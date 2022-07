Wühlmausplage am Waldfriedhof: „Dann müsste man ja einige Hundertschaften hinschicken“

Von: Stefanie Zipfer

Putzig, aber nervig: die Wühlmaus. © dpa

Auf dem Waldfriedhof wird es künftig keine Einfassungen und Umrandungen von Grabmalen geben. Der Hauptausschuss des Stadtrats hat den Antrag der ÜB/FDP abgelehnt. Das größte Problem des Friedhofs ist ohnehin ein ganz anderes: Wühlmäuse.

Dachau – Seit 1969 gilt auf dem Dachauer Waldfriedhof die Vorschrift: „Die Errichtung von Einfassungen aller Art sowie Umrandungen mit Kieselsteinen sind nicht zugelassen.“ Ziel dieser jahrzehntealten Regelung: eine naturnahe, ungezwungene Gesamtanlage zu schaffen, inklusive „waldartiger Bepflanzung, der Umgebung angepasste, vorzugsweise geschwungene Wege, eine lockere Belegung mit Grabfeldern und eine schlichte und dadurch harmonisch wirkende Grabmalgestaltung mit pflanzlicher Umrandung“.

„Besonderheit, Natürlichkeit und Schlichtheit“ des Waldfriedhofs Dachau soll erhalten werden

Wenn es nach dem Willen der Dachauer geht, so sehen es zumindest die Stadträte von ÜB und FDP, sollte die bisherige, sehr restriktive Regelung überprüft und die Friedhofssatzung angepasst werden.

Die Stadtverwaltung sowie die große Mehrheit im Haupt- und Finanzausschuss des Stadtrats aber sah es anders. Die „Besonderheit, Natürlichkeit und Schlichtheit“ des Waldfriedhofs sollte erhalten werden, zudem sei der Unterhalt der Gräber schwieriger: Das Gras entlang der Einfassungen könnte nicht mehr so leicht vom Rasenmäher erfasst werden, es bräuchte „den Einsatz von Freischneidern“.

Und schließlich, so erklärte die Stadtverwaltung, habe auch noch das Bayerische Landesamt für Denkmalpflege ein Wörtchen mitzureden: Demnach sei der „denkmalgeschützte Waldfriedhof als parkartige Anlage künstlerisch bedeutsam“.

Überall am Waldfriedhof findet man derzeit die Spuren von Wühlmäusen. Die Stadt wird den kleinen Nagern aber nicht Herr. © Norbert Habschied

Stadtrat Jürgen Seidl (FDP) war enttäuscht, dem Bürgerwillen werde damit „wenig Rechnung getragen“. Wenn die Stadt zumindest eine natürliche Einfriedung, etwa mit Stöcken oder Ästen, erlauben würde, würde „das Bedürfnis der Dachauer nach ordnungsgemäßer Pflege“ bedient.

Wühlmäuse am Waldfriedhof in Dachau: Was hilft gegen die Nager?

Zumal die Nutzer des Waldfriedhofs in diesem Jahr besonders geschlagen seien: mit einer Wühlmausplage. Seidl: „Heuer ist es besonders schlimm. Da werden Gräber untergraben, Wurzelstöcke regelrecht abgefressen!“

Stefan Tischer von der Abteilung Stadtgrün und Umwelt im Rathaus gab Seidl im Grundsatz recht. Wühlmäuse am Waldfriedhof beschäftigten ihn und seine Kollegen seit Langem. „Wir kriegen die nicht mehr weg“, so Tischer. Das Problem sei nämlich: Während Wühlmäuse theoretisch gejagt werden dürfen, gelte für Maulwürfe ein strenger Schutz. Und da Maulwürfe und Wühlmäuse sich erstens ziemlich ähnlich sehen und zweitens beide am Waldfriedhof vorkommen, sei eine entschlossene Herangehensweise an die Plage nicht möglich. Und die erlaubten Varianten – also ein Vergrämen oder Verscheuchen der Tiere, indem man etwa ihre Hügel platt tritt – seien nicht nachhaltig: „Die kommen immer wieder zurück.“

Christa Keimerl (SPD) merkte an, dass eine Einfriedung – egal welcher Art – die Wühlmäuse nicht aufhalten würde, „die gehen halt einfach unten durch“. Jürgen Seidl dagegen fand, dass eine Einfriedung „zumindest ein bisschen hätte helfen können“. Und wenn man deren Haufen wirklich platt treten wolle, „dann müsste man ja einige Hundertschaften hinschicken“!

Immerhin, so Stadtgrün-Chef Tischer, haben die Friedhofsnutzer im Moment eine kleine Wühlmaus-Verschnaufpause. „Im Sommer fühlen sie sich durch Mähen gestört. Das vertreibt sie ein bisschen.“

