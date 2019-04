Neue Eisfläche kommt zum ASV

Jetzt ist es entschieden: Mit knapper Mehrheit beschloss der Bauausschuss, eine neue Eissportfläche in den Süden des ASV-Geländes zu bauen. ASV und ESV Dachau sind darüber gleichermaßen unglücklich. Und über allem schwebt die Frage: Wo sollen die künftigen Eisläufer eigentlich parken?

Der Bauausschuss machte sich gestern die Entscheidung nicht leicht; ein Ortstermin vor der eigentlichen Sitzung im Rathaus sollte, so war es der Wunsch der CSU-Fraktion, Aufschluss darüber geben, „welcher Art und Umfang“ der Eingriff in den an die Tennisplätze des ASV angrenzenden Bannwald wäre, wenn man dort eine Eislauffläche bauen würde.

Die Antwort darauf gab Bauamtsleiter Moritz Reinhold gleich zu Beginn – und sie fiel überraschend aus: Bei dem Waldstück, das man für den Neubau brauchen würde, handele es sich nun nämlich doch nicht um Bannwald, sondern lediglich um sogenannten Erholungswald. Dieser diene zwar der Erholung der Bevölkerung, habe aber einen geringeren Schutzstatus. Das bedeutet: Anders als Bann- muss der Erholungswald nicht an anderer Stelle wieder aufgeforstet werden.

Andreas Wilhelm, Geschäftsführer des ASV Dachau, seufzte an dieser Stelle schwer: Ihm war klar, dass der Plan seines Vereins, im südlichsten Zipfel des ASV-Geländes neue Räume für Kinderbetreuung oder eine weitere Turnhalle zu bauen, damit passé ist. Stattdessen beschloss der Bauausschuss wenig später mit acht (von CSU, Grünen und FW) zu sieben (SPD, Bündnis und Bürger für Dachau) Stimmen, an dem alten Beschluss festzuhalten, eine wie auch immer geartete Eissportfläche beim ASV entstehen zu lassen.

CSU-Sprecherin Gertrud Schmidt-Podolsky sah in der Entscheidung „die Möglichkeit, dort ein Eisstadion mit angemessener Zuschauerplatzzahl anstelle der Tennisplätze und mit Minimalrodung sehr gut situieren zu können“. Klar fehlten dem ASV dadurch künftig Erweiterungsmöglichkeiten, doch „auch die Mitglieder des TSV 1865 hätten gern mehr Platz zur Verfügung. Aber wir müssen mit dem auskommen, was wir haben“.

Was das ASV-Gelände aber vor allem nicht hat, sind Parkplätze. Schon heute, betonten die Stadträte Horst Ullmann (Bürger für Dachau) und Kai Kühnel (Bündnis für Dachau), sei „die Parkplatzsituation eine Katastrophe“. Der Idee mancher Stadträte, dass die Nutzer der Eishalle im Winter ihre Autos doch einfach auf dem Parkplatz der Tennisfreunde abstellen könnten, hielt Wilhelm entgegen, dass es wenig sinnvoll sei, „kleine Eishockey-Kinder mit ihren schweren Taschen über die Gröbenrieder Straße gehen zu lassen“ – die an dieser Stelle wohlgemerkt auf Tempo 60 beschränkt ist.

Sportreferent Günter Dietz (CSU) sah in der Parkplatzfrage kein Problem: Anlässlich des Neubaus der Georg-Scherer-Halle, die laut gestrigem Beschluss 1500 Zuschauern Platz bieten soll, werde ohnehin ein großes Parkhaus gebaut. Der Weg quer durch das ganze Gelände hinunter zur Eishalle sei „zumutbar“. Abgesehen davon könnte der ASV die neue Eishalle im Sommer ja „für jede andere Sportart bewirtschaften“.

Thomas Kreß (Grüne) wollte das Thema Parkplätze dann ganz anders angehen – nämlich gar nicht. Seine „lieben Kollegen“ von der SPD, die sich auch wegen der besseren Parkplatzsituation für ein Eisstadion an der Wallbergstraße eingesetzt hatten, rief er auf, „endlich in der neuen Zeit“ anzukommen. „Wir können nicht mehr so weitermachen wie die letzten 30 Jahre!“ Man brauche neue Mobilitätskonzepte!

Sowohl Oberbürgermeister Florian Hartmann als auch Verkehrsreferent Volker C. Koch (SPD) erinnerten Kreß jedoch an die Tatsachen. Und die, so der OB, sehen nun mal so aus, dass eine neue Eislauffläche „ein Anziehungspunkt über Dachau hinaus“ werde. „Dass die alle mit dem Bus kommen“, so Hartmann, „kann vielleicht unser Wunsch sein. Aber man muss schon auch immer die Realität anschauen“!

Explizit noch nicht beschlossen wurde gestern die Dimensionierung der Eisfläche. Und dies, so betont ESV-Vorsitzender Stefan Steurer gegenüber der Heimatzeitung, könnte der nächste Streitpunkt werden. Stadtrat Norbert Winter hatte im Internetblog der CSU-Fraktion nämlich eine kompakte Eishalle auf dem ASV-Gelände mit einer Eisflächengröße von 56 mal 26 Metern ins Spiel gebracht und sich dabei auf „Statuten der Deutschen Eishockey Liga (DEL)“ berufen. Steurer merkt dazu an, dass ESV Dachau „bekanntermaßen nicht in der DEL spielt“. Zuständig für den ESV sei der Bayerische Eissportverband – und der verlangt eine Mindestspielfeldlänge von 60 Metern. Wenn also, so Steurer, die „Parteien der Meinung sind, dass wir kein wettkampftaugliches Stadion brauchen, dann hat sich das für uns erledigt. Dann hören wir auf!“