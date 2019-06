Dachau: Neue Parkzone kommt... bald

Bei den Anwohnern der neuen Parkzone westlich des Dachauer Bahnhofs herrscht Verwirrung. Ab wann gilt die Regelung? Und was passiert, wenn die Anlieger gerade im Pfingsturlaub sind, während es losgeht?

„Mit Bürgernähe hat das nix zu tun“, schimpft Wilfried Jackisch aus der Lessingstraße. Brav habe er seinen Anwohnerausweis beantragt, alle nötigen Unterlagen eingereicht und das Ganze auch noch bezahlt. Eine Quittung belegt, dass er für seine 30 Euro Jahresgebühr nun zwölf Monate lang unbehelligt die neue Bewohnerparkzone westlich der Bahngleise in Dachau nutzen darf.

Oder etwa nicht? Das Problem ist nämlich: Außer seiner Quittung hat Jackisch nichts in der Hand. Laut Anschreiben der Stadt, in dem die Anlieger über die Einführung der Parkzone informiert wurden, soll die neue Regelung am 17. Juni beginnen. Jackisch wird in der Zeit aber in Pfingsturlaub sein – und kann sein Auto, das in Dachau bleiben soll, mangels Ausweis somit nicht als Anliegerfahrzeug kenntlich machen.

Jackisch rief daher im Rathaus an: Wann denn die Ausweise zugeschickt würden? Er habe doch am 23. Mai bereits alles bezahlt! Die Antwort, so Jackisch, sei ernüchternd gewesen: Wann die Ausweise fertig würden, sei unklar. Er solle sein Auto „einfach woanders parken“, sprich: Außerhalb seiner Nachbarschaft, wo es keine Anwohnerparkregelung gebe. Der Dachauer ist deshalb sauer; sein Auto irgendwohin umzuparken „sehe ich nicht ein“! Genauso wenig möchte er aber einen deftigen Strafzettel riskieren – der kommen dürfte, da Jackisch erst am 25. Juni aus dem Urlaub zurück sein wird.

Stefan Januschkowetz, Leiter des Dachauer Ordnungsamts, kann die Anwohner jedoch beruhigen. Er werde „Schritte einleiten, so dass keiner unberechtigt verwarnt wird“. Die Kommunale Verkehrsüberwachung werde „mindestens eine Woche“ keine Strafzettel verteilen, sondern lediglich „Hinweiszettel“ an den Autos ohne Parkschein anbringen. Zudem sei ohnehin noch nicht klar, ob der für den 17. Juni angekündigte Starttermin überhaupt gehalten werden könne: „Die Vorarbeiten laufen“, so Januschkowetz, allerdings habe es zuletzt interne Verschiebungen nach hinten gegeben. Beim Druck der Ausweise sei man zudem auf externe Dienstleister angewiesen. Zur Erinnerung: Vor Monaten, als der Stadtrat die neue Parkzone beschlossen hatte, war noch vom 1. Juni als Starttermin die Rede.

Betroffen von der Regelung sind Anwohner im Osten der Münchner, im Süden der Bahnhofstraße, im Westen der Bahntrasse bis zur Unterführung und im Süden bis zur Lessingstraße. Der Bewohnerausweis kostet 30 Euro pro Jahr. Nicht-Anlieger zahlen werktags von 9 bis 18 Uhr 50 Cent pro Stunde.