das war sofort richtig heftig“, berichtet ein Schüler, der das Abi zwar bestanden hat, den Mathe-Prüfungsstoff aber als viel zu schwer empfunden hat. „Es kam Stoff dran, den wir so gar nicht in der Schule durchgenommen haben“, schildern beide. Die Schülerin bereitet sich jetzt auf ihre Nachprüfung vor.

Simone Wester