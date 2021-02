Mini kracht gegen Baum

Mit großer Wucht prallte am Donnerstag in Dachau ein Mini gegen einen Baum. Die Fahrerin wurde verletzt.

Schwerer Unfall im morgendlichen Berufsverkehr in Dachau – Fahrerin (62) verletzt

Dachau – Eine 62-jährige Dachauerin war am Donnerstag gegen 8.15 Uhr mit ihrem Mini in Dachau auf dem Bürgermeister-Zauner-Ring in Richtung Brucker Straße unterwegs. Aus noch unbekannter Ursache kam sie dabei mit ihrem Fahrzeug auf Höhe des Mozartwegs auf die Gegenfahrbahn und prallte dort gegen einen Baum am Fahrbahnrand. Durch den Aufprall wurde das vordere rechte Rad abgerissen.