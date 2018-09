Hjalmar Hagedorn und Axel Kleespies  sind die neuen  Chef-Mediziner

Die Nachfolger von Prof. Dr. Horst-Günter Rau als Ärztlichem Direktor sowie Leiter der Allgemein-, Viszeral-, Thorax- und Onkologischen Chirurgie am Helios Amper-Klinikum Dachau stehen fest. Prof. Dr. Hjalmar Hagedorn wird neuer Ärztlicher Direktor. Privatdozent Dr. med. Axel Kleespies fungiert in Zukunft als Chef der vier chirurgischen Abteilungen.

Dachau – Sie sehen aus wie Vorstände eines Dax-notierten Konzerns. Und sie gingen locker als Preisträger bei den Laureus World Sports Awards durch. Selbst als Models für Herren-Mode bei einem Shopping-Sender wären sie prima aufgehoben. Doch die drei Männer in den trendigen blauen Anzügen repräsentieren weder die große Welt der Wirtschaft noch die des Sports oder gar die der Reisehosen und Cardigan-Blousons. Hjalmar Hagedorn, 51, und Axel Kleespies, 45, sind seit 1. September die beiden hochrangigsten Ärzte des Helios Amper-Klinikums Dachau.

Prof. Dr. med. Hagedorn wurde zum neuen Ärztlichen Direktor bestimmt. Privatdozent Dr. med. Kleespies hat die Leitung der Allgemein-, Viszeral-, Thorax- und Onkologischen Chirurgie übertragen bekommen. Hagedorn und Kleespies sind die Nachfolger von Prof. Dr. Horst-Günter Rau, der zuvor beide Positionen auf sich vereinigt hatte, jedoch Ende August in den Ruhestand gegangen war (wir haben berichtet). Der dritte Mann am Tisch bei der Vorstellungs-Pressekonferenz war Geschäftsführer Gerd Koslowski, der sich freute, die beiden Spitzenmediziner vorstellen zu können.

„Professor Hagedorn hat die Hals-Nasen-Ohren-Abteilung dieses Hauses von Grund auf aufgebaut und an die Spitze geführt“, so Koslowski. „Dank seines Engagements und seines Know-hows ist die HNO-Abteilung heute eine der wenigen in Bayern, die nach den Kriterien der Deutschen Krebsgesellschaft zertifiziert worden ist.“ Und über Kleespies ließ der Geschäftsführer wissen: „Mit ihm gewinnen wir eine fachlich sehr versierte und engagierte Persönlichkeit.“ Kleespies sei der „perfekte Nachfolger von Professor Rau und kann unsere bereits zertifizierte hohe Qualität in der Behandlung von Krebserkrankungen im Cancer-Center Dachau weiter stärken“.

Die beiden Spitzenmediziner haben lange Zeit am Klinikum Großhadern gearbeitet, vier Jahre lang sogar gemeinsam. „Wir sind aus der Großhaderner Schule“, sagt Hagedorn. Während der neue Ärztliche Direktor HNO-Spezialist ist, sind die Fachgebiete von Kleespies die Transplantation und die Onkologie und hier speziell die Bereiche Leber und Bauchspeicheldrüse. „Ich möchte meine Expertise in Dachau einbringen und die Onkologie voranbringen“, meint Kleespies und nennt ein Beispiel: „Wenn ein Tumor streut, heißt das noch lange nicht, dass man nichts mehr machen kann.“ Es komme auf den Tumor an. Bei manchen könne man mit einem speziellen Konzept eine erfolgreiche Therapie entwickeln.

Am Schluss seiner Vorstellung trifft Hjalmar Hagedorn noch eine bemerkenswerte Feststellung. Mit ihm und Axel Kleespies „haben wir eine goldene Zukunft hier“. Selbst diese Meinung nimmt man dem Mann in dem gut sitzenden blauen Anzug ab.