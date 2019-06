Neue Filiale der Bäckerei Gürtner bietet neben Backwaren auch Frühstück und Mittagssnacks

Die Kruste ist knusprig und das Innere schön „doagad“: Das zeichnet die Brezen der Bio-Bäckerei Gürtner aus. Ihre Schmankerl gibt es seit vorgestern auch in der Dachauer Altstadt zu kaufen. Der Bäcker mit Stammhaus in Oberroth hat dort seine siebte Filiale eröffnet.

Anton Gürtner, Inhaber des Bäckereibetriebes, hatte sich allerdings nicht um den Standort in der Altstadt beworben. „Mir wurde der Laden angeboten“, sagt er. Warum denn nicht, habe er sich gedacht. „Die Altstadt hat Charme und brauchte wieder einen guten Bäcker“, so Gürtner weiter. Knapp 400 Jahre Bäckereihistorie hat das Ladengeschäft an der Konrad-Adenauer-Straße 14, schräg gegenüber vom Schuhhaus Rössler, auf dem Buckel. 1980 schloss der letzte Bäcker dort seine Pforten. Zuletzt befand sich ein Nagelstudio in den Räumen.

Das besondere an der Bäckerei Gürtner: Alle Backwaren werden in Bio-Qualität und CO2-neutral produziert. „Wir sind der einzige Betrieb, der eine Photovoltaikanlage und Windkraftanlage hat und mit umweltfreundlichen Holzhackschnitzeln seine Öfen beheizt“, erklärt der Bäcker stolz. Seine Rohstoffe beziehe er ausschließlich aus dem Landkreis Dachau. „Wir sind der regionale Bio-Bäcker, weil wir zu 100 Prozent unser Getreide bei zertifizierten Bio-Landwirten beziehen.“

Sein Anliegen und somit das seines Betriebes sei, die Menschen mit gesunden und reinen Backwaren zu versorgen sowie Naturschutz zu betreiben. „Jeder kann nur bei sich selber anfangen“, findet Gürtner. Seine Backwaren würden ohne Mehlbehandlungsmittel, Fertigmischungen und nicht aus Industrieteiglingen hergestellt. Zudem benutze er ausschließlich alte Weizensorten, die bekömmlicher seien als Industrieweizen. Zur Zubereitung der Teige verwenden die Gürtners das sogenannte Elisa-Energie-Wasser. „Das Wasser fließt über Halbedelsteine, dadurch wird es aufgelockert und mit Mineralien angereichert“, erklärt Gürtner.

Im Tageszeitencafé, wie es Gürtner nennt, gibt es zudem von morgens bis abends unterschiedliche Angebote. In der Früh können die Besucher ihren Tag mit einem kostengünstigen Frühstück starten, am Mittag gibt es warme Snacks, wie Quiche oder Leberkässemmeln, und am Abend werden nochmal frische Brezen aufgebacken. „Wir backen laufend ofenfrische Backwaren“, so Gürtner.

Zudem habe der Laden einen kleinen Anteil an Biolebensmittel und sei damit auch ein Nahversorger. Und für alle Naschkatzen, die dabei ab und zu ein schlechtes Gewissen haben, gibt es eine gute Nachricht: Kuchen und süße Backwaren werden zuckerreduziert und mit Dinkelmehl gebacken. Leyla Yildiz