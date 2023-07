Dachau: Mit Peitsche auf Pferd eingeschlagen

Von: Christiane Breitenberger

Mit einer Longierpeitsche wurde mehrmals auf ein Pferd eingeschlagen. © Wolfgang Tutsch

Die Besitzerin eines Reiterhofs hat mit einer Longierpeitsche mehrmals auf ein Pferd eingeschlagen; es gibt ein Video von dem Vorfall.

Dachau - Die Reiterhofbesitzerin musste sich nun zwar zusammen mit einer Reitschülerin vor dem Dachauer Amtsgericht verantworten. Doch das Verfahren wurde gegen die Zahlung einer Geldstrafe schließlich eingestellt. Amtsrichter Christian Calame, der Staatsanwalt und beide Verteidiger gehen davon aus, dass sich bei dem Vorfall um einen Einzellfall in einer Ausnahmesituation gehandelt hat.

Der Vorfall liegt bereits zwei Jahre zurück

Der Vorfall liegt bereits zwei Jahre zurück, die Reiterhofbesitzerin (46) hat damals mit einer Longierpeitsche immer wieder auf ihr Pferd eingeschlagen, später soll eine Reitschülerin ebenfalls mit der Logierpeitsche das Pferd geschlagen haben. Zeugen filmten die Szene und zeigten die Frauen an.

Wie sich in der Verhandlung zeigte, habe es sich dabei um eine Extremsituation für die Reiterhofbesitzerin gehandelt. Sie betreibt den Hof mit 30 Pferden seit Jahrzehnten. Bisher waren weder ihr Hof, noch ihre Arbeit mit den Tieren je beanstandet worden. Kontrollen von Seiten des Landratsamts verliefen stets ohne Probleme.

Die Hofbetreiberin ließ ihren Anwalt in der Verhandlung erklären, wie es zu den Schlägen auf das Pferd kam. Das Tier war krank, musste laut Arzt aber unbedingt bewegt werden. Doch das Pferd sei bockig und äußerst aggressiv gewesen, wäre gestiegen, die Situation sei bedrohlich gewesen. Die Frau habe bereits erlebt, was passieren kann, „wenn ein Pferd steigt. Ihr Vater wurde dabei schwer verletzt“, so der Anwalt. Die Frau „habe überreagiert und war in dem Moment überfordert. Das Pferd verletzen wollte sie allerdings nicht“. Als Richter Christian Calame fragte, ob ihr nicht klar gewesen sei, dass „das weh tut, wenn man mit der Longierpeitsche dem Pferd auf den Kopf schlägt“, antworte die Angeklagte: „Der war total aggressiv, wollte uns umrennen. Ich hab in dem Moment nicht an Schmerz gedacht. Ich hab’ mir nur gedacht, der muss weg!“

Vorwürfe auch an die Schülerin

Das Pferd beruhigte sich schließlich, die Frauen führten es in der Reithalle auf dem Zirkel. Dort soll die Schülerin das Pferd ebensfalls mit der Peitsche geschlagen haben. Sie betonte aber, dass sie das Pferd nur, wie es im Reitsport gängig sei, antreiben wollte. Ob sie das Pferd dabei unabsichtlich getroffen hat, könne sie heute nicht mehr sagen.

Die Schülerin nimmt, seit sie vier Jahre alt ist, auf dem Hof Unterricht und hat jetzt auch ihr eigenes Pferd dort untergestellt. Die heute 20-Jährige zeigte sich in der Verhandlung entsetzt ob der Vorwürfe. „Ich war geschockt, als ich gelesen habe, was uns vorgeworfen wird. Ich würde niemals auf ein Pferd einprügeln!“ Sie sei sich keiner Schuld bewusst, „was ich da gelesen habe, spiegelt überhaupt nicht das wider, wie ich selbst mit Tieren umgehe und auch nicht, wie meine Lehrerin mit Pferden umgeht“. Sie betont, dass auf dem Hof stets alles normal war. „Ich wäre niemals dort so lange Schülerin gewesen, wenn ich je den Eindruck gehabt hätte, dass Tiere hier nicht anständig behandelt werden.“

Eine Tierärztin, die den Hof und die rund 30 Tiere nach dem Vorfall begutachtete, kam zu dem Schluss, den sie schon bei anderen Besuchen auf demselben Hof zog: Es gibt hier keine Anzeichen dafür, dass die Tiere nicht gut behandelt werden. Deshalb wurde das Verfahren gegen die Zahlung einer Geldstrafe eingestellt. Die 46-Jährige muss 1500 Euro an die Brücke Dachau, die 20-Jährige 200 Euro an Ärzte ohne Grenzen zahlen.

Das Pferd – im Übrigen –würde ihr den Vorfall nicht nachtragen, betonte die Angeklagte. „Er freut sich, wenn er mich sieht“, erst kürzlich sei das Pferd mit ihr einen Extremtrail gegangen, dort „müssen sich Reiter und Pferd absolut vertrauen können“.

