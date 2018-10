Unzufrieden mit den Architekten: Stadt zieht Konsequenzen

Die Darmstädter Architekten Verena und Klaus Trojan zeichnen seit zehn Jahren für die Umgestaltung des früheren MD-Geländes verantwortlich. Nun hat die Stadt die Zusammenarbeit beendet. Über die Gründe herrscht offiziell Stillschweigen.

Dachau – Inoffiziell soll es allerdings eine gewisse Unzufriedenheit über das Tempo der Planungen gegeben haben.

Verena und Klaus Trojan haben schon auf der ganzen Welt gebaut: in der Hamburger Hafencity, in Helsinki, in Straßburg, in Wien. Doch auch im vergleichsweise kleinen Dachau wollten die beiden Darmstädter Architekten städtebauliche Spuren hinterlassen: Nachdem sie im Jahr 2007 den Ideenwettbewerb für die Umgestaltung des früheren MD-Geländes gewonnen hatten, erhielt ihr Büro Trojan + Trojan ein Jahr später den Auftrag des Stadrats, das Großprojekt auf Basis des Sieger-Entwurfs zu verwirklichen.

Doch diese Zusammenarbeit endet nun. In einer mit Trojan + Trojan abgestimmten Pressemitteilung erklärte die Stadt gestern, dass „die Große Kreisstadt und das Planungsbüro sich gemeinschaftlich darauf verständigt haben, dass die Umsetzung der preisgekrönten städtebaulichen Planung in die verbindliche Bauleitplanung von einem anderen Partner übernommen werden soll“. Die Stadt bereite derzeit ein „entsprechendes Vergabeverfahren“ vor.

Oberbürgermeister Florian Hartmann will – und darf – sich zu den Gründen für die Beendigung der Zusammenarbeit nicht äußern; ebenso wenig ist von den beiden Architekten eine Stellungnahme zu erhalten. Im Rahmen des Aufhebungsvertrags, so erklärt OB Hartmann, sei nämlich auch vereinbart worden, Stillschweigen zu den Ursachen der Trennung zu bewahren. Hartmann sagt nur so viel: Der Schritt solle „das Projekt beschleunigen“, noch vor Jahresende soll daher ein neues Planungsbüro das Projekt übernehmen.

Letztlich, so der OB, werde das von Trojan + Trojan erarbeitete Konzept übernommen, es gelte nun nur noch, „die Detailausarbeitung des Bebauungsplans rechtssicher zu machen. Da geht es jetzt um juristische Feinheiten“.

Darmstadt zu weit von Dachau entfernt

Hartmanns Stellvertreter Kai Kühnel (Bündnis für Dachau) macht kein Hehl daraus, nie ein Fan von den Trojan-Plänen gewesen zu sein. Während die Darmstädter das Gelände, laut Eigenwerbung, zu „einem urbanen, durchgrünten Stadtquartier umstrukturieren“ wollen, glaubt Kühnel, „dass wir dieses Wachstum an der Stelle gar nicht vertragen“. Ihm wäre es immer lieber gewesen, das Gelände als Industrie- und Gewerbestandort zu erhalten und nicht auch noch zu einem Wohnviertel umzubauen.

Aus Sicht des Investors, gibt Kühnel aber zu, würde er den Planer-Wechsel positiv sehen. Denn: „Die Entfernung spielte natürlich eine Rolle.“ Von ihrem Darmstädter Büro aus hätten die Trojans einfach nicht schnell genug reagieren können. Daraus, so Kühnel, habe sich oftmals ein „mäßiges Tempo der Bearbeitung“ ergeben. Die endgültige Trennung habe sich vor diesem Hintergrund schon seit längerem abgezeichnet.

Dritte Bürgermeisterin Gertrud Schmidt-Podolsky (CSU) erklärt dagegen, „überrascht“ gewesen zu sein – allerdings weniger von der Trennung an sich als von der Tatsache, „dass das vom OB so entschieden wurde“. Schließlich habe der Stadtrat damals – noch unter Hartmanns Vorgänger Peter Bürgel – den Entschluss gefasst, das Büro Trojan + Trojan mit dem Projekt zu beauftragen. Allerdings, auch das gibt Schmidt-Podolsky diplomatisch zu, sei ihr „die Art und Weise der Zusammenarbeit zwischen Verwaltung und dem Büro in den letzten Jahren doch noch sehr präsent“.

Präsent dürfte ihr dabei vor allem der höchst öffentlich ausgetragene Streit um den Verlauf des Mühlbachs durch das geplante neue Stadtviertel im Jahr 2015 sein. Während Stadt und Stadtrat darauf bestanden, den Mühlbach nördlich über die Bahnrandstraße zu führen, planten die Trojans monatelang mit einem südlichen Verlauf des Bachs unter der Bahnrandstraße. Das Rathaus warf den Architekten vor, sich den Vorgaben der Stadt schlicht zu verweigern; die Planer behaupteten, nichts von diesen Vorgaben gewusst zu haben. Am Ende des Streits, aus dem die Stadt als Sieger hervorging, stand aber dennoch ein Verlust – der Verlust des gegenseitigen Vertrauens und eines partnerschaftlichen Umgangs miteinander.

Kai Kühnel, als Architekt erfahren im Umgang mit Behörden und Bauherren, sieht in den zurückliegenden Diskussionen auch einen Grund dafür, dass in puncto MD-Gelände gerade „einfach nix weitergeht“. Wenn dann noch ein Investor dahinter stehe, wie hier die Isaria Dachau Entwicklungsgesellschaft (DEG), der laut Kühnel „Ergebnisse sehen will“, könne es schon passieren, dass eine Seite die Reißleine zieht.

Fischtreppe macht Kraftwerk unwirtschaftlich

Die Planungen zur Neugestaltung des MD-Geländes laufen. Dabei zeigt sich: Bis die ersten Dachauer auf das Gelände ziehen, wird noch viel Wasser den Mühlbach hinabfließen. Apropos Mühlbach: Eine Fischtreppe droht nun, das ansonsten gute Verhältnis zwischen Stadt und Eigentümer zu trüben.