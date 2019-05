Streit eskaliert: 21-Jähriger zückt Messer und sticht auf 19-Jährigen ein - Opfer nennt Namen

Zwei Männer sind am späten Freitagabend in Dachau in Streit geraten. Plötzlich zückte ein 21-Jähriger ein Messer und stach auf einen 19-Jährigen ein.

Update vom 14. Mai, 12.53 Uhr: Der verletzte 19-Jährige wurde mit einem Rettungshubschrauber in das Klinikum Murnau geflogen. „Nachdem der 19-Jährige versorgt und wieder ansprechbar war, wurde er vernommen“, so ein Sprecher des Polizeipräsidiums Oberbayern Nord. Das Opfer habe schließlich den Tatverdächtigen mit Namen benannt. Dieser wurde am Tag darauf in der Wohnung seiner Eltern festgenommen.

Streit eskaliert - plötzlich zückt 21-Jähriger Messer und sticht auf 19-Jährigen ein

Dachau - Noch sind die Hintergründe zu einer Messerstecherei, die sich Freitagabend in der Nähe der Altstadt in Dachau ereignet hat, unklar. Wie die Polizei mitteilt, kam es gegen 23.15 Uhr am Kühberg zwischen zwei jungen Männern aus Dachau im Alter von 19 und 21 Jahren zu einem Streit. Im Verlauf der Auseinandersetzung, die sich auf offener Straße zutrug, zückte der 21-Jährige plötzlich ein Messer. Der Mann stach auf den 19-Jährigen ein, dann flüchtete der Angreifer.

Messerstecherei in Dachau: 19-Jähriger schwer verletzt

Der 19-Jährige wurde durch die Messerattacke schwer verletzt. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber in das Klinikum Murnau gebracht. Mit Hilfe von Zeugenaussagen konnte der Tatverdächtige am Samstag in der Wohnung seiner Eltern festgenommen werden.

Polizei sucht nach Angriff mit Messer in Dachau Zeugen

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft München II wurde er am Sonntag dem Haftrichter vorgeführt und sitzt seither in einer Justizvollzugsanstalt ein. Die Ermittlungen hat die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck übernommen. Zeugen der Auseinandersetzung werden gebeten, sich unter 08141/6120 zu melden.

mm/tz

