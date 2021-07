Nachholbedarf beim Heiraten

Standesämter im Landkreis Dachau gut gebucht

Von Stefanie Zipfer

Endlich darf wieder geheiratet werden – mit der ganzen Familie und mit allen Freunden. Corona hat das unmöglich gemacht. Die Standesämter sind nun wieder gut gebucht.

Dachau – Die Dachauer haben nach langen Corona- und Wintermonaten wieder richtig Lust aufs Heiraten. Wie Hauptamtsleiter Josef Hermann bestätigt, lag die Zahl der standesamtlichen Trauungen im Dachauer Rathaus im Mai bei 39 – und damit weit über dem Hochzeitsdurchschnitt. Auch Juni, Juli und August dürften hochzeitstechnisch deutlich über dem Schnitt von 30 Hochzeiten pro Monat liegen, den die Dachauer Standesbeamten sonst in den Sommermonaten gewöhnt sind.

In den Monaten davor, also im Winter sowie im März und April, in denen es ohnehin ein bisschen ruhiger zugehe, habe es coronabedingt auch viele Absagen gegeben. Hermann vermutet in den aktuell hohen Trauungszahlen daher einen „deutlich erkennbaren Nachholeffekt“.

Um den Hochzeitern ihren Tag noch unvergesslicher zu machen, aber auch um den strengen Coronaanforderungen in geschlossenen Räumen zu entgehen, hat sich die Stadtverwaltung zuletzt – auch mit Zustimmung des Haupt- und Finanzausschusses des Stadtrats – dazu entschlossen, quasi Open-Air-Trauungen zu ermöglichen.

Die Rathausterrasse wurde daher offiziell umgewidmet, genügt damit nun auch rechtlich „dem Anspruch an eine würdige Form der Eheschließung“ und ermöglicht dem Standesbeamten dort nun „eine ordnungsgemäße Vornahme seiner Amtshandlung“. Ab nächstem Jahr soll diese Form der Freilufttrauung – bei gutem Wetter – nun jeweils an einem Freitagnachmittag in den Monaten Mai bis September mit zwei bis drei Terminen zur Verfügung stehen.

Keine Trauungsmöglichkeit im Hofgarten

Eine ursprünglich angedachte beziehungsweise von der Stadt angefragte Trauungsmöglichkeit im Hofgarten hatte die Bayerische Schlösser- und Seenverwaltung dagegen abgelehnt. Oberbürgermeister Florian Hartmann jedoch findet ohnehin, dass man „von der Rathausterrasse einen genauso schönen Blick hat wie vom Schloss“.

Apropos Hartmann und Nachholbedarf: Der Oberbürgermeister, der seiner Frau Julia bereits im Juni 2019 in der italienischen Partnerstadt Fondi das Ja-Wort gegeben hat (wir berichteten), will am 31. Juli nun endlich seine kirchliche Trauung in Dachau nachholen. Diese war eigentlich schon im Jahr 2020 geplant, wurde wegen Corona aber verschoben. Hartmann betont, dass die Trauung in St. Jakob sowie die anschließende Feier mit Freunden und Familie selbstverständlich „coronakonform“ stattfinde. Und auch wenn er eigentlich schon seit zwei Jahren ein verheirateter Mann sei, freue er sich natürlich, den in Fondi standesamtlich geschlossenen Bund nun auch endlich in seiner Heimatstadt feiern zu dürfen.