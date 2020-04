Junge Musiker aus dem Landkreis gründen Tanzlmusi-Gruppe „Zamgricht“ 

Junge Leute und Volksmusik – passt das heute noch zusammen? Wie gut das funktioniert, beweist „Zamgricht“, ein Zusammenschluss junger Musiker aus dem Landkreis.

Sechs junge Musiker aus dem Landkreis Dachau haben eine Tanzlmusi-Gruppe gegründet.

Mit „Zamgricht“ soll die bayerische Tradition wieder mehr gestärkt werden.

Josef Höckmayr ist der Initiator der Gruppe.

Landkreis – Josef Höckmayr aus Großberghofen, Anna Reichlmair aus Indersdorf, Johannes Loibl aus Unterweikertshofen, Anna Patzelt aus Rumeltshausen, Stephanie Kleesattel aus Sielenbach und Anton Burghart aus Guggenberg sind die Gründer von „Zamgricht“, die sich drei Hauptzielen verschrieben haben: Tracht, Tanz und Musik. Tracht im Sinne von schön und traditionell anziehen und sich richtig „rausputzen“, mit entsprechenden Frisuren und Kopfbedeckungen. Tanz im Sinne von Möglichkeiten schaffen für Anhänger bayerischer Tänze, die ohne eingeübte Figurentänze einstudiert zu haben einfach fröhlich und ungezwungen zu moderner und traditioneller Tanzlmusik oder auch zur Musik der Oberkrainer tanzen wollen. Dabei kommt der dritte Punkt ins Spiel: die Musik.

Bei all diesen Themen sollen sich vor allem junge Menschen angesprochen fühlen, betont Initiator Josef Höckmayr. Als Musiker und Volksmusikfan zog es ihn immer wieder zu Veranstaltungen in den Münchner Süden. Und da hörte und erlebte er genau das, was er jetzt auch im Landkreis Dachau wieder zum Leben erwecken oder neu etablieren will. Denn die Tanzlmusi ist nicht wirklich Tradition im Landkreis Dachau, wie Höckmayr erklärt.

Tanzlmusik im Landkreis Dachau: Josef Höckmayr suchte sich fünf weitere Mitstreiter

Aber nicht nur die Musik begeisterte den 24-jährigen Bauleiter aus Großberghofen. Die ausgelassene Stimmung auf den verschiedenen Festen und Veranstaltungen im Münchner Süden, die Begeisterung zum Tanzen, das junge Publikum und die ungezwungene Atmosphäre – „das war richtig cool“, schwärmt der Großberghofer. „Man fordert sich zum Tanzen auf und redet miteinander. Das ist im Landkreis eher unüblich geworden“, bedauert der Musiker. Höckmayer dachte sich, dass so was doch auch im Landkreis Dachau funktionieren kann. Er suchte sich fünf Mitstreiter und begann, seinen Traum zu verwirklichen.

Die Gründung von „Zamgricht“ erfolgte Mitte Dezember 2019. Und bereits die erste Veranstaltung im Frühjahr schlug ein wie eine Bombe. „Auf tanzt“ hieß es Anfang des Jahres im komplett ausverkauften Saal im Gasthaus Wackerl in Arnzell, und 160 Gäste, davon 120 junge Leute, waren gekommen, um zusammen zu tanzen und zu feiern. Im Wechsel spielten die „Rienstal Musi“, in der Höckmayr selbst Steirische Harmonika spielt, und „Grod No“. Die Mischung aus traditioneller Tanzlmusi mit ihren harmonischen Klängen und den flotten Oberkrainer-Stücken kam perfekt an. Im Vorfeld des Abends hatten die Veranstalter einen Tanzkurs für Boarische, Polka und Walzer angeboten, der ebenfalls sofort ausgebucht war.

Wirtshaus-Tour von „Zamgricht“ wurde wegen Corona verschoben

Nachdem der erste Tanzabend so erfolgreich war, soll es am 21. November mit dem Kathreintanz im Freudenhaus in Kleinberghofen weitergehen. Da werden dann die „Rienstal Musi“ und die „Stoabuckl Musi“ im Wechsel für die passende Stimmung sorgen. Die angedachte Wirtshaustour durch und um den Landkreis Dachau im April und Mai wurde wegen der Corona-Pandemie erstmals verschoben.

Josef Höckmayr und seine Mitstreiter wollen aber keineswegs Alleinunterhalter in Sachen moderner Volksmusik und Tanzabende sein. Sie wollen vielmehr die Vereine und Veranstalter im Landkreis motivieren, die Idee aufzugreifen. Sei es bei einem Wein- oder Burschenfest oder beim Mähdrescher-Ball: Statt Standardevents mit DJ sollen wieder junge Volksmusikgruppen aufspielen. Statt Jeans und T-Shirt soll Tracht getragen werden, und anstatt nur rumzustehen und zu trinken sollen die jungen Leute miteinander tanzen und ins Gespräch kommen. Das ist der große Herzenswunsch der sechs jungen Gründer von „Zamgricht“.

Musikgruppe „Zamgricht“ will sich als Verein organisieren

Wer Lust hat, bei „Zamgricht“ mitzumachen, der soll „einfach zu Veranstaltungen kommen“, erklärt Ideengeber Höckmayr. Denn Mitglieder nimmt die Gruppe, die sich bald als Verein organisieren möchte, erst mal nicht auf. „Heutzutage wollen sich viele nicht mehr binden, und bei uns soll auch keiner Beitrag zahlen müssen“, begründet der 24-Jährige die Entscheidung. Es soll aber die Möglichkeit geben, auf Tanzveranstaltungen gegen einen kleinen Obulus Anstecker zu kaufen. Damit kann man dann seine Zugehörigkeit demonstrieren, schwebt den Verantwortlichen vor.

Wer mit „Zamgricht“ Kontakt aufnehmen möchte, kann dies in den sozialen Netzwerken entweder auf www.facebook.com/zamgricht oder www.instagram.com/zamgricht tun. Ebenso freuen sich die Verantwortlichen über Vorschläge für mögliche Örtlichkeiten.

Simone Wester