Umbaumaßnahmen in der Altstadt: Für Autofahrer wird es künftig unbequemer

Von: Stefanie Zipfer

Der schnelle Weg von der Augsburger Straße nach rechts in den Karlsberg wird künftig nicht mehr möglich sein. Durch Umbaumaßnahmen will die Stadt das Rechtsabbiegen unterbinden. © Norbert Habschied

Die Dachauer Altstadt soll statt eine Einbahnstraße und eine Fußgängerzone zu bekommen, nun zu einer Tempo-20-Zone werden. Und: Für Rechtsabbieger in den Karlsberg soll es künftig unbequemer werden.

Dachau – Nachdem die Einbahnregelung in der Altstadt auf dem Rechtsweg gekippt wurde, versucht sich die Stadtpolitik nun an neuen Möglichkeiten, den Bereich „attraktiver und lebenswerter zu gestalten“. Konkret soll die Altstadt nun zur Tempo-20-Zone und der Durchgangsverkehr durch bauliche Maßnahmen reduziert werden.

Politik ist die Kunst des Kompromisses, heißt es. Für die Dachauer Altstadt bedeutet dies, dass es eine Fußgängerzone – erst mal – genauso wenig geben wird wie eine in beide Richtungen freie Fahrt für Autos. Der Kompromiss soll nun vielmehr darin bestehen, dass man die Autos aus der Altstadt bestmöglich und rechtlich einwandfrei fern hält. Ziel: die Altstadt damit „attraktiver und lebenswerter“ zu gestalten.

Verkehrsberuhigung: Tempo-20-Zone in Dachauer Altstadt und Rechtsabbiegeverbot in Karlsberg

Mehr Sicherheit für Fußgänger und weniger Durchgangsverkehr soll es bringen, wenn man nur noch aus einer Richtung in den Karlsberg einbiegen darf. Die CSU sieht das anders. © Münchner Merkur

Der mit breiter Mehrheit des Umwelt- und Verkehrsausschusses getragene Konsens sieht dabei nun folgendes vor: Zum einen soll die Altstadt von der Ecke Augsburger/Brucker Straße entlang der Augsburger über die Konrad-Adenauer Straße bis zur Ecke Jocherstraße zu einem „verkehrsberuhigten Geschäftsbereich“ deklariert werden, in dem eine Höchstgeschwindigkeit von 20 km/h gilt.

Zum zweiten und ergänzend dazu soll die Durchfahrt durch die Altstadt in Richtung Karlsfeld und München dadurch erschwert werden, indem man das Eck Augsburger Straße und Karlsberg so umbaut, dass ein direktes Rechtsabbiegen von der Augsburger Straße in den Karlsberg nicht mehr möglich ist. Dieses „permanente Geradeausgebot“ von der Augsburger Straße würde aus Sicht der Rathaus-Verantwortlichen die Verkehrssicherheit gerade von Fußgängern erhöhen.

Keine Fußgängerzone in Dachauer Altstadt - Grüne enttäuscht: „Wo leben wir denn?!“

Vor allem Grüne und Bündnis für Dachau waren jedoch enttäuscht von dieser, wie sie fanden, zu mutlosen Lösung. So fand Thomas Kreß (Grüne), dass die Einrichtung einer Tempo-20-Zone ohne „mindestens drei stationäre Blitzer Geldverschwendung“ sei. Er unterstützte daher den Bündnis-Wunsch, die Idee einer Fußgängerzone genauer zu prüfen. Ja, diese Untersuchung wäre teuer – die Stadtverwaltung schätzte die Kosten auf 60 000 Euro. Allerdings gehöre der Autoverkehr seiner Ansicht nach der Vergangenheit an: „Wir haben eine Klimakatastrophe“, erinnerte Kreß. Und im Stadtrat werde „diskutiert, wie man die Autos besser durch die Altstadt fahren lassen kann. Ja, wo leben wir denn?!“ Auch „die Mär, dass die Autofahrer den Umsatz bringen“, sei längst „widerlegt“: Die Fußgänger hätten die wesentlich „tiefere Geldbörse“!

Verkehrsreferent Volker C. Koch (SPD) aber widersprach. Für eine Fußgängerzone fehle der Altstadt, vor allem untertags, schlicht die Attraktivität. Peter Strauch (CSU) meinte, bewusst „ideologiefrei“: Das mit der Attraktivität einer Fußgängerzone werde „schwierig, wenn alle vier Minuten ein Bus durchfährt“. Peter Gampenrieder (ÜB) fand schließlich, dass es für die Altstadt eine „breit akzeptierte Lösung“ brauche. Eine Fußgängerzone würde diese Akzeptanz nicht finden – weder von den Bürgern, noch von den Gerichten.

CSU befürchtet Schleichverkehr in Dachauer Altstadt

Norbert Winter (CSU) dagegen ging der Kompromiss zu weit. Vor allem das Rechtsabbiegeverbot in den Karlsberg störte ihn und seine CSU-Kollegen. Mit den Autos sei es schließlich wie mit den Saatkrähen: „Wenn ich sie an einer Stelle vergräme, habe ich sie woanders.“ Seine Befürchtung daher: In der Altstadt werde es bald einen Schleichverkehr geben, der vor allem die Anwohner der Wieninger Straße betreffen dürfte. Auch in der Mittermayer- und der Schillerstraße dürfte es voller werden.

Bauamtsleiter Moritz Reinhold gab zu, es den Rechtsabbiegern in den Karlsberg durch den Umbau zwar „unbequemer machen“ zu wollen, „aber manchen wird das immer noch nicht unbequem genug sein“. So dürfte es tatsächlich einen kleinen Teil Autofahrer geben, die entweder vor dem Rathaus wenden und dann in den Karlsberg einbiegen beziehungsweise über einen kleinen Umweg durch die engen Altstadtstraßen schließlich ihren gewünschten Weg nach München finden.

Maßnahmen aus Sicherheitsgründen nicht erforderlich

Dass zumindest aus Sicherheitsgründen die Umbaumaßnahme am Eck Augsburger Straße und Karlsberg nicht unbedingt nötig ist, erklärt die Polizei Dachau auf Nachfrage. So gab es laut Sprecher Björn Scheid an der Stelle zwischen 1. Januar 2017 und 1. November 2022 exakt neun Unfälle; verletzt wurde niemand. Unfälle zwischen im Einmündungsbereich des Karlsbergs querenden Fußgängern und Autos gab es dabei konkret keinen einzigen. Allerdings, so ist Scheid überzeugt, könnte die bauliche Veränderung „zu einer deutlichen Reduzierung des Verkehrs im Bereich der Augsburger Straße führen“.

Der weitere Zeitplan sieht laut Bauamtsleiter Reinhold nun folgende Schritte vor: Erst werde mit den zuständigen Abteilungen der Stadtverwaltung eine sogenannte verkehrsrechtliche Anordnung erarbeitet, die – nötigenfalls – auch vor Gericht Bestand hat. Anschließend erfolge die entsprechende Beschilderung der Tempo-20-Zone. Das Rechtsabbiegeverbot in den Karlsberg soll Reinhold zufolge „vermutlich mit Beschilderung, temporären Markierungen und sogenannten Bischofsmützen erfolgen“.

