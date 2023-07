Nach Insolvenzantrag: Modehaus Rübsamen will sich neu aufstellen

Von: Stefanie Zipfer

Teilen

Die Dachauer Filiale steht aktuell wohl nicht im Fokus der Sanierung. Foto: hab © hab

Hiobsbotschaft für die Dachauer Altstadt: Das Modehaus Rübsamen hat Insolvenz angemeldet. Das Stammhaus in Augsburg sowie die 13 weiteren Filialen sollen nun „restrukturiert“ werden. Für den Standort Dachau aber gibt es Hoffnung. Dessen Erhalt, so Rübsamen-Chef Marcus Vorwohlt, sei „unternehmerisches Ziel“.

Dachau – Im September 2021 war Marcus Vorwohlt noch optimistisch. Gemeinsam mit Oberbürgermeister Florian Hartmann, Stadtpfarrer Benjamin Gnan und den Vermietern Franz und Andreas Scherm feierte er den gelungenen Umbau der Rübsamen-Filiale in Dachau. Im Jahr 2016 hatten die Scherms die Immobilie an der Pfarrstraße 1 gekauft und – nach kleineren und größeren Nicklichkeiten mit dem Dachauer Bauamt – zu einem schicken Wohn- und Geschäftshaus umgebaut. Vorwohlt verlängerte daraufhin seinen Mietvertrag mit den Scherms bis 2030 und nutzte die Bauarbeiten am Gebäude, um auch seinem Geschäft einen neuen Anstrich zu verpassen. Bei besagtem Eröffnungstermin im September 2021 wünschte sich der Rübsamen-Chef noch, dass die Pfarrstraße 1 „zur neuen Mitte der Stadt wird“.

Nun, zwei Jahre später, darf Dachau froh sein, wenn es diese neue Mitte nicht verliert. Das Modehaus Rübsamen ist zuletzt nämlich, vor allem mit seinem Mutterhaus in der Augsburger Karolinenstraße, in Schwierigkeiten geraten. Mit einem Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung will sich das über 100 Jahre alte Unternehmen nun sanieren.

Marcus Vorwohlt betont auf Nachfrage, dass alle Filialen – auch die Dachauer – weiterhin geöffnet bleiben. Die Löhne und Gehälter der insgesamt 150 Angestellten, davon 22 in der Großen Kreisstadt, würden durch die Bundesagentur für Arbeit gesichert. Auch der Online-Handel mit dem gesamten Sortiment laufe weiter. Die Geschäftsführung bleibt in der Hand Vorwohlts.

„Wir sind durchfinanziert, haben einen Restrukturierungs- und Finanzplan“, betont der Unternehmer. Den Weg der Insolvenz habe er dennoch gehen müssen, um die geplanten Maßnahmen „zeitnah und wirksam“ umsetzen zu können. Denn: „Die Insolvenz ist ein rechtlich sehr scharfes Schwert, das uns auf diesem Weg hilft.“

Die Gründe für die Krise seiner Firma sieht Vorwohlt zunächst in der Coronapandemie. „Wir haben nie wieder die Umsatzzahlen von 2019 erreicht.“ Dann seien mit dem Ukraine-Krieg die Inflation und gestiegene Energiekosten gekommen – und damit einhergehend eine massive Kaufzurückhaltung der Kunden.

Mit dem Geschäft in Dachau nicht unzufrieden

Ein spezielles Augsburger Problem habe es im wichtigen Stammhaus gegeben. Die dortige Einkaufsmeile, die Karolinenstraße, sei „seit drei Jahren Baustelle“. Laut der Augsburger Allgemeinen Zeitung hätten deswegen bereits die Stadtsparkasse, ein Büchergeschäft, die Drogerie Müller und Kaffeehändler Tchibo der Straße den Rücken gekehrt. Vorwohlt beschreibt die Folgen des Kunden-Schwunds in Augsburg für sein Unternehmen so: „Wenn das Mutterschiff in Schwierigkeiten ist, dann betrifft das irgendwann alle.“

Immerhin: „Mit dem Geschäft in Dachau waren wir nicht unzufrieden“, wie der Geschäftsmann betont. Klar, die Zahlen von Vor-Corona seien auch dort nicht erreicht worden. Aber die Altstadt-Filiale stehe aktuell „nicht im Fokus der Sanierung“. Stattdessen werde es „Standorte geben, wo die Veränderungen einschneidender sein werden“.

Für Dachau laute daher das „unternehmerische Ziel“ eindeutig, den Standort zu erhalten. Ob es unter Umständen Veränderungen beziehungsweise Einschnitte im Personal geben wird, möchte Vorwohlt aber nicht vorhersagen. Fix ist: Bis Frühjahr soll der Umbau des Gesamtunternehmens abgeschlossen sein – und dann auch die Zukunft des Dachauer Standorts feststehen.

Vorwohlt ist sich jedoch sicher: „Rübsamen ist im Kern ein gesundendes Unternehmen, das auf eine Historie von mehr als 120 Jahre Handelserfahrung zurückblicken kann und über ein funktionierendes Geschäftsmodell, eine starke Marke und eine gewachsene Kundenbeziehung verfügt.“ Mit einem „kuratierten Sortiment auf verkleinerten und effizienteren Flächen“ werde sein Unternehmen sich nun für den Wettbewerb der Zukunft aufstellen.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Dachau finden Sie auf Merkur.de/Dachau.