Ein Blick zurück voller Stolz

Angefangen hat alles in Ludwigsfeld: 18 Erstklässler sind dort vor 25 Jahren gefördert worden. Heute sind es 430 Schüler, die auf Basis der Pädagogik von Maria Montessori lernen.

Dachau– Die Montessori-Schule Dachau ist vor 25 Jahren gegründet worden – von einer Gruppe engagierter Eltern in Eigeninitiative. Heute besuchen mehr als 420 Schüler die Schule bis zum Quali oder Mittleren Schulabschluss sowohl in Halb- als auch in Ganztagsklassen. Zum Jubiläum gab es bei strahlendem Wetter einen großen Festakt: mit Ehrengästen, Reden, Aufführungen der Kinder, Foodtrucks, Spielen, Ständen und jeder Menge Musik.

Lob ohne Ende gab es von den Ehrengästen in ein paar eher „zähen Reden“, wie Tom halb im Spaß, halb ernst bemerkte, ein Schüler, der die Moderation gemeinsam mit einer Schülerin übernahm. Nach OB Florian Hartmann („eine absolute Vorzeigeschule“), MdL Bernhard Seidenath („wunderbares Zusammenwachsen von Regel- und Privatschulen“), stellvertretender Landrätin Marianne Klaffki („Glücksfall für den Landkreis“), Schulrätin Claudia Bauer („fest verankert in der Schullandschaft“) kam Florian Scherf zu Wort. Der Vorsitzende des Fördervereins der Montessori-Schule hielt eine „super inspirierende und ausdrucksstarke Rede“, so Moderator Tom. Nachdem alle Redner einen Blick zurück geworfen hatten, verständlicherweise voller Stolz, warf Scherf einen Blick voraus auf das, „was in 25 Jahren Realität sein wird“. Die Entscheidungsträger, von denen ja auch einige im Publikum saßen, müssten sich fragen, ob ihre Entscheidungen richtig seien – „damit die Zukunft für unsere Kinder lebenswert ist“. Und im Übrigen müsse jeder Einzelne laut Scherf etwas dazu tun, „damit die Kinder eine Zukunft finden, in der sie gut leben können“.

Die Montessori-Schüler zeigten gleich im Anschluss beim Sommerfest, dass sie sich sehr wohl Gedanken machen über ihre Zukunft: Ein zentrales Thema war die Nachhaltigkeit. Eine Klasse hatte aus Abfallprodukten nützliche Dinge gebastelt und bot diese an ihrem Stand zum Verkauf an. Außerdem informierten die Schüler über das Imkern. Aber auch Spiel, Spaß und Musik kamen nicht zu kurz – mit einer Modenschau, einem Auftritt des Kinderchors und der Schülerband, mit Klettern, Volleyball, Riesenkicker, Kinderschminken oder Seifenblasen. Am Abend sorgte die Bigband Dachau mit heißen Rhythmen und coolem Swing für Stimmung.