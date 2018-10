“Ganz wichtiges Projekt“: Dachau geht bei der Stadtentwicklung neue Wege

Wie soll sich Dachau in den kommenden Jahren entwickeln? Die Antwort darauf dürfen die Bürger ab sofort selber geben.

Dachau – Ein neuer Flächennutzungsplan, so hatte es Bauamtsleiter Michael Simon vor einigen Monaten bereits den Stadträten erklärt, könne nur erfolgreich sein, wenn er von einer breiten Basis der Bevölkerung mitgetragen werde. Anstelle eines rein politisch-bürokratischen Verfahrens soll daher nun eine innovative Bürgerbeteiligung Antworten auf die Frage geben, wie sich die Dachauer ihre Stadt in den kommenden Jahren vorstellen. Wo und wie soll Dachau wachsen, wie nachhaltig kann dieses Wachstum gestaltet werden? Dafür sollen die Bürger eine Strategie finden beziehungsweise Ideen liefern – indem sie ein sogenanntes räumliches Leitbild für ihre Heimatstadt entwickeln helfen.

Bei der Vorstellung des in dieser Form noch nie praktizierten Modells betonte Oberbürgermeister Florian Hartmann gestern im Rathaus, dass die Erstellung des neuen Flächennutzungsplans „ein ganz wichtiges Projekt für die Stadt Dachau“ sei. Mittels des vorgeschalteten Leitbild-Projekts könnten schon im Vorfeld „grundlegende Fragen geklärt“ und „Konfliktfelder benannt“ werden, was das anschließende offizielle Verfahren deutlich verkürzen werde.

Vier Etappen sieht der Prozess vor

Konkret sieht der Leitbild-Prozess, das vom Kaufbeurer Planungsbüro „Die Stadtentwickler“ durchgeführt wird, vier Etappen vor. „Etappe“, so erklärte es Planerin Annegret Michler, sei ein bewusst gewähltes Wort: „Wir wollten es nicht ,Phase’ nennen. Denn an Etappen muss man gezielt hinkommen.“

Etappe 1 sieht die digitale wie analoge Beteiligung der Bürger vor. Bis 24. Januar können die Dachauer – gleich welchen Alters – auf der Internetseite www.dachaudenktweiter.de ihre Ideen für die künftige Stadtentwicklung anbringen. Dies könne, so OB Hartmann, natürlich auch eine Kleinigkeit sein wie der Vorschlag, doch am Stadtweiher bitte eine neue Parkbank aufzustellen. Diese Anregung würde aufgenommen und geprüft, so der OB; für das Leitbild gehe es aber eher um die großen Fragen – die Themen Wohnen, Verkehr oder Gewerbe betreffend. Neben der Internetseite haben die Bürger auch auf Postkarten die Möglichkeiten, ihre Ideen einzubringen; diese liegen ab sofort in allen öffentlichen Gebäuden aus.

Simon will die „schweigende Mehrheit erwischen“

In den weiteren Etappen, für die es noch keine fixen Zeitrahmen gibt, sollen die Ideen aufgearbeitet, analysiert und gebündelt und anschließend erneut mit den Bürgern besprochen werden, etwa in Form von Stadtteilspaziergängen. Daneben werden die Verantwortlichen des Planungsbüros aber auch mit Interessenverbänden und Vereinen sprechen sowie Schulen einbinden. Die Hoffnung: Diese Multiplikatoren sollen bis Ende 2019 weitere Aufmerksamkeit für das Projekt generieren. Mit der relativ kompakten Projektdauer von nur einem Jahr hofft Hartmann, „die Bürger bei der Stange zu halten“.

Mit den Ideen der Bürger geht es dann ins förmliche Flächennutzungsplanverfahren, wobei der Stadtrat das letzte Wort haben wird. Bauamtsleiter Simon hofft jedoch, mit der vorgeschalteten Bürgerbeteiligung „die schweigende Mehrheit zu erwischen“. Häufig hätten Stadt und Stadtrat nämlich das Problem, nicht zu wissen: „Ist das, was wir vermuten, was die Leute wollen, richtig?“ OB Hartmann freut sich daher auf die Beteiligung seiner Bürger, denn: „Ich bin schon gespannt, welche Vorschläge Sie haben!“

Mitmachen bei der Erstellung des räumlichen Leitbilds können die Dachauer ab sofort online unter www.dachaudenktweiter.de.