Nachdem Kontrolleur Elfjährige zum Weinen gebracht hat: MVV entschuldigt sich bei Josefine

Bußgeld wegen falscher Fahrkarte: Kontrolleur hätte Spielraum für Einzelfallentscheidung gehabt

Nach dem Bericht über die elfjährige Josefine Nadler aus Dachau, die bei einer Fahrkartenkontrolle im Bus von einem Kontrolleur lautstark bloßgestellt und verwarnt worden war, weil sie eine falsche Fahrkarte gestempelt hatte, bemüht sich der Münchner Verkehrs- und Tarifverbund GmbH (MVV) darum, die Wogen zu glätten. In einem Gespräch entschuldigte sich eine MVV-Sprecherin bei dem Mädchen und seiner Oma Sonja Kienast.

Die elfjährige Josefine Nadler bei der Kontrolle zwar eine korrekt gestempelte Streifenkarte vorweisen – es war aber die falsche. Deshalb war sie von einem Kontrolleur lautstark bloßgestellt worden. Das Mädchen weinte im vollen Bus.

Ein Dachauer Busfahrer hatte Josefine einige Tage zuvor die U21-Streifenkarte verkauft, mit der nur 15 bis 21-Jährige fahren dürfen. Das heißt: Sie ist schwarz gefahren. Der Kontrolleur hätte die Schülerin auf den Irrtum hinweisen und sie ermahnen können, aber er wies sie im vollen 720-er Bus zurecht und drückte ihr einen Bußgeldbescheid über 60 Euro in die Hand. Zudem habe er zu Josefine gesagt, sie solle doch mal „lesen lernen“, so Josefine, die in Tränen ausbrach. Josefines Oma, Sonja Kienast, hatte daraufhin Hilfe bei den Stadtwerken Dachau gesucht.

Betriebsleiter Paul Fottner versprach, sich um den Fall zu kümmern. Zunächst hatte er noch erklärt, dass man nicht mehr nachvollziehen könne, wo und wann die Fahrkarte gekauft worden sei – doch am vergangenen Freitag erklärte er, er sei dabei „missverstanden“ worden. Denn auf der Fahrkarte sei sehr wohl nachvollziehbar, welcher Busfahrer wann die Karte verkauft habe. Trotzdem könne er jetzt nichts machen, versicherte Paul Fottner erneut. Er könne gegenüber dem MVV lediglich eine Empfehlung aussprechen, aber keine Entscheidungen beeinflussen.

Franziska Hartmann, Pressesprecherin des MVV, bestätigte, dass es sich in Josefines Fall tatsächlich um Schwarzfahren gehandelt habe, aber es gäbe immer „Einzelfallentscheidungen“. Und speziell Kinder seien grundsätzlich mit „Samthandschuhen“ anzufassen, so Hartmann. „Wir wollen solche Vorfälle nicht, da stehen wir nicht dahinter, das tut uns leid“, versichert die Pressesprecherin. Sie erklärt, dass die Kontrolleure nicht direkt beim MVV angestellt sind, sondern dass diese Dienstleistung schon lange ausgesourct worden ist. Sicherheitsfirmen übernehmen diesen Job für den MVV.

Nach Rücksprache mit dem Chef des Kontrolleurs sagt Hartmann, dass dieser Mitarbeiter eigentlich als „ruhiger Mensch“ bekannt sei. Er habe im vollbesetzten Bus eventuell „etwas lauter gesprochen“. Davon, dass er Josefine angeraunzt haben soll, doch endlich lesen zu lernen, um erkennen zu können, mit welcher Fahrkarte sie im Bus fährt, will er nichts wissen. Es habe sich um eine „völlig normale Beanstandung gehandelt“.

Fakt ist: Der Käufer einer Fahrkarte muss die Karte kontrollieren. Das verlangt der MVV auch von minderjährigen Kindern, erklärt Pressesprecherin Hartmann. Josefine hätte auch merken müssen, dass sie für die Fahrkarte weniger gezahlt hat als beim letzten Mal. Denn die U21-Streifenkarte kostet nur neun Euro. Sonst zahlt Josefine immer 14,60 Euro. Franziska Hartmann betont allerdings abermals, dass die Kontrolleure durchaus Spielraum hätten und es „Einzelfallentscheidungen“ gäbe.

In einem persönlichen Gespräch entschuldigte sich Hartmann mehrmals bei Sonja Kienast und ihrer Enkelin Josefine. Sie rät Familie Kienast, Einspruch einzulegen und die 60 Euro erst einmal nicht zu bezahlen. Sonja Kienast will aber trotzdem das Geld Anfang der Woche überweisen. Sie hat keinen Nerv mehr, will nicht mehr weiter kämpfen. „Das wird mir alles zu viel“, so die 73-Jährige, die für ihre Enkelin bisher wie eine Löwin gekämpft hat, aber jetzt einfach nur noch Ruhe einkehren lassen will.

Vielleicht kann auch Landrat Stefan Löwl dafür sorgen, dass die Angelegenheit unbürokratisch geregelt wird: In der Gesellschafterversammlung der MVV sprach Löwl den Fall an. Jemand aus der Geschäftsführung werde sich bei Sonja Kienast melden und den Fall klären, versprach Löwl.

